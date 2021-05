Les oiseaux sauvages sont plus nombreux que les humains 6 à 1, les scientifiques calculent dans une nouvelle étude extraordinaire

Leur chiffre final a été calculé en combinant plus d’un milliard d’observations par quelque 600 000 contributeurs d’observation des oiseaux connectés sur le portail de la science citoyenne eBird, avec des études de cas scientifiques supplémentaires.

L’ensemble de données combiné a ensuite été introduit dans un algorithme de mise à l’échelle qui peut extrapoler avec précision un décompte, sur la base des chiffres fournis pour environ 9 700 espèces d’oiseaux.

Les chercheurs ont découvert qu’il existe un total approximatif d’un peu plus de 50 milliards d’oiseaux sauvages sur la planète, soit plus de six fois la population humaine.

«Les humains ont consacré beaucoup d’efforts à compter les membres de notre propre espèce – tous les 7,8 milliards d’entre nous», dit l’écologiste Will Cornwell, de l’Université de la Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) à Sydney, en Australie. «Il s’agit du premier effort global visant à dénombrer une série d’autres espèces.»

Quatre espèces d’oiseaux sauvages ont été classées dans le soi-disant «club milliardaire»: le moineau domestique, l’étourneau sansonnet européen, l’hirondelle rustique et le goéland à bec cerclé.

Pendant ce temps, on estime qu’environ 12% des espèces d’oiseaux ont une population mondiale de moins de 5 000 personnes.

Les scientifiques espèrent que la méthode décollera et deviendra plus courante, permettant aux chercheurs de surveiller plus efficacement plusieurs espèces animales avec lesquelles nous partageons notre planète.

Cependant, ils admettent un certain degré inévitable d’incertitude quant aux chiffres, du fait que les ornithologues amateurs recherchent certaines espèces plus que d’autres, les schémas migratoires de certains types d’oiseaux et divers autres facteurs de complication.

Au lieu de cela, le chiffre approximatif final est une moyenne médiane des estimations générées au cours de l’étude. La moyenne réelle moyenne est de 428 milliards.

À l’avenir, les scientifiques espèrent répéter la recherche toutes les quelques années pour fournir un dénombrement encore plus précis des oiseaux, tout en aidant les efforts de conservation via le suivi des changements de population.

«En comptant correctement ce qui existe, nous apprenons quelles espèces pourraient être vulnérables et pouvons suivre l’évolution de ces modèles au fil du temps – en d’autres termes, nous pouvons mieux comprendre nos références,» dit le biologiste Corey Callaghan, du Centre allemand de recherche intégrative sur la biodiversité (iDiv) Halle-Jena-Leipzig en Allemagne.

