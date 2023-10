Les opérations chirurgicales et autres procédures médicales sont retardées par la grève de Kaiser, disent les patients

Les opérations ont été reportées, les traitements de chimiothérapie ont été annulés et d’autres procédures jugées « non urgentes » ont été reportées alors que des dizaines de milliers de travailleurs de la santé dans tout le pays ont commencé à faire grève mercredi.

Dans ce que les dirigeants syndicaux appellent la plus grande grève des travailleurs de la santé de l’histoire des États-Unis, plus de 75 000 employés de Kaiser Permanente dans cinq États ont débrayé cette semaine, exigeant de meilleures conditions de travail dans un contexte d’échec des négociations contractuelles.

La grève, qui devrait durer trois jours dans certaines régions, touche plus de 40 hôpitaux et cabinets médicaux Kaiser Permanente en Californie, au Colorado, à Washington, en Oregon, en Virginie et à Washington, DC, selon la Coalition des syndicats Kaiser Permanente.

La majorité des grévistes se trouvent en Californie, où est basée Kaiser Permanente, la plus grande organisation de soins de santé à but non lucratif du pays.

Les perturbations ont laissé les patients de l’État sous le choc.

À Sacramento, le petit Caden Young devait subir une opération du tube auriculaire jeudi après avoir souffert d’otites récurrentes, mais l’opération a été reportée mardi à décembre « en raison du personnel limité », a déclaré sa mère, Tiffany Young.

« C’était vraiment bouleversant », a-t-elle déclaré, ajoutant que la procédure soulagerait la douleur de son fils de 17 mois, aiderait à drainer le liquide dans ses oreilles et réduirait la fréquence à laquelle il devrait prendre des antibiotiques.

Caden Young. Tiffany Jeune

« Nous en avons parlé la semaine dernière, cette semaine, de la façon dont nous l’attendons avec impatience, de la façon dont nous espérons que cela lui fera se sentir tellement mieux, et puis recevoir cet appel hier a été si déchirant », a déclaré Young. , 36.

« Je sais que c’est considéré comme mineur, mais pour un parent, quand son bébé souffre, c’est super important », a-t-elle ajouté.

A Modesto, John Schnaidt, 69 ans, avait rendez-vous mercredi pour sa dose hebdomadaire de chimiothérapie contre un cancer du pancréas, en phase terminale. Mais mardi, il a reçu un appel de Kaiser lui annonçant que sa séance avait été annulée, a déclaré son épouse, Lisa Schnaidt.

Consterné, le couple a demandé l’aide d’une chaîne de télévision locale, ce qui a permis d’annuler l’annulation – un résultat que Lisa Schnaidt a déclaré que beaucoup d’autres n’ont pas obtenu.

« Ce qui me rend triste, ce sont toutes ces chaises qui sont vides en ce moment », a-t-elle déclaré. « Je sais juste qu’à chaque fois que nous sommes ici, il y a du monde. Presque toutes les chaises sont pleines, et je vois beaucoup de chaises vides en ce moment. »

« C’est étrangement calme », ​​a-t-elle ajouté.

Lisa Schnaidt a déclaré que l’oncologue de l’établissement a déclaré que des décisions difficiles devaient être prises en raison du manque de personnel.

« Les personnes qui ont une chance de guérison ont été laissées sur le calendrier, et celles qui ont une chance de subir une éventuelle intervention chirurgicale plus tard ont été laissées sur le calendrier », a-t-elle déclaré à l’oncologue.

« Cela ne s’applique pas non plus à mon mari », a-t-elle déclaré. « Cela me dit ‘tu n’en vaux pas la peine aujourd’hui.’ Je peux le comprendre, mais je ne peux pas l’accepter.

À San Francisco, Alanna Darby, 33 ans, attendait depuis sept mois la prochaine étape de ses soins d’affirmation de genre, la chirurgie de féminisation du visage. Elle a appris lundi que son rendez-vous, qui était prévu jeudi, avait été annulé.

« J’ai reçu un appel du planificateur », a déclaré Darby, « qu’ils devaient annuler et qu’ils n’avaient tout simplement pas encore de réservations ouvertes. »

Elle dit qu’il est difficile de ne pas savoir quand elle pourra se faire opérer : « Ce qui fait mal, c’est que, vous savez, j’avais quelque chose à espérer et quelque chose qui me ferait me sentir plus dans mon corps.

Pour se préparer à l’opération, Darby a dû arrêter le traitement hormonal substitutif et ne pouvait pas se raser le visage.

« J’ai eu des sautes d’humeur et une dysphorie de genre parce que, oh, ce qui me fait me sentir mieux dans mon corps, je ne peux pas le faire pour le moment », a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué, Kaiser a déclaré qu’il pourrait devoir « reprogrammer certains rendez-vous et procédures non urgents, à condition que cela soit approprié et sûr pour le patient ». Un porte-parole a nié que Kaiser ait annulé les traitements de chimiothérapie pour les patients atteints d’un cancer en phase terminale à Modesto, mais les ait conservés pour les patients atteints d’un cancer non terminal en raison de la grève.

« Nous reconnaissons l’importance de tout rendez-vous pour un patient et nous nous engageons à minimiser toute perturbation qu’une grève peut provoquer », indique le communiqué.

Kaiser n’a pas voulu dire combien de rendez-vous ont été annulés ou reportés. Il dessert près de 13 millions de personnes dans tout le pays, selon son site Internet.

De nombreux cabinets, départements et services médicaux en Californie ont été répertorié comme fermé sur le site Internet de Kaiser pendant les jours de grève.

Les travailleurs en grève comprennent des infirmières professionnelles agréées ; optométristes; agents de santé comportementale ; les pharmaciens ; techniciens d’urgence, de radiologie et de chirurgie; et des personnes occupant des centaines d’autres rôles, a déclaré le syndicat.

Dans une déclaration antérieure, Kaiser a déclaré que les représentants de la direction et des syndicats étaient toujours à la table des négociations et qu’il restait déterminé à parvenir à un nouvel accord.

Il a déclaré qu’en prévision d’une grève, il avait mis en place des « plans d’urgence robustes » pour s’assurer que les patients étaient toujours servis. Il a déclaré que tous les hôpitaux et services d’urgence resteraient ouverts et que de nombreux travailleurs contractuels formés aideraient à remplacer les grévistes.

« Nos plans garantissent que les besoins urgents de nos membres et de nos patients constituent la priorité absolue », a-t-il déclaré.