Les opérateurs ont été submergés par les appels au 911 après la fusillade au lycée Apalachee en Géorgie

WINDER, Géorgie — Le centre d’appels d’urgence d’un comté de Géorgie a été submergé d’appels le 4 septembre concernant un fusillade à l’école secondaire Apalacheemontrent les documents publiés vendredi par le comté de Barrow.

Les médias locaux rapportent que de nombreux appels téléphoniques au 911 n’ont pas été rendus publics dans le cadre de demandes d’enregistrement public, car la loi de l’État exempte de publication les appels enregistrés de la voix d’une personne de moins de 18 ans. Cette exemption couvrirait les appels de la plupart des 1 900 élèves de l’école de Winder, au nord-est d’Atlanta.

Les appels ont augmenté vers 10h20lorsque les autorités ont déclaré que le jeune de 14 ans Colt Gray a commencé à tirer. De nombreux appels ont reçu une réponse par un message automatique indiquant qu’il y avait un « volume d’appels élevé », WAGA-TV a rapporté.

Un homme a appelé le 911 après avoir reçu des SMS de sa petite amie. Il a été mis en attente pendant un peu plus de 10 minutes en raison d’un afflux d’appels au moment de la fusillade, a rapporté l’Atlanta Journal-Constitution.

« Elle entend des gens crier à l’extérieur, donc je ne sais pas si ce sont des agents dans le bâtiment ou si c’est… je ne sais pas », a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle avait finalement été évacuée de l’école.

D’autres adultes ont également appelé le 911 après que leurs enfants les ont contactés.

« Ma fille m’appelle en pleurs. Quelqu’un fait « boum, boum, boum, boum » », a raconté une mère. L’opératrice du 911 a répondu : « Madame, nous avons des policiers sur place, d’accord ? »

Les parents d’élèves d’une école primaire et d’un collège voisins d’Apalachee ont également appelé le 911 pour obtenir des informations.

« Monsieur, ma fille va à l’école à côté d’Apalachee. Y a-t-il un tireur à l’école ? », a demandé un appelant.

« Nous avons actuellement une situation active au lycée Apalachee », a répondu l’opératrice. « Nous recevons de nombreux appels. »

Plus de 500 messages radio entre les personnels d’urgence ont également été diffusés vendredi.

« Tireur actif ! » crie un policier dans un extrait audio alors qu’il parle avec un répartiteur, a rapporté CNN. Un autre policier répond : « Exact. Nous avons un tireur actif au lycée d’Apalachee. »

La fusillade a fait des morts les professeurs Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans, ainsi que les élèves Mason Schermerhorn et Christian Angulo, tous deux âgés de 14 ans. Un autre professeur et huit autres élèves ont été blessés, dont sept ont été touchés par balle.

Colt Gray est accusé comme un adulte avec quatre chefs d’accusation de meurtre, et le procureur de district Brad Smith a déclaré que d’autres accusations seraient probablement portées contre lui en lien avec les blessés. Les autorités ont également inculpé son père, Colin Grayalléguant qu’il a donné à son fils accès à l’arme alors qu’il savait ou aurait dû savoir que l’adolescent représentait un danger pour lui-même et pour les autres.

Les 13 000 élèves des autres écoles du comté de Barrow de retour en classe mardiLes 1 900 étudiants qui fréquentent Apalachee devraient commencer à revenir la semaine du 23 septembre, ont déclaré les responsables vendredi.