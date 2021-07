Les OnePlus Buds Pro offrent une suppression adaptative du bruit et jusqu’à 38 heures d’endurance

Aux côtés du tout nouveau Nord 2 5G, OnePlus est allé de l’avant et a dévoilé ses premiers écouteurs Pro-tier, les OnePlus Buds Pro. Comme vous pouvez vous y attendre, le surnom Pro apporte une suppression adaptative du bruit au mix grâce à trois microphones intégrés sur chaque bourgeon qui annulent jusqu’à 40 dB de l’agitation environnante.





OnePlus Buds Pro en noir et blanc

Buds Pro présente un design bicolore avec une partie intra-auriculaire mate et une tige brillante. Ils viennent dans des couleurs simples en noir et blanc. Les bourgeons sont emballés avec des pilotes de 11 mm et prennent en charge Dolby Atmos. Le couplage se fait via Bluetooth 5.2 et OnePlus vante un niveau de latence de 94 ms.

La durée de vie de la batterie est évaluée à 10 heures sur les écouteurs eux-mêmes (sans annulation de bruit) tandis que le boîtier de charge la prolonge de 33 heures supplémentaires. Ils se chargent via USB-C ou sans fil via n’importe quel chargeur Qi compatible. Les Buds pro sont également IP55 résistants à la sueur et à la poussière.

Les OnePlus Buds Pro seront mis en vente en Europe à partir du 25 août pour 150 €, tandis que les acheteurs aux États-Unis et au Canada devront attendre le 1er septembre et débourser 150 $. Les prix et la disponibilité pour l’Inde seront révélés à une date ultérieure.