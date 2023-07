Les OnePlus 11 et OnePlus 10 Pro bénéficient de remises Prime Day aux États-Unis et au Royaume-Uni

Le marché américain des smartphones est assez clairsemé par rapport à l’étendue des options dont disposent les acheteurs en Europe et en particulier en Asie. OnePlus est l’une des rares marques à tenter de défier le duopole Samsung/Apple.

Le OnePlus 11 est assez bon marché pour un téléphone avec un panneau QHD+ LTPO de 6,7 pouces (120 Hz, 10 bits). Il dispose d’un trio d’appareils photo avec réglage et fonctionnalités Hasselblad, dont un principal 50MP (1/1,56″, OIS), 48MP ultra large (115°) et un appareil photo portrait 32MP (48mm/2x). Il est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2 et même si ses vitesses d’horloge sont un peu inférieures à celles de la puce de la série Galaxy S23, c’est toujours l’un des androïdes les plus rapides. Il est également rapide à charger, la batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge filaire de 100 W uniquement (80 W aux États-Unis).





Amazon UK a décidé de coupler le téléphone avec le OnePlus Buds Pro 2 et ce n’est que le téléphone 16/256 Go. Le modèle 8/128 Go est également disponible (pas de bourgeons), mais il ne fait pas partie des remises Prime Day.





Il y a des raisons de choisir l’ancien OnePlus 10 Pro plutôt que son frère 2023. Vous obtenez toujours un écran QHD + LTPO de 6,7 pouces et bien qu’il ne s’agisse pas de la Gen 2, le Snapdragon 8 Gen 1 est toujours très rapide. Le 10 Pro a un téléobjectif approprié, un périscope de 77 mm/3,3x avec un capteur de 8 MP, et l’ultra large mérite son nom avec un FoV de 150° (contre seulement 115° pour le OnePlus 11). La caméra principale utilise cependant un capteur plus ancien (IMX789 contre IMX890). De plus, celui-ci offre à la fois une charge filaire rapide (80 W dans le monde, 65 W dans les pays 110 V) et une charge sans fil 50 W (le 11 est uniquement filaire).





Au Royaume-Uni, le OnePlus 10 Pro est associé à l’ancien OnePlus Buds Pro. Le Pro 2 a une meilleure suppression du bruit, une durée de vie de la batterie plus longue et une latence plus faible, mais ce ne sont en aucun cas les meilleurs bourgeons TWS, vous ne manquez donc pas une tonne.





Nous terminerons avec quelques mentions honorables de la série Nord. Le OnePlus Nord 2T combine un Dimensity 1300 avec un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz et un appareil photo 50 + 8 + 2MP (le familier IMX766 avec OIS est dans le rôle principal). Il convient également de noter la batterie de 4 500 mAh avec une charge de 80 W et une autonomie de 100 heures qu’elle a atteintes.





Le OnePlus Nord N200 est une option 5G bon marché pour les États-Unis. Il dispose d’un chipset Snapdragon 480 et d’un écran LCD IPS de 5,49 pouces à 90 Hz – surtout, il a une résolution FHD+ (contrairement au N300). L’appareil photo 13MP et la batterie 5 000 mAh avec une charge de 18 W sont cependant assez basiques.





Nous avons également vérifié Amazon Allemagne, mais la section OnePlus semble assez clairsemée là-bas.

Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.