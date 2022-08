Les olympiens cubains Anier Garcia et Yoandri Betanzos rejoignent l’Institut du sport Inspire en tant qu’entraîneurs

L’Institut du sport Inspire (IIS) a annoncé samedi que les olympiens cubains Anier Garcia et Yoandri Betanzos avaient rejoint en tant qu’entraîneurs son programme d’athlétisme. Alors que Betanzos sera l’entraîneur principal du programme de sauts à IIS, Garcia a été nommé entraîneur principal pour les sprints et les haies.

“Nous sommes vraiment ravis qu’Anier et Yoandris rejoignent notre programme d’athlétisme. Grâce à leur expérience aux plus hauts niveaux du sport, nous pensons que cela permettra à nos athlètes de continuer à apprendre et à grandir à cette étape cruciale de leur développement », a déclaré Rushdee Warley, PDG d’IIS.

Alors que Garcia est double médaillé olympique, après avoir remporté l’or au 110 m haies aux Jeux de Sydney en 2000 et le bronze quatre ans plus tard à Athènes, Betanzos a remporté l’argent aux Championnats du monde 2003 à Paris et à l’édition 2005 à Helsinki. . Betanzos est également double champion des Jeux panaméricains.

“Je suis vraiment heureux de rejoindre l’Institut du sport Inspire et de commencer un nouveau défi dans ma carrière. Depuis que je suis ici, j’ai vu un grand potentiel chez les athlètes indiens, et avec la bonne quantité de conseils et d’exposition, je suis sûr qu’ils peuvent atteindre de plus hauts sommets. Les installations de l’Institut sont incroyables, et même meilleures que la plupart des installations que j’ai vues au cours de ma carrière. Je suis excité pour ce qui nous attend », a déclaré Garcia.

Alors que Garcia a été cinq fois champion national des épreuves de haies, Betanzos est quatre fois champion national cubain du triple saut. Le duo, qui a entraîné des athlètes à l’Institut, avait fait partie du contingent IIS lors des 61e championnats d’athlétisme inter-États, à Chennai.

“Pendant notre séjour ici, nous avons vu les deux, les défis auxquels sont confrontés les athlètes indiens et comment nous pouvons les aider à les surmonter. Notre objectif est de donner à ces athlètes jeunes et expérimentés la meilleure opportunité possible d’atteindre le sommet de leur sport, et nous nous concentrons sur cette tâche. Le soutien et le désir du personnel ici à l’IIS sont très encourageants à voir, et nous sommes certains qu’ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses », a déclaré Betanzos.

Le programme Inspire Institute of Sport Track and Field comprend plusieurs athlètes dans les épreuves de triple saut, de saut en longueur et de piste, parmi lesquels Sreeshankar Murali, Jeswin Aldrin, Tejaswin Shankar, Eldhose Paul, Abdulla Aboobacker, Tejas Shirse, Yashwanth Kumar, Kanimozhi, Sharvari Parulekar, Praveen Chithravel et Arpinder Singh

