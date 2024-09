Les ondes cérébrales peuvent être manipulées pendant que nous rêvons, et cela pourrait aider à traiter la démence : ScienceAlert

Des scientifiques britanniques ont manipulé deux types importants d’ondes cérébrales pendant que des volontaires dormaient, dans le but de développer de meilleurs outils pour étudier les activités neurologiques critiques.

Les ondes, appelées oscillations alpha et thêta, sont fortement associées aux états de repos et de relaxation, y compris la Mouvement oculaire rapide (REM) stade de l’inconscience.

Nommé d’après le mouvement saccadé de nos yeux pendant cette phase du sommeil, le REM coïncide avec l’apparition de nos rêves les plus vivants. On considère également que cette phase joue un rôle important dans la consolidation de la mémoire et l’affinement des capacités cognitives, faisant de toute activité des ondes cérébrales une cible attrayante pour les scientifiques.

« Les oscillations cérébrales contribuent au fonctionnement du cerveau et à la façon dont il apprend et retient les informations. » dit la neuroscientifique Valeria Jaramillo, de l’Université de Surrey.

« Les oscillations cérébrales pendant le sommeil paradoxal ont été impliquées dans les fonctions de la mémoire – cependant, leur rôle exact reste largement flou. »

Un processus appelé stimulation auditive en boucle fermée (CLAS) a été utilisé avec succès pour améliorer ou perturber les ondes cérébrales pendant le sommeil non paradoxal, en ciblant précisément le flux et le reflux des ondes cérébrales via des sons délivrés via des écouteurs.

Le processus avait rarement été appliqué aux dormeurs en dehors de cet état, alors les chercheurs de l’Université de Surrey ont testé la méthode sur des volontaires pour déterminer si elle pouvait également s’appliquer aux ondes produites pendant le sommeil paradoxal.

Lors de tests impliquant 18 participants, les chercheurs ont modifié à la fois la vitesse et la force des ondes cérébrales. mesurée au moyen d’électrodes placées sur le crâne.

Les oscillations alpha (environ 8 à 12 Hertz) et thêta (environ 4 à 8 Hertz) traversent généralement la région frontale du cerveau lorsque nous sommes dans un état de relaxation, par exemple lorsque nous somnolons ou décidons de sortir du lit pour commencer la journée.

En fait, ces ondes cérébrales sont assez similaires que nous soyons éveillés ou en sommeil paradoxal. Nous savons que les ondes cérébrales, des impulsions d’activité électrique déclenchées par les neurones, contribuent au bon fonctionnement du cerveau. Si nous parvenons à les contrôler dans une certaine mesure, cela pourrait potentiellement aider à garantir que le cerveau fonctionne comme il le devrait – et à ralentir le taux de dégénérescence associé à la démence.

« L’utilisation de la stimulation sonore pour modifier les oscillations cérébrales pendant le sommeil d’une personne présente des promesses thérapeutiques », dit Ines Violante, neuroscientifique à l’Université de Surrey.

« Il n’existe actuellement aucun remède contre la démence, seulement des médicaments qui peuvent ralentir la progression de la maladie ou aider temporairement une personne à soulager ses symptômes. Il est donc important que nous réfléchissions de manière innovante pour développer de nouvelles options de traitement. »

De nombreuses recherches supplémentaires seront nécessaires pour démontrer que cela peut réellement avoir un effet thérapeutique sur la démence, mais les scientifiques ont déjà montré que les symptômes de la démence – troubles de la mémoire et des capacités cognitives – coïncident souvent avec le ralentissement des oscillations des ondes cérébrales, un phénomène que nous pourrions désormais être en mesure d’influencer.

« Cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle approche sur la façon de traiter les patients atteints de démence, car la technique est non invasive et réalisée pendant qu’ils dorment, ce qui réduit les perturbations dans leur vie et nous permet d’être plus ciblés dans notre approche », dit Derk-Jan Dijk, professeur de sommeil et de physiologie à l’Université de Surrey.

La recherche a été publiée dans DORMIR.