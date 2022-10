Les Olympiens de Kelowna brisent la bande aux Championnats canadiens de marathon – Kelowna Capital News

L’Okanagan Heat a préparé deux olympiens locaux à remporter les championnats canadiens de marathon avec des temps épicés.

Trevor Hofbauer, athlète de cross-country UBCO Heat, et Malindi Elmore, l’entraîneur Heat, ont battu la bande au Toronto Waterfront Marathon pour remporter le titre de champions canadiens du marathon.

Elmore a couru un temps de 2:25:14, terminant première Canadienne et quatrième au classement général. Sa course est la troisième plus rapide de l’histoire du Canada. Elle a couru confortablement en dessous du temps standard du monde d’athlétisme pour les championnats 2023 de 2:28:00.

Championnat canadien de marathon – Malindi Elmore est votre CHAMPION 2022 !🔥🇨🇦 Dix ans de préparation, l’olympien de Tokyo déchire Toronto en 2:25:14. Troisième temps le plus rapide de l’histoire du Canada. pic.twitter.com/XIjEIii5VS — Athlétisme Canada (@AthlétismeCanada) 16 octobre 2022

Hofbauer a franchi la ligne d’arrivée en 2:11, terminant premier Canadien et cinquième au total. C’est la troisième fois qu’il remporte le titre de champion canadien du marathon. Il espérait courir sous le temps standard mondial de 2:09:40, mais était fatigué dans le dernier tronçon de la course après avoir couvert une tentative d’échappée de Rory Linkletter, le détenteur du record canadien du demi-marathon, à la marque des 30 kilomètres.

Après quelques tactiques du chat et de la souris, Hofbauer a pris une avance décisive sur Linkletter à 30K. Hofbauer est passé en 1:32:30, un peu plus de 2:10 à l’arrivée.#TOWaterfront42K#chooseTOrun — Marathon du front de mer du TCS de Toronto (@TOwaterfront42k) 16 octobre 2022

Hofbauer fréquente l’Université de BC Okanagan et étudie la psychologie. Il va maintenant porter son attention sur la saison de cross-country avec le Heat et cherche à aider l’équipe dans sa quête de championnats nationaux. L’équipe est entraînée par Elmore.

Les deux athlètes de Kelowna ont participé aux Jeux olympiques de Tokyo et visent maintenant les Jeux olympiques de Paris en 2024.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de Kelownacourse à piedSportsToronto