Les ondes cérébrales peuvent nous dire à quel point quelqu’un souffre

« L’espoir est que maintenant que nous savons où vivent ces signaux, et maintenant que nous savons quel type de signaux rechercher, nous pourrions réellement essayer de les suivre de manière non invasive », dit-il. « Alors que nous recrutons plus de patients ou que nous caractérisons mieux la façon dont ces signaux varient d’une personne à l’autre, nous pourrons peut-être l’utiliser pour le diagnostic. »

Les chercheurs ont également découvert qu’ils étaient capables de distinguer la douleur chronique d’un patient d’une douleur aiguë délibérément infligée à l’aide d’une sonde thermique. Les signaux de douleur chronique provenaient d’une autre partie du cerveau, ce qui suggère qu’il ne s’agit pas seulement d’une version prolongée de la douleur aiguë, mais de quelque chose d’entièrement différent.

Étant donné que différentes personnes ressentent la douleur de différentes manières, il n’existe pas d’approche unique pour y faire face, ce qui s’est avéré un défi majeur dans le passé. L’équipe espère que la cartographie des biomarqueurs des individus permettra de mieux cibler l’utilisation thérapeutique de la stimulation cérébrale électrique, un traitement que Shirvalkar compare à l’activation ou à la désactivation de la douleur comme un thermostat.

Les résultats pourraient constituer un grand pas en avant dans le traitement de la douleur et pourraient être particulièrement utiles pour traiter les personnes souffrant de douleur chronique qui ont des difficultés à communiquer, déclare Ben Seymour, professeur de neurosciences cliniques à l’Université d’Oxford, qui n’a pas participé au projet.

« Cela ouvre une nouvelle porte aux technologies intelligentes de la douleur, donc je pense que c’est un obstacle technique très important qui est maintenant franchi », dit-il.

Cela démontre également les manières intensément personnelles dont les gens ressentent la douleur et l’importance d’adapter les traitements à chaque personne, ajoute Shirvalkar.

« Il est clair que la douleur est si complexe – et que les individus sont si complexes – que la seule façon de les entendre et de les voir est de les laisser raconter leur version de l’histoire », dit-il.