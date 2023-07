Les Ontariens parient beaucoup plus sur les jeux de casino en ligne légaux que sur les paris sportifs

Les paris totaux des Ontariens sur les jeux de casino en ligne sont bien plus élevés que ce qui est dépensé pour les paris sportifs, selon les chiffres récemment publiés par iGaming Ontario (iGO), offrant un premier aperçu de la façon dont ces deux segments se comparent.

La province a lancé l’année dernière un marché réglementé des jeux en ligne, permettant aux opérateurs agréés de fournir des services tels que des jeux de casino, des paris sportifs et des services de poker.

Les données publiées cette semaine par iGO – une filiale de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario qui gère le marché réglementé – indiquent que les Ontariens ont placé 14 milliards de dollars en paris totaux au cours du dernier trimestre avril-juin.

Ceux-ci comprenaient :

11,6 milliards de dollars de paris liés aux casinos, qui, selon iGO, incluent les machines à sous, les jeux de table en direct et sur ordinateur, ainsi que le bingo entre pairs.

2 milliards de dollars de paris sur les sports, les esports, ainsi que des paris sur les propositions et les nouveautés.

350 millions de dollars en jeux de poker peer-to-peer.

Ensemble, ces paris ont généré 545 millions de dollars de revenus de jeu. Par comparaison, le marché a généré 162 millions de dollars de ces revenus au cours du trimestre équivalent de l’année dernière — sa première en opération.

Les données iGO récemment publiées ne fournissaient pas de ventilation de la destination des revenus. Mais iGO a déclaré à CBC News que le gouvernement de l’Ontario avait reçu une part d’environ 260 millions de dollars des revenus du jeu au cours de la première année complète du marché.

Cette forte croissance est une aubaine pour les revenus du gouvernement et les opérateurs du marché privé, mais pourrait signifier des problèmes sous la forme de problèmes de jeu ; L’Ontario comptait plus de 900 000 comptes de joueurs actifs au cours des trois derniers trimestres.

« Il y a une probabilité croissante de dépendance au jeu et de préjudice à cause des chiffres », a déclaré Michael Naraine, professeur agrégé au département de gestion du sport de l’Université Brock, par e-mail.

Nigel Turner, un scientifique du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) de Toronto, qui étudie les dépendances comportementales, y compris le jeu, a déclaré que la croissance signalée par iGO est assez surprenante – même si divers produits de jeu en ligne ont été fortement promus depuis le lancement du marché réglementé.

« Nous avons été vraiment inondés de publicités sur les paris sportifs », a déclaré Turner. « Nous avons également été inondés de publicités sur les casinos en ligne. »

Il convient que si plus de gens jouent, on s’attendrait à ce que plus de gens aient des problèmes de jeu.

« Un leader national » : province

Le gouvernement de l’Ontario vante le succès du marché jusqu’à présent, mais souligne également les ressources qu’il a mises en place pour protéger les consommateurs et apporter un soutien au jeu problématique.

« Comme le montrent les résultats, nous sommes un leader national grâce à notre marché des jeux en ligne », a déclaré Andrew Kennedy, porte-parole du procureur général de la province, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Kennedy a déclaré que la province fournit 31 millions de dollars en financement annuel pour le jeu problématique; 25 millions de dollars vont aux programmes de traitement, tandis que 6 millions de dollars sont réservés aux efforts d’éducation et de prévention.

Le gouvernement de l’Ontario vante le succès de son marché réglementé du jeu en ligne, bien qu’il souligne également les ressources qu’il a mises en place pour protéger les consommateurs et fournir une assistance en cas de problème de jeu. (Patrick Morell/CBC)

Turner a déclaré qu’il était important que les gens sachent qu’il existe des moyens d’obtenir de l’aide. Le site Web de CAMH explique comment toute personne touchée par le jeu problématique en Ontario — y compris les membres de la famille — peuvent le faire.

IGaming Ontario, quant à lui, a déclaré à CBC News par e-mail qu’il « continue d’être satisfait de la performance » du marché des jeux en ligne de la province, notant qu’il a grandi pour inclure plus de 40 opérateurs.

Dans un courriel, William Woodhams, PDG de Fitzdares, un bookmaker britannique qui opère en Ontario, a déclaré que les chiffres d’iGO reflètent l’opinion de l’industrie selon laquelle la province a développé un marché sain et mature.

« D’autres provinces et marchés mondiaux se tournent maintenant vers l’Ontario comme référence pour un marché sain », a déclaré Woodhams, qui avait précédemment souligné l’avantage de performance que les produits de casino détenaient sur les paris sportifs dans la province à ce jour.

