Les opérations militaires américaines de lutte contre le terrorisme s’étendent bien au-delà du Moyen-Orient

Près de 20 mois après les attentats du 11 septembre, le président George W. Bush s’est tenu sur un porte-avions sous une bannière géante «Mission accomplie» et a déclaré que «les opérations de combat majeures en Irak étaient terminées». Près de 18 ans plus tard, les États-Unis sont toujours impliqués dans une action militaire au Moyen-Orient et au-delà.

Après les guerres en Afghanistan et en Irak qui ont suivi le 11 septembre, une grande partie de l’activité militaire américaine s’est concentrée sur les efforts de lutte contre le terrorisme, soit en combat direct, par le biais d’attaques de drones, de patrouilles aux frontières, de collecte de renseignements ou de formation des forces de sécurité d’autres pays.

Ces opérations à l’échelle du globe ont coûté aux États-Unis du sang et des trésors et ont eu un impact énorme sur les populations du monde entier. Les nouvelles menaces non militaires du changement climatique aux cyberattaques soulèvent des questions sur l’utilité de conserver des centaines de bases étrangères et de déployer des dizaines de milliers de soldats à l’étranger.

Bien que l’Irak, l’Afghanistan et la Syrie aient été autrefois au centre des préoccupations du public américain, l’empreinte a été beaucoup plus grande – et plus récente – pour l’armée américaine. De nouvelles données de la chercheuse Stephanie Savell pour le projet Coûts de la guerre au Watson Institute de l’Université Brown montrent qu’au cours des trois dernières années, les États-Unis ont été actifs dans au moins 85 pays.

Les données sur les coûts de la guerre montrent l’ampleur de l’activité récente à l’étranger, mais les États-Unis sont la puissance militaire dominante du monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ici, vous pouvez voir quand et où les bases ont été ouvertes, y compris l’extension après 2001.

Pendant ce temps, la Chine – considérée par beaucoup comme le plus grand concurrent et la plus grande menace pour les États-Unis – n’a qu’une seule base officielle à l’étranger, à Djibouti, un pays d’Afrique de l’Est. Le Pentagone affirme que la Chine construit des bases au Pakistan et dans le Pacifique occidental.

Un examen plus attentif du nombre de personnel militaire et civil américain déployé dans le monde montre de grandes concentrations de personnel militaire américain en Europe, reflétant en partie l’héritage de la Seconde Guerre mondiale, et en Asie depuis la guerre de Corée et le régime belligérant de la Corée du Nord.

Les données proviennent du département américain de la Défense.

La guerre américaine contre le terrorisme a coûté la vie à des centaines de milliers de civils et à des milliers de soldats américains, selon le projet Coûts de la guerre de l’Université Brown.

Plus de 37 millions de personnes ont été déplacées ou sont devenues des réfugiés

Il a duré près de deux décennies et a coûté environ 6,4 billions de dollars.

Alors que certains experts militaires disent que les avantages pour la sécurité américaine l’emportent sur les coûts, d’autres disent qu’il est temps de procéder à une réévaluation.

La Chine et la Russie mènent des attaques en ligne contre des réseaux informatiques privés et gouvernementaux américains. Le Pentagone a reconnu que la cybersécurité est un risque croissant avec un potentiel de perturbations massives.

Pendant ce temps, les extrémistes nationaux américains, et non les terroristes étrangers, présentent la menace terroriste la plus grave pour les États-Unis, selon un rapport du Département de la sécurité intérieure publié en octobre. Les pandémies, les conditions météorologiques extrêmes dues au changement climatique et les instabilités économiques ou d’infrastructure sont également des risques pour la sécurité nationale, selon les experts.

Les États-Unis ont dépensé plus de 731 milliards de dollars pour leurs forces armées en 2019. Alors que les allocations de défense sont inférieures à celles de 2010, les dépenses militaires commencent à augmenter.

Le montant en dollars américains en 2019 est supérieur à celui des 10 pays suivants réunis, dont la Chine et la Russie. Et

Les partisans des bases à l’étranger affirment qu’ils permettent aux États-Unis de réagir rapidement aux événements dans les régions éloignées, y compris aux épidémies internationales. Mais la hausse des coûts et l’évolution des menaces peuvent forcer la nouvelle administration Biden à envisager des changements dans les déploiements à l’étranger.

La vaste portée de l’Amérique illustre pourquoi elle a été appelée la «police mondiale» – un pays, disent les critiques, qui recherche l’hégémonie mondiale à travers un empire militaire malgré les menaces non militaires émergentes. Il existe jusqu’à 800 bases militaires américaines à l’étranger, selon les données du Pentagone et de David Vine, un expert de l’Université américaine.

Cette carte montre environ 350 bases pour lesquelles USA TODAY a déterminé les dates et lieux d’ouverture.

LA SOURCE: Rapports et recherches USA TODAY; Conseil des relations extérieures; Projet sur les coûts de la guerre, Institut Watson, Université Brown; Institut international de recherche sur la paix de Stockholm