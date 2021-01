Il sera difficile pour Donald Trump de créer sa propre plate-forme de médias sociaux si elle est bannie des services par Apple et Google qui monopolisent le marché, a déclaré l’auteur et professeur d’études libérales Michael Rectenwald à RT.

« L’App Store et Google Play sont sans aucun doute des obstacles majeurs pour toute autre plate-forme qui aurait Trump comme fonctionnalité majeure, » a déclaré Rectenwald, qui était professeur d’études libérales à l’Université de New York.

Les oligarques technologiques ont des moyens de chasser complètement les gens de la place publique. Ils partagent également les profils de tous les utilisateurs et s’assurent que certains utilisateurs n’ont aucun accès sur toute la panoplie de plates-formes.

«Ce n’est pas la fin de la journée pour Trump, à moins qu’il n’ait plus de plate-forme. Et c’est exactement ce qu’ils essaient de faire … Il s’agit d’une censure à motivation politique ». Dit Rectenwald.

Le chercheur a noté que les géants des médias sociaux, comme Facebook et Twitter, ont reçu « une longueur d’avance » par le gouvernement «Cela leur a permis de monopoliser complètement le marché.»

«En partie, le gouvernement leur a accordé des privilèges spéciaux. L’État les a dispensés d’être traités comme des éditeurs, et pourtant ils continuent d’agir comme des éditeurs et des éditeurs ». il a dit.

Dans le même temps, certains des soutiens de Trump se distancient désormais du président sortant, car son nom a été « détruit » par l’assaut dramatique du Capitole.

«À l’heure actuelle, le nom« Donald Trump »est vraiment quelque chose auquel vous ne voulez pas être associé du tout,»Dit Rectenwald.

Mercredi, une foule de partisans de Trump a maîtrisé la police et fait irruption dans le bâtiment du Capitole à Washington, DC, perturbant brièvement le débat sur la certification des résultats présidentiels de 2020. Quatre personnes sont mortes dans le chaos qui a suivi, dont une femme qui a été abattue par la police du Capitole, et un officier est décédé plus tard des suites de blessures subies lors des affrontements.

Bien que Trump ait exhorté ses partisans à « paisible » et « rentrer chez soi, » il a été accusé d’incitation à la violence et banni définitivement de Twitter, Facebook et Instagram, qui appartient à Facebook.

Nous pensons que les risques de permettre au président Trump de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands, nous prolongons donc le blocage que nous avons placé sur ses comptes Facebook et Instagram indéfiniment et pendant au moins les deux prochaines semaines. pic.twitter.com/JkyGOTYB1Z – Salle de presse Facebook (@fbnewsroom) 7 janvier 2021

Dans une série de tweets supprimés depuis du compte officiel @POTUS, Trump a déclaré qu’il étudiait «Les possibilités de créer notre propre plate-forme dans un proche avenir», et a promis qu’il ne serait pas « silencieux. »

Samedi, Google a suspendu le réseau social Parler de son Play Store, invoquant un échec de suppression « Contenu flagrant. » Fondé en 2018, Parler est devenu populaire auprès des utilisateurs conservateurs, y compris les partisans de Trump.

BuzzFeed News a cité un e-mail d’Apple menaçant de supprimer Parler de l’App Store à moins qu’il ne modère « Contenu répréhensible » sur sa plateforme. « L’application semble également continuer à être utilisée pour planifier et faciliter d’autres activités illégales et dangereuses, » Apple a été cité comme disant.

Le PDG de Parler, John Matze, a confirmé à Reuters qu’Apple menaçait de supprimer la plate-forme de médias sociaux de l’App Store à moins que sa politique de modération de contenu ne change.

«Nous ne céderons pas aux entreprises à motivation politique et aux autoritaires qui détestent la liberté d’expression!»Matze a écrit sur Parler.

