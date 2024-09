Les « oiseaux pirates » obligent les autres oiseaux de mer à régurgiter des aliments à base de poisson. Leurs habitudes de vol pourraient propager une grippe aviaire mortelle

Il n’est pas facile de trouver de la nourriture en mer. Les oiseaux de mer restent souvent en altitude, scrutant les eaux agitées à la recherche de proies insaisissables. La plupart des oiseaux de mer capturent des poissons, des calmars ou d’autres proies dans les premiers mètres d’eau de mer. La charognardisation est courante.

Mais il existe d’autres tactiques. Les frégates, les labbes et les mouettes comptent sur le succès des autres oiseaux de mer. Ces grands oiseaux robustes poursuivent, harcèlent et attaquent leurs cibles jusqu’à ce qu’elles régurgitent ou lâchent la proie qu’elles viennent de capturer. Ce sont les pirates du monde des oiseaux de mer, volant des repas durement gagnés à d’autres espèces. Ce comportement est connu sous le nom de kleptoparasitisme, du mot grec ancien kléptēs, voleur.

La stratégie