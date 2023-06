Les Old Canal Days de Lockport « attirent des milliers de résidents et de visiteurs de tout l’État » – Shaw Local

Au cours des trois dernières années, Deborah Percic et sa fille Melissa Percic se sont rendues à Lockport depuis Chicago Ridge juste pour les Old Canal Days de Lockport.

Deborah Percic a déclaré que Old Canal Days était « quelque chose d’amusant à faire » et avait hâte d’acheter auprès des vendeurs samedi après-midi, même si elle n’avait rien de particulier en tête.

« Je le saurai quand je le verrai », a déclaré Deborah Percic.

Melissa Percic est venue à Old Canal Days pour la nourriture, et elle savait ce qu’elle voulait.

« Gâteaux en entonnoir », a déclaré Melissa Percic.

Cependant, Jim Brewster de Lockport et sa fille Gabby Brewster de Lockport sont sortis samedi pour les manèges du carnaval.

Gabby Brewster a déclaré: « J’aime vraiment les montagnes russes et j’aime vraiment le funhouse parce que c’est grand. » Jim Brewster a ajouté: « Elle s’est amusée à courir autour. »

Les 50e Old Canal Days de Lockport ont débuté jeudi et se poursuivront jusqu’à dimanche.

Ce festival d’été annuel « attire des milliers de résidents et de visiteurs de tout l’État pour célébrer le canal I&M et ses contributions au succès de Lockport », selon la page Facebook Old Canal Days.

L’événement comprend un marché artisanal, un café en plein air, un carnaval, des divertissements familiaux, une aire de restauration, de la musique live et une tente à vin. Le festival d’été se terminera par un feu d’artifice, qui commencera à 21h30 le dimanche.

Joe Czarny, un résident assez nouveau de Lockport est sorti pour ses premiers Old Canal Days samedi après-midi avec sa fille Olivia, 5 ans.

« En ce moment, nous vérifions les manèges », a déclaré Czarny. Amanda Lindau vendait une variété de miel local samedi après-midi dans le cadre de BuzzWorthy BeeWorks.

Elle a dit que son oncle, Jim Lindau de Braidwood, maître apiculteur depuis 30 ans, produit le miel.

« Tout n’est que trèfle et fleurs sauvages. Nous ne faisons aucune infusion ou quoi que ce soit du genre », a déclaré Amanda Lindau. « Les gens aiment le goût. Beaucoup de gens aiment que ce soit local – du pollen local pour leurs allergies. Il [the honey] est généralement plus clair plus tôt dans l’année et plus foncé plus tard dans l’année, selon les fleurs disponibles.

Art DePesa et Sandy DePesa de DePesa Glass Designs à Downers Grove vendaient leurs verreries à Old Canal Days pour la deuxième année consécutive. Art DePesa a déclaré qu’il avait commencé à fabriquer des pièces en verre il y a plus de 30 ans, mais qu’il avait commencé à les vendre il y a quelques années.

Sandy DePesa a déclaré qu’ils « s’en sortaient bien » samedi après-midi en ce qui concerne les ventes, mais on ne sait jamais. Sandy DePesa a déclaré que « c’est amusant de créer quelque chose de différent » alors qu’ils essaient d’évaluer quels articles se vendront bien.

« Il y a quelques semaines, nous avons épuisé nos stocks de champignons », a déclaré Sandy DePesa.

Un culte aura lieu aux Journées du Vieux Canal de 9h30 à 10h30 le dimanche. Deux visites du cimetière seront offertes, à 11 h et à 14 h le dimanche.

Parmi les autres temps forts du dimanche, citons le spectacle Magic & Illusion de Mr. D’s à 13 h et 14 h 30, un zoo pour enfants de 12 h à 17 h, le bingo de 14 h à 16 h, le maquillage de 14 h à 16 h et un caricaturiste de 15 h à 17 h. pm

Les kiosques de food trucks à Old Canal Days incluent Villa Nova, Annabell’s Bar-BQ, Smiling Dawgs, La Joliet, Auntie Anne’s Pretzels, Embers Tap House, Mr. Salty. La crèmerie, le grill mexicain de Los Razo, Smilin Dawgs, Pierogi Rig et GrzGrub.

Les divertissements de dimanche comprendront un certain nombre de spectacles de danse : Lockport Swing Thing, Keigher Academy of Irish Dance, Grupo Folklorico Monte Carmelo de Joliet, Ocelotl-Chiuacoatl Aztec Dancers, ainsi que de la musique live de Johnny Russler & The Beach Bum Band, Five Guys Named Moe et 7e ciel.

Pour plus d’informations sur les Journées du vieux canal, visitez oldcanaldays.com.