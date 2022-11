Les Okanagan Young Writers Awards sont presque fermés pour 2022

Les meilleurs de l’avenir littéraire de l’Okanagan ont encore quelques jours pour soumettre leurs candidatures aux Okanagan Young Writers’ Awards.

Les prix (OYWA) ont été créés pour promouvoir l’excellence en écriture chez les élèves du secondaire et du collège débutant, et sont maintenant ouverts à tous les jeunes de 14 à 19 ans.

“Notre belle vallée de l’Okanagan inspire depuis longtemps des créatifs talentueux de toute la région”, a déclaré le président de l’OYWA, Jadon Dick. “Nous voulions vraiment bâtir sur cet héritage avec un concours littéraire destiné à mettre en valeur la prochaine génération d’écrivains de l’Okanagan.”

Les prix sont accompagnés d’un prix en espèces de 200 $ dans chacune des deux principales catégories: fiction, y compris une nouvelle ou une pièce en un acte, et poésie à travers un groupe de trois poèmes soumis avant le 30 novembre.

Les œuvres sélectionnées seront présentées dans une collection Best of the Okanagan Young Writers’ Awards et publiées en version imprimée et en ligne par Okanagan Publishing House.

Le Trophy Den à Kelowna fournit des médaillons pour les trois meilleures soumissions dans chaque catégorie et la bibliothèque régionale de l’Okanagan organise une lecture d’histoire/poésie dans sa succursale de mission ORL récemment rénovée le 15 janvier.

«Lorsque nous avons mis sur pied cette initiative, nous voulions mettre les gens qui écrivent en premier. Notre objectif est de faire grandir les écrivains, leur joie et leur amour dans cette forme d’art », a déclaré Dick. “Nous nous engageons à fournir des éloges et des commentaires pour chaque soumission, quel que soit son emplacement.”

Le jury de l’OYWA comprend certains des meilleurs de la région, notamment Kerry Gilbert, Jeremy Beaulne et Jeremy Lanaway, professeurs à l’Okanagan College. Jadon Dick, de la maison d’édition Okanagan, et l’auteur local Robert Humphries, qui ont récemment publié leur recueil de poésie Fractured Thoughts, complètent le jury.

Il n’y a aucun coût pour les soumissions, une étape intentionnelle du comité OYWA pour accroître l’accessibilité au concours.

Une fois les soumissions closes, les candidatures seront examinées, puis les finalistes seront annoncés le 9 décembre. Les gagnants seront annoncés le 16 décembre.

