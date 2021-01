Des centaines d’opérations de cancer de moins ont eu lieu au cours des deux premières semaines de janvier alors que le NHS luttait contre la flambée des cas de Covid-19, selon les données.

On estime que 800 chirurgies du cancer – environ 13% – ont été retardées entre le 3 et le 17 janvier, Londres et les comtés environnants étant les plus touchés.

Le NHS England a déclaré que les cas de cancer urgents étaient traités avec la même priorité que le coronavirus et a insisté sur le fait que les chiffres « ne présentent pas une image complète ».

Mais les experts ont qualifié les chiffres de «préoccupants» et ont averti que la pandémie pourrait avoir des conséquences dévastatrices à la fois pour le diagnostic et le traitement.

Les données hospitalières pour la nouvelle année suggèrent que le nombre d’opérations dans certaines des régions les plus touchées a chuté d’un tiers, rapporte le Health Service Journal.

Les données des « retours d’activité hebdomadaires », qui fournissent des informations à la direction du NHS sur l’activité hospitalière, ont montré qu’une moyenne de 410 chirurgies contre le cancer par semaine ont été effectuées à Londres entre le 1er novembre et le 20 décembre.

Mais ce chiffre est tombé à seulement 270 par semaine au cours de la première quinzaine de janvier – une baisse de 33%.

L’activité de l’alliance contre le cancer couvrant l’Essex, le Hertfordshire, le Bedfordshire et Milton Keynes a chuté de 34%, soit l’équivalent d’environ 155 opérations.

Pendant ce temps, le nombre d’opérations contre le cancer dans le Sussex et le Surrey a chuté de plus de 100 – 28 pour cent – et de près d’un quart (23 pour cent) dans le Cambridgeshire et le Norfolk, environ 120 chirurgies.

Le professeur Neil Mortensen, président du Royal College of Surgeons en Angleterre, a déclaré que des membres de Londres avaient déclaré avoir été contraints d’annuler « des pans de chirurgie, y compris le cancer » à l’approche de Noël.

Il a déclaré: « Les capacités du secteur privé n’avaient pas été suffisamment sécurisées et les hôpitaux du NHS ont été submergés par une forte augmentation du nombre de patients Covid.

« Nous avons fait des démarches urgentes auprès du NHS England, car ce groupe de patients a besoin d’une intervention chirurgicale dans les 28 jours, les annulations et les retards sont donc extrêmement problématiques.

« Bien que des accords aient maintenant été conclus et que les opérations soient à nouveau enregistrées, nous ne pouvons pas continuer avec une approche stop-start de la chirurgie.

«Nous avons fait fonctionner le système trop« à chaud », poussant les ressources physiques et le personnel à leurs limites.

«Pour l’avenir, nous devons construire un système plus résilient et durable.

Les responsables de la santé ont nié à plusieurs reprises que les opérations contre le cancer étaient reportées, malgré les témoignages à la première personne de patients qui ont déclaré avoir reporté les chirurgies.

Mais les hôpitaux traitant toujours environ les trois quarts de plus de patients Covid qu’au plus fort de la pandémie, certaines grandes fiducies ont déclaré publiquement qu’elles avaient été forcées d’arrêter toute chirurgie non urgente.

On pense que les reports ne sont pas aussi répandus qu’au sommet du printemps de l’année dernière.

Les données du service national d’enregistrement et d’analyse du cancer de Public Health England ont révélé que les opérations contre le cancer en août avaient chuté de près d’un tiers par rapport aux niveaux de 2019.

Il a également révélé que 35 000 cas de cancer de moins avaient été diagnostiqués que prévu au cours de la seule première vague.

Michelle Mitchell, directrice générale de Cancer Research UK, a déclaré: « Le personnel du NHS a fait tout son possible pour protéger les services et fournir des soins urgents, mais nous sommes extrêmement préoccupés d’entendre les retards laissant les patients dans l’attente d’une chirurgie potentiellement vitale. déjà un moment très anxieux pour eux. Une porte-parole du NHS England a déclaré: « Les données les plus récentes et complètes montrent que la chirurgie du cancer en novembre était à 94% du niveau qu’elle était en 2019 et que les chiffres après ce point ne reflètent pas le tableau complet de la chirurgie qui a eu lieu.

« Le NHS est confronté à une pression sans précédent, ce qui a entraîné le report de certaines procédures, mais grâce au travail acharné du personnel du NHS et des hôpitaux travaillant ensemble, les niveaux de chirurgie dans la plupart des domaines restent supérieurs ou proches des niveaux pré-pandémiques. »