Les OnePlus Buds Pro 2 sont parmi les premiers à prendre en charge la fonctionnalité Spatial Audio d’Android 13

Google a développé un framework Spatial Audio commun pour Android 13 qui peut être utilisé par tous les fabricants de smartphones et de casques. OnePlus est parmi les premiers à le prendre en charge avec les OnePlus Buds Pro 2. Les bourgeons ont été lancés en Chine plus tôt ce mois-ci et feront leurs débuts mondiaux le 7 février aux côtés du nouveau produit phare OnePlus 11.







Un aperçu du système audio spatial de Google

L’audio spatial utilise le suivi de la tête intégré dans les bourgeons afin de simuler un son multicanal immersif, similaire à ce que vous avez peut-être expérimenté au cinéma. Cela fonctionne mieux avec le contenu qui a plusieurs canaux sonores – les films généralement, mais il y a aussi des enregistrements de chansons.

Et si tout ce que vous avez est un fichier stéréo simple, OnePlus dit qu’il a un algorithme qui sera capable de “mixer” le son sur plusieurs canaux. Outre le multimédia, les jeux sont une excellente application pour cela car ils vous permettront d’entendre la direction des sons dans le jeu.

Les OnePlus Buds Pro 2 prennent également en charge la technologie de commutation audio d’Android. Cela leur permet de se connecter simultanément à deux appareils (par exemple, votre téléphone et une tablette) et de basculer automatiquement vers l’appareil qui lit l’audio, de sorte que vous n’aurez pas à accéder au menu des paramètres Bluetooth chaque fois que vous passez d’un appareil à l’autre. autre.



Couplage rapide avec les OnePlus Buds Pro

La configuration initiale sera rapide et facile avec Fast Pair d’Android – en gros, lorsque vous ouvrez le boîtier de charge pour la première fois, votre téléphone affichera une fenêtre contextuelle qui permet l’appairage en un clic. Les OnePlus Buds Pro d’origine prennent déjà en charge la commutation audio et Fast Pair.

Via