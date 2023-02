Les opérations de sauvetage après le tremblement de terre en Turquie ont été interrompues par de violents affrontements et des coups de feu alors que les pillards se déchaînent dans les villes dévastées

Des affrontements VIOLENTS et des coups de feu entre «factions rivales» ont interrompu les efforts de sauvetage dans la Turquie frappée par le séisme – alors que les pillards se déchaînent dans les villes dévastées.

Plusieurs organisations d’aide ont dû suspendre leurs opérations en raison de craintes pour la sécurité après que des coups de feu ont été signalés dans la zone sinistrée.

11 Des opérations de sauvetage sont en cours depuis que le tremblement de terre a ravagé les communautés lundi Crédit : AFP

11 Des combats ont éclaté dans certaines des zones les plus dévastées

11 Les résidents locaux ont enregistré des voleurs dans les magasins de téléphonie locaux

Les sauveteurs allemands et l’armée autrichienne ont signalé des affrontements entre des factions armées anonymes, qui devraient devenir plus violents à mesure que les approvisionnements alimentaires diminuent dans les prochains jours.

Des informations faisant état d’arrestations massives pour pillage à la suite de la catastrophe ont fait la une des journaux et plusieurs armes à feu ont été saisies à des criminels, selon les médias locaux.

Le porte-parole de l’armée autrichienne, le lieutenant-colonel Pierre Kugelweis, a déclaré à BBC News : « Il y a une agression croissante entre les factions en Turquie.

« Les chances de sauver une vie n’ont aucun rapport raisonnable avec le risque pour la sécurité.

“Il y a de plus en plus de rapports d’affrontements entre différents groupes, et des coups de feu auraient été tirés.”

Après les terrifiantes escarmouches, l’armée turque aurait offert une protection aux groupes d’aide, permettant aux missions de sauvetage de se poursuivre.

Les médias turcs ont rapporté que plus de 50 personnes ont été arrêtées pour pillage.

Hatay, dans le sud de la Turquie, a connu un afflux d’activités criminelles, les voleurs emportant des smartphones, des ordinateurs, des armes à feu et d’autres biens.

Certains commerçants sont sur leurs gardes et traquent les pillards égoïstes alors qu’ils luttent pour se remettre du tremblement de terre.

Aylin Kabasakal, une habitante de Hatay, s’est dite frustrée par le fait que les maisons de sa ville sont ravagées par des criminels à la suite des destructions.

Elle a dit : « Nous gardons nos maisons, nos voitures. Les pillards pillent nos maisons.

« Il n’y a rien à dire, malheureusement. Nous sommes détruits, nous sommes secoués. Ce que nous avons traversé est un cauchemar.

Des armes à feu, de l’argent, des bijoux et des cartes bancaires ont été saisis aux pillards, selon des informations.

Mehmet Bok, 26 ans, cherchait un collègue dans la ville d’Antakya lorsqu’il a vu des pillards.

Il a déclaré: “Les gens brisaient les fenêtres et les clôtures des magasins et des voitures.”

Le président turc Recep Erdogan n’a pas commenté les troubles à Hatay, mais a déclaré qu’il prendrait des mesures contre les pillards dans les régions touchées par le séisme meurtrier.

Le Sun’s Earthquake Appeal a jusqu’à présent collecté 900 000 £ pour fournir de la nourriture, des kits d’hygiène, des couvertures et des tentes désespérément nécessaires.

11 Scannez ce QR code pour faire un don à l’appel Crédit : Le Soleil

11 Deux hommes peuvent être vus en train de saisir des appareils électroniques

11 Les commerçants militaires et locaux gardent leurs vitrines

11 Les devantures de magasins ont été détruites dans de nombreux domaines

11 Les résidents ont du mal à trouver de la nourriture et un abri après le séisme dévastateur 1 crédit

11 Le séisme de magnitude 7,8 a secoué la Turquie et la Syrie tôt lundi matin 1 crédit

11 Kahramanmaras a été l’une des villes les plus touchées de la zone sinistrée Crédit : AP