Les opérateurs doivent désormais le gérer, déclare le PDG des technologies de la santé

Scott Moody, PDG de K4Connect (Photo fournie par K4Connect)

L’explosion de la technologie et des logiciels dans le domaine des soins et des résidences pour personnes âgées a atteint un point où l’identification de nouveaux outils peut être moins importante que de savoir comment gérer ceux actuellement en jeu.

Depuis la pandémie, l’adoption de plus en plus rapide de divers outils, tels que les dossiers de santé électroniques et la communication vidéo, a créé une nouvelle demande de services qui gèrent cette technologie et la rendent facile à utiliser et à comprendre pour les opérateurs, déclare Scott Moody, PDG de K4Connect, une entreprise d’intégration de logiciels.

K4Connect est l’un des nombreux fournisseurs de logiciels émergents qui visent à regrouper une variété d’outils sous un même toit.

De plus en plus d’exploitants de résidences pour personnes âgées investissent soit dans des directeurs technologiques, soit dans des services tels que K4Connect où un partenaire extérieur joue ce rôle, a déclaré Moody McKnight le lundi.

« Tu as besoin de quelqu’un [in your organization] réfléchir stratégiquement à la technologie », a déclaré Moody. « De quelles technologies disposez-vous et comment les faire communiquer entre eux ? Mais le simple choix d’un système Wi-Fi est un processus compliqué. La plupart des exploitants de résidences pour personnes âgées n’ont pas de personnel pour développer le code.

D’autres fournisseurs de logiciels, tels que MatrixCare, ont stressé une éthique similaire d’« interopérabilité » et le potentiel d’échange de données rationalisé entre tous les systèmes utilisés par une organisation.

MatrixCare et PointClickCare ont remporté les prix Best in KLAS plus tôt cette année pour la capacité de leur logiciel à gérer les données et à aider les professionnels des soins de longue durée.

Cette attitude représente un changement majeur dans la façon de penser par rapport à il y a environ dix ans, a noté Moody.

« Auparavant, la seule technologie que l’on voyait dans les résidences pour personnes âgées était requise par la loi », a déclaré Moody. « Même l’idée d’un wifi à l’échelle communautaire était quelque chose de relativement nouveau. Mais la gestion évolue de manière assez significative. Il ne s’agit plus seulement de personnes et de papier.

Même s’il faut quelqu’un pour gérer l’intégration des systèmes, les connaissances technologiques globales augmentent tant chez les personnes âgées que chez leurs soignants. Certains prestataires de résidences pour personnes âgées proposent désormais également des cours et des formations aux résidents.

K4Connect a levé un peu moins de 9 millions de dollars auprès d’investisseurs plus tôt cet été, a rapporté la société.

Le plus récent partenaire senior de l’entreprise est Cypress Cove à Fort Myers, en Floride, a-t-elle annoncé la semaine dernière.