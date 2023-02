Les OnePlus Buds Pro 2 arrivent également aux États-Unis, au prix de 179 $ avec audio spatial

Aux côtés du OnePlus 11 aujourd’hui, nous avons les OnePlus Buds Pro 2, les nouveaux véritables écouteurs sans fil haut de gamme de OnePlus avec une poignée de fonctionnalités exceptionnelles.

Les OnePlus Buds Pro 2 sont l’un des premiers à prendre en charge l’audio spatial d’Android 13, vous offrant un son multidimensionnel et une expérience de son surround sauvage que vous ne trouverez peut-être qu’au cinéma. OnePlus dit également que Hans Zimmer a réglé l’égaliseur dans ces bourgeons et a fourni son propre réglage “Soundscape” et “goûts et styles musicaux de signature”.

Les nouveaux Buds Pro 2 sont dotés de deux haut-parleurs de 11 mm + 6 mm pour vous offrir «des basses dynamiques plus profondes, plus complètes et plus texturées, ainsi que des voix cristallines». Ils disposent d’une annulation adaptative du bruit (ANC), comme toute bonne paire d’écouteurs professionnels, qui peut éliminer le bruit ambiant jusqu’à 48 dB. Il existe également un mode transparent, afin que vous puissiez entretenir des conversations avec eux.

Pour la durée de vie de la batterie, vous envisagez jusqu’à 39 heures d’utilisation depuis la charge des écouteurs au boîtier, LHDC 4.0, Bluetooth 5.3 et les doubles connexions. Les tiges de chaque bourgeon sont cliquables pour les commandes, il y a une détection intra-auriculaire, un mode haute résolution et même un moyen de toucher les bourgeons et de prendre une photo avec votre téléphone. Genre de soigné.

Les OnePlus Buds Pro 2 sont en pré-commande le 7 février (aujourd’hui) et arrivent le 16 février. Ils sont disponibles en Obsidian Black ou Arbor Green et peuvent être achetés pour 179 $ via Amazon ou OnePlus.com.

Liens de précommande: Amazone | OnePlus