Les principaux magnats des affaires russes se battent contre le bloc devant les tribunaux, demandant la levée des sanctions personnelles

Le milliardaire Roman Abramovich et d’autres grands magnats russes visés par les sanctions de l’UE concernant le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine contestent les restrictions devant un tribunal européen. Les hommes d’affaires, largement considérés comme des “oligarques” en Occident, affirment que leurs droits ont été bafoués par les sanctions, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

L’ancien propriétaire de Chelsea Abramovich, le magnat des métaux et des mines Alisher Usmanov, ainsi que Mikhail Fridman et Petr Aven, patrons de longue date d’Alfa Bank, l’une des plus grandes de Russie, ont tous intenté des poursuites distinctes contre les sanctions auprès du Tribunal de l’UE, selon le WSJ. . Ils demandent au deuxième plus haut tribunal du bloc d’annuler les sanctions, affirmant que leurs droits ont été violés et contestant leurs liens prétendument étroits avec le Kremlin. Abramovich, par exemple, a cité sa nationalité portugaise dans les documents, affirmant que les sanctions de l’UE ont violé les droits fondamentaux prétendument protégés par le bloc lui-même, selon le rapport.

Certains des « oligarques » demandent même des dommages et intérêts à l’UE, selon le rapport. Les dommages, cependant, semblent être plus symboliques que pratiques pour les milliardaires russes. Abramovich demande au Conseil européen de verser plus d’un million de dollars à une association caritative créée pour recevoir le produit de la vente du club de football de Chelsea.

Usmanov et sa sœur, Gulbakhor Ismailova, ont également contesté les affirmations de l’UE selon lesquelles ils auraient joué un rôle dans le conflit en cours. Ils demandent également des paiements d’environ 20 000 $ pour couvrir les frais juridiques, selon le rapport. Dans son dossier, Usmanov aurait affirmé que les restrictions avaient conduit à l’échec de plusieurs accords commerciaux et placé au moins trois de ses entreprises au bord de la faillite. Le magnat a également affirmé que les sanctions affecteraient les employés et leurs familles dans ses entreprises, mais la motion aurait été rejetée par un tribunal le mois dernier.

Plus tôt cette semaine, Bloomberg a rapporté, citant des sources, que l’UE envisageait de supprimer les restrictions qu’elle avait imposées à certains ressortissants russes. Selon le journal, une quarantaine de Russes ont demandé à être retirés de la liste des sanctions, une trentaine ont porté l’affaire devant les tribunaux et dix autres s’adressant directement à l’UE. Les avocats du bloc auraient admis que certaines des demandes déposées par les Russes sanctionnés pouvaient être fondées et que les restrictions à leur encontre avaient été imposées sur la base de preuves faibles, datées ou carrément fausses.

Au cours des derniers mois, l’UE a pris pour cible des centaines de personnalités russes, dont de hauts responsables, des chefs d’entreprise et des membres de leur famille, en raison de leur rôle présumé dans le conflit. Les restrictions comprennent généralement un gel ciblé des avoirs et des interdictions de voyager.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.