Les ONG pro-palestiniennes réagissent à la décision de la CIJ sur le génocide à Gaza

Réactions des ONG pro-palestiniennes à la décision de la CIJ sur les actions génocidaires d’Israël à Gaza, où la guerre continue.

L’attaque brutale d’Israël contre Gaza a tué plus de 26 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé au moins 64 000 autres. [Getty]

Vendredi, la Cour internationale de Justice (CIJ) a imposé une série de mesures exhortant Israël à faire tout son possible pour cesser de commettre des actes de génocide dans la bande de Gaza déchirée par la guerre, où l’attaque militaire de Tel Aviv se poursuit depuis près de quatre mois.

La Palestine, les États arabes et l’Afrique du Sud – qui ont porté plainte devant la Cour mondiale en décembre – ont salué la décision, car elle reconnaît le risque plausible qu’Israël se livre à des actions génocidaires dans l’enclave, où plus de 26 000 personnes ont été tuées.

Malgré la réponse positive, de nombreux dirigeants, dont le Premier ministre palestinien Mohammad Shttayeh, ont exprimé leur déception face à l’absence d’un ordre de cessez-le-feu imposé à Israël.

Dans le même temps, les résultats de l’audience de vendredi ont également suscité des réactions de la part de groupes internationaux de défense des droits palestiniens qui ont fait écho à des sentiments similaires.

La Campagne de solidarité avec la Palestine (PSC), basée au Royaume-Uni, a qualifié le jugement de « sismique » dans la mesure où il impose des ordres de ne pas commettre de génocide, de punir ceux qui incitent au génocide et d’empêcher la destruction de preuves, tout en permettant l’accès à l’aide humanitaire à ces personnes. à Gaza.

Le CPS a déclaré qu’il serait difficile d’imaginer qu’Israël se conforme aux décisions de la Cour sans la mise en œuvre d’un cessez-le-feu pour mettre fin à la campagne militaire, même si la CIJ n’a pas nécessairement émis un ordre de trêve.

Ben Jamal, le directeur de l’organisation, a déclaré que le Royaume-Uni doit également respecter les ordonnances du tribunal et s’abstenir de permettre les actes de génocide perpétrés par Israël, dans la mesure où Londres est signataire de la Convention sur le génocide de 1948.

« Le gouvernement britannique doit maintenant appeler à un cessez-le-feu immédiat, pour qu’Israël respecte toutes les mesures imposées par la Cour, et doit immédiatement suspendre toutes les ventes d’armes à Israël étant donné la forte probabilité que ces armes puissent être utilisées pour aider à la commission d’attentats. génocide”, a-t-il déclaré.

“Nous devons maintenant augmenter tous les leviers de pression sur nos dirigeants pour qu’ils agissent, qu’ils respectent leurs responsabilités morales et juridiques, qu’ils exigent qu’Israël mette fin au génocide de Gaza et lève le siège pour permettre l’arrivée d’une aide humanitaire d’urgence”, a ajouté Jamal.

Le Centre international de justice pour les Palestiniens (CIJP), une organisation indépendante d’avocats, de politiciens et d’universitaires qui soutiennent les droits des Palestiniens et visent à protéger leurs droits par la loi, a également salué l’audience tenant Israël pour responsable d’actes potentiels de génocide, mais l’absence d’ordre de cessez-le-feu est “regrettable”.

Cependant, il a souligné que l’ordre selon lequel l’armée israélienne ne devrait commettre aucun acte de génocide « serait plus facilement obtenu par un cessez-le-feu immédiat ».

Néanmoins, le directeur de la CIJP, Tayab Ali, a déclaré : « La carte blanche qu’Israël a donnée avec insouciance alors qu’il commettait des actes de génocide a finalement été déchirée par la CIJ. La responsabilité a commencé. Si Israël continue à se comporter de la même manière, il échouera à ne satisfera qu’à une seule des mesures provisoires fixées jusqu’à présent.”

Le Conseil pour la compréhension arabo-britannique (CAABU) a approuvé la décision mais a exhorté le Royaume-Uni à réviser sa position sur Gaza, à la lumière de cette décision.

L’organisation implore le gouvernement britannique d’insister pour qu’Israël respecte les mesures provisoires et veille à ce que le gouvernement, ses responsables et ses diplomates mettent fin à toute complicité possible avec les autorités israéliennes alors que la guerre à Gaza se poursuit.

“Il doit y avoir une interdiction complète par le Royaume-Uni de toutes les ventes d’armes et d’équipements de sécurité à Israël avec effet immédiat, et le Royaume-Uni doit interdire l’entrée au Royaume-Uni à tous les ministres, hommes politiques, journalistes et autres personnes ayant tenu des propos génocidaires et incité au génocide.” Il a ajouté.

Le brigadier John Deverell CBE, ancien directeur de la diplomatie de défense au ministère de la Défense et officier supérieur britannique pour les territoires palestiniens, a également souligné la nécessité pour le Royaume-Uni de suspendre ses ventes d’armes avec Israël, car les armes britanniques ne peuvent pas être déployées lorsqu’elles risquent d’être utilisées pour enfreindre le droit international.

Parallèlement, le Comité palestinien de coordination anti-apartheid (PAACC), composé du Département anti-apartheid de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), du Comité anti-apartheid du Conseil national palestinien (PNC), du mouvement BDS, de l’Association palestinienne des droits de l’homme. Le Conseil d’organisation (PHROC) et le Réseau des ONG palestiniennes (PNGO) ont chaleureusement accueilli la décision « historique » de la CIJ.

Même si la Cour n’a pas réussi à ordonner explicitement un cessez-le-feu immédiat et permanent pour mettre fin au génocide, il faut maintenant plus que jamais faire pression sur les États pour qu’ils remplissent leurs obligations juridiques et imposent à Israël un cessez-le-feu, selon le communiqué. dit.

« La décision de la CIJ confère désormais une responsabilité juridique – sans parler de morale – accrue aux États qui respectent le droit international, à la société civile et aux personnes de conscience du monde entier, pour mettre fin au génocide israélien en cours et aider à démanteler son système d’oppression sous-jacent. “, ajoute le communiqué.

“Les États tiers qui ont sciemment fourni des armes, du matériel et d’autres formes de soutien à Israël pour les utiliser dans des atrocités criminelles, y compris le génocide, doivent être tenus responsables de leur contribution à des actes internationalement illicites et à des violations des normes du jus cogens du droit international.”

