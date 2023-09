Les OnePlus Buds Pro 2 Lite arrivent en Europe sous le nom de OnePlus Buds Pro 2R

En mars dernier, OnePlus a lancé une version Lite de ses Buds Pro en Chine. Ceux-ci ont aujourd’hui également débarqué en Europe, bien que sous un nom différent : OnePlus Buds Pro 2R. Cependant, c’est exactement la même chose, à part le nom – oh, et seule la version blanche semble être disponible pour une raison quelconque.

Il existe une offre de lancement si vous agissez rapidement, mais il y a une mise en garde que vous devriez lire pour le découvrir. Ainsi, en Europe, vous pouvez obtenir les Buds Pro 2R pour seulement 129 €, soit 20 € de moins que le prix normal de 149 €. Pour bénéficier du prix le plus bas, il vous suffit de précommander une paire jusqu’au 25 septembre à 11h00 CEST. de la boutique officielle OnePlus.

Cela semble beaucoup, mais voici le problème. Les OnePlus Buds Pro 2 non-R et non-Lite sont actuellement proposé à 125,30€. Cela les rend moins chers, et ils disposent également d’un support de chargement sans fil et de suivi de la tête, contrairement aux Buds Pro 2R. Sinon, ils sont identiques, donc si vous pouvez toujours vous procurer les écouteurs Pro 2 pour 125,30 €, nous vous conseillons d’opter pour ceux-là. D’un autre côté, si le prix augmente, les Buds Pro 2R sont peut-être un bon choix pour vous si vous ne vous souciez pas du chargement sans fil et du suivi de la tête.

Si l’une ou l’autre paire vous intéresse, assurez-vous de lire notre critique des OnePlus Buds Pro 2. Tout ce que nous avons dit à leur sujet s’applique aux Buds Pro 2R, à part bien sûr le chargement sans fil et le suivi de la tête.