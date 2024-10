La veillée a eu lieu deux jours après que l’ancienne star des One Direction, 31 ans, est tombée mort du balcon du troisième étage d’un hôtel à Buenos Aires, en Argentine.

Jusqu’à 100 personnes ont regardé, la tête baissée, les bougies allumées et les fleurs déposées au pied de la statue de Lady Wulfrun devant l’église Saint-Pierre de Wolverhampton vendredi.

« Il est difficile de décrire ce que One Direction signifie pour les fans de One Direction. Beaucoup d’entre nous sont là depuis le premier jour, soit 15 ou 14 ans de notre vie », a-t-elle déclaré à BBC Midlands Today.

« Les One Direction m’ont amené mes meilleurs amis – la raison pour laquelle j’ai rencontré mes meilleurs amis était parce que j’étais allé à un spectacle de Harry Styles et je ne serais pas allé à ce spectacle sans One Direction.

« Ils sont la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, alors ils représentent le monde, et en perdre une partie est horrible. »

Elle a déclaré que la douleur de le perdre était plus grande qu’elle n’aurait jamais pu l’imaginer, ajoutant qu’elle était « tombée au sol » en apprenant la nouvelle de sa mort.