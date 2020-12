Cela a peut-être été une année misérable pour la plupart d’entre nous – mais les oiseaux sauvages ont prospéré dans la paix et à l’abri des foules de visiteurs lors de verrouillages répétés.

L’examen annuel de la faune du National Trust révèle que les sternes, les faucons et les coucous semblent tous avoir bénéficié des effets du verrouillage.

De nombreux oiseaux sont plus courageux, plus répandus et ont trouvé de nouveaux sites de nidification, sans se laisser décourager par un grand nombre de visiteurs qui les ont peut-être déjà effrayés.

Les gagnants de la faune de la pandémie comprennent une paire de faucons pèlerins repérés en train de nicher au château de Corfe – une forteresse survivante de la guerre civile anglaise dans le Dorset, qui a été partiellement démolie par les parlementaires en 1646.

Les faucons, qui ciblent des endroits isolés et inaccessibles, se sont nichés à 70 pieds sur les murs du donjon des ruines du château du XIIe siècle, élevant avec succès trois poussins au printemps et au début de l’été.

C’était la première fois qu’un couple de rapaces construisait un nid sur le site depuis les années 1980.

L’absence de personnes à Blakeney Point, une réserve naturelle de Norfolk, a stimulé la colonie de sternes, aidant les oiseaux à atteindre leur saison de reproduction la plus réussie depuis 25 ans, avec plus de 200 petits poussins de sternes qui ont pris leur envol.

Blakeney Point a la plus grande colonie reproductrice de sternes – des oiseaux de mer gracieux qui peuvent vivre au-delà de 30 ans mais abandonnent leurs nids lorsqu’ils sont dérangés.

Pendant ce temps, un fermier d’Osterley, un domaine géorgien géré par le National Trust dans l’ouest de Londres, a entendu le premier appel de coucou depuis plus de 20 ans.

On pense que les coucous, entendus en raison du rare manque de bruit des avions à Heathrow et du trafic intense sur la M4, sont revenus parce que les perturbations humaines ont été plus limitées pendant la pandémie.

Ben McCarthy, responsable de la conservation et de la restauration écologique au National Trust, a déclaré: « Pendant le verrouillage national du printemps, quand il y avait moins de trafic et moins de monde, nous avons tous entendu des niveaux assourdissants de chants d’oiseaux et avons été témoins de monuments historiques et de jardins formels colonisés par la faune.

«Le rétablissement de la nature est encore loin, mais le fait que les gens aient remarqué ce qui se passait autour d’eux pendant le verrouillage est quelque chose dont il faut se féliciter et une première étape dans le rétablissement de la nature.

Il a ajouté: « Lorsque la pandémie est enfin terminée, nous voulons que les gens gardent la main sur ce lien renouvelé avec la nature et aident à la récupération de la nature en s’en tenant aux sentiers, en gardant les chiens sous contrôle, en maintenant une distance respectueuse avec la faune et en ramenant les déchets à la maison.

Parmi les animaux sauvages qui auraient prospéré pendant la crise de cette année, il y avait une buse visitant l’orangerie de Felbrigg Hall à Norfolk, des courlis entendus dans le Peak District, normalement occupé, et des perdrix grises vues dans le parking de Wimpole – une zone de travail près de Cambridge qui est cultivée depuis plus de 2 000 ans.

Si les perdrix sont vues sur le domaine depuis quelques années maintenant, en raison de méthodes agricoles respectueuses de la nature, le manque de visiteurs les aurait rendus assez audacieux pour s’aventurer dans le parking.

Mais un hiver doux, avec très peu de neige, a été bon pour la paruline de Dartford, qui a vu son nombre passer de seulement 11 couples après deux hivers particulièrement froids dans les années 1960 à plus de 3000 couples au début des années 2000.

L’examen de la faune de 2020 met en évidence les gagnants et les perdants du changement climatique et des événements météorologiques.

Des tempêtes en juin, associées à des marées hautes et à des vents violents, ont frappé la petite colonie de sternes de Long Nanny dans le Northumberland, avec des nids emportés.

Les effraies des clochers n’ont pas eu une bonne année de reproduction à Gunby, dans le Lincolnshire, car on pense que les fortes pluies de juin ont frappé leurs proies de campagnol des champs.

Il a été vu pour la première fois en 20 ans au Long Mynd dans le Shropshire.

Le printemps chaud et sec a vu de nombreux arbres fruitiers fleurir deux semaines plus tôt que la normale, et des vents chauds ont amené un nombre record de papillons migrateurs du continent en été et au début de l’automne.

Cela incluait le Clifden nonpareil, qui est retourné dans le sud de l’Angleterre après avoir disparu dans les années 1960 et a maintenant été enregistré chez son homonyme Cliveden, Berkshire, où il a été trouvé pour la première fois au Royaume-Uni dans les années 1700.

Mais le temps prolongé, chaud et sec a soumis les frênes à un stress supplémentaire, les rendant plus vulnérables au dépérissement des cendres.

Le Trust a dû enlever 40 000 frênes, dont beaucoup ont été abattus dans la vallée de Fishpool, dans le domaine du château de Croft, dans le nord-ouest du Herefordshire.

La bruyère, qui avait déjà été touchée par la sécheresse l’année dernière, était plus sensible au dépérissement causé par le coléoptère de la bruyère.

M. McCarthy a déclaré: « Les changements de saison et les conditions météorologiques changeantes peuvent faire des ravages avec notre faune, déséquilibrant l’équilibre délicat de la nature avec de graves effets d’entraînement pour nous tous. »