Peter Czegledy, associé chez Aird & Berlis LLP de Toronto et président de son groupe de jeux, soupçonne que le marché ontarien a encore de la place pour se développer « à mesure que les opérateurs affinent leurs offres pour mieux répondre au marché et que les relations avec les clients sont mieux établies ».

Il a déclaré par e-mail qu’il ne serait pas surprenant de voir une éventuelle consolidation de l’industrie, une progression courante « sur tout marché qui commence par une forte expansion ».

Kennedy a déclaré que le gouvernement espère « continuer à voir la croissance », à mesure que l’industrie se développe.

Ce que l’industrie attendait

Le segment des paris sportifs sur un événement unique du marché réglementé de l’Ontario a fait l’objet d’une attention particulière depuis son lancement, notamment en raison de sa publicité, des liens de l’industrie avec les athlètes professionnels et des préoccupations en matière d’intégrité sportive.

Les ligues sportives et les diffuseurs ont subi des pressions – en Ontario et ailleurs – pour réduire la promotion à haute puissance des services liés aux paris alors que l’on s’inquiétait de ce que cette exposition pourrait signifier pour les jeunes téléspectateurs.

Les experts ont également souligné les risques potentiels pour les personnes d’âge légal, notamment dans les types de produits de jeu offerts aux Ontariens.

REGARDER | Le jeu et le monde du sport : Les paris sportifs sont passés à toute vitesse, mais sont-ils allés trop loin ? Depuis 2021, lorsque la législation fédérale a assoupli les règles concernant les paris sportifs, l’Ontario est allé à plein régime, créant ce que beaucoup ont appelé un environnement de jeu du Far West. Jamie Strashin de CBC explore comment les paris sur un seul match ont changé le jeu pour certains fans et pourquoi les experts en toxicomanie sont inquiets.

Pourtant, Czegledy a déclaré que l’écart entre l’activité dans les jeux de casino et les produits liés au sport en Ontario était conforme à ce que l’industrie attendait, malgré l’attention des médias sur les paris.

« Les différences de performance du segment ont suivi la forme attendue », a déclaré Czegledy.

Les données iGO récemment publiées fournissent également une ventilation des segments de jeu au cours de la première année du marché réglementé.

Du 4 avril 2022 à la fin mars 2023, iGO a déclaré que le marché réglementé avait enregistré 35,6 milliards de dollars de paris au total.

Près de 28 milliards de dollars ont été dépensés en jeux de casino et en bingo peer-to-peer. C’était environ quatre fois plus que les 7 milliards de dollars dépensés pour les paris, qui comprenaient les paris sportifs et esports. Les paris de poker peer-to-peer ont totalisé 992 millions de dollars pour l’année.

Ces activités de jeu combinées ont généré 1,4 milliard de dollars de revenus de jeu, a rapporté l’iGO, dont 940 millions de dollars provenant du segment des casinos et 433 millions de dollars des paris. Le poker représentait le reste.

Accès ’24/7′

Ces chiffres récemment publiés ne font que donner une idée de la quantité de jeu en ligne qui se déroule actuellement, par opposition à avant le lancement d’un marché réglementé, a déclaré Andrew Kim, professeur adjoint au département de psychologie de la Toronto Metropolitan University.

Certaines des préoccupations concernant le passage à un marché légal étaient enracinées dans l’augmentation potentielle de l’activité de jeu, a-t-il déclaré.

Au sujet des jeux de casino, il précise qu’ils ne se limitent pas à la durée des événements sportifs professionnels diffusés à la télévision.

« Les casinos en ligne sont à votre disposition 24h/24 et 7j/7 », a déclaré Kim.

Une publicité pour un produit lié aux paris sportifs est vue en arrière-plan lors du match de baseball Blue Jays-Padres au Rogers Centre de Toronto mardi. (Vaughn Ridley/Getty Images)

Naraine, de l’Université Brock, a déclaré que le jeu sportif a peut-être attiré le plus l’attention des critiques, mais il le considère comme « un faux-fuyant », car les jeux de casino sont « le plus grand coupable ».

Non seulement ces jeux sont accessibles 24 heures sur 24, mais ils peuvent également être joués presque n’importe où, a-t-il déclaré, et ils ne prennent pas autant de temps à participer que certains types de paris sportifs.

Naraine a déclaré que les gens aiment jouer à ces jeux et peuvent également chercher à gagner de l’argent à utiliser pour d’autres jeux de hasard.

« Dans l’espoir de financer leurs autres paris sportifs et paris de casino, les consommateurs pourraient rechercher cette opportunité de gratification instantanée trouvée dans un lancer de dés rapide ou un tour », a-t-il déclaré.