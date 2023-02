Les OnePlus 11 et Buds Pro 2 sont désormais disponibles dans le monde entier

Le OnePlus 11 et le OnePlus Buds Pro 2 ont commencé leur voyage mondial aujourd’hui. La paire a été dévoilée en Chine le 4 janvier, il n’y a donc pas de surprises en ce qui concerne leur matériel, mais reprenons-les, juste au cas où.

Le OnePlus 11 est le produit phare de la société, maintenant que le surnom de Pro a été abandonné. Il dispose d’un écran Fluid AMOLED LTPO3 de 6,7 pouces 1440x3216px avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité maximale de 1300 nits.

Il y a une caméra selfie 16MP à l’avant. À l’arrière, le OnePlus 11 dispose d’un appareil photo principal 50MP f/1.8 24mm (IMX890 – 1/1.56″), d’un appareil photo zoom 2x 32MP f/2.0 48mm (IMX709 – 1/1.56″) et d’un FoV 48MP 115 degrés Unité ultra large f/2.2 avec autofocus et capacités macro (IMX581 – 1/2.0″).

Les appareils photo sont livrés avec la 3e génération d’appareils photo Hasselblad pour le réglage mobile. Il ajoute des avantages tels que le nouveau calibrage des couleurs naturelles avec Hasselblad, qui utilise un capteur multispectral à 13 canaux pour identifier la lumière et la couleur, ainsi que le mode portrait Hasselblad et le propre TurboRAW HDR de OnePlus.

Le OnePlus 11 est équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 2 4 nm, associé à 8 Go ou 16 Go de RAM. Le stockage est de 128 Go et 256 Go, respectivement.

Il y a une batterie de 5 000 mAh qui prend en charge la charge filaire SUPERVOOC de 100 W. Les acheteurs nord-américains obtiennent à la place une charge filaire SUPERVOOC de 80 W (1 à 100 % en 27 minutes, annoncée). Il n’y a pas de charge sans fil sur le OnePlus 11, cependant.







Le OnePlus 11

OnePlus affirme que le 11 est le premier OnePlus à être éligible pour quatre mises à jour majeures d’OxygenOS et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Le OnePlus 11 est disponible en Titan Black avec une finition mate et givrée sur le panneau de verre et en Eternal Green avec une finition brillante. Le téléphone est en pré-commande à partir d’aujourd’hui, à partir de 699 $ / 829 € pour le modèle 8/128 Go et de 799 $ / 899 € pour la variante 16/256 Go. Les livraisons commencent le 16 février. Il y a des bonus de précommande, comme un haut-parleur Bang & Olufsen A1 2e génération gratuit, jusqu’à 350 € de bonus de reprise et une remise de 100 € si vous dépensez plus de 1 000 € sur le site Web de OnePlus. .

Les prix indiens sont de 56 999 INR et 61 999 INR pour les 8/128 Go et 16/256 Go.

Le OnePlus 11 sera disponible au Moyen-Orient dans une première pour l’entreprise. Le 8/128 Go coûte 2 579 AED et 2 799 YER, tandis que le 16/256 Go coûte 2 799 AED et 2 999 YER. Le téléphone coûte respectivement 3 099 ILS et 3 499 ILS en Israël.

Passons aux OnePlus Buds Pro 2. Les nouveaux écouteurs phares sont un co-effort avec le fabricant danois de haut-parleurs Dynaudio et ont des pilotes doubles MelodyBoost 11 mm + 6 mm.

Le OnePlus Buds Pro 2 apporte une prise en charge audio spatiale, qui, associée au Dolby Head Tracking sur le OnePlus 11, permet un effet audio 3D lorsque vous tournez la tête dans des applications comme YouTube et Disney+.

Le OnePlus Buds Pro 2 est doté d’une suppression intelligente du bruit adaptative certifiée TUV qui peut éliminer jusqu’à 48 dB de bruit ambiant. Il existe également un mode de transparence qui laissera entrer le monde extérieur pour permettre des conversations avec les gens, même avec les bourgeons allumés.

Les Buds Pro 2 dureront jusqu’à 39 heures avec ANC désactivé. Le boîtier peut se recharger sans fil via n’importe quel chargeur Qi ou câblé via USB-C.









Les OnePlus Buds Pro 2

Les Buds Pro 2 sont disponibles en noir et vert assortis à OnePlus 11, à partir de 179 $ et 11 999 INR via le site Web de OnePlus et Amazon. Les ventes commencent le 16 février.

Le marché indien reçoit également un OnePlus Buds Pro 2R exclusif en blanc, au prix de 9 999 INR. Ceux-ci sont par ailleurs identiques au Pro 2 mais manquent le suivi de la tête.