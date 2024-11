Les ongles beiges du « vieil argent » ont-ils fait leur chemin ? Hailey Bieber, Dua Lipa et d’autres plaident en faveur des conseils noirs maussades

Ce sont toujours les grandes et petites choses. Des conseils primordiaux, appropriés et, surtout, intentionnels, peuvent changer la donne dans la façon dont vous et votre déclaration de style sont perçus. Nous parlons de vos ongles. Et qui de mieux que la mère des ongles en forme de beignet glacés, Hailey Bieber ? Selon ses propres mots, « Nous sommes en octobre et (elle est) la maman de quelqu’un ». Ainsi, avec l’adoption du changement sur la carte de bingo 2024 de Hailey, le modèle semble avoir fait un changement assez impulsive des ongles transparents, chatoyants et aux tons plats à la couleur la plus audacieuse du marché, un noir absolu.

Les ongles frais de Hailey Bieber et Dua Lipa suggèrent un tournant esthétique majeur (Photos : Instagram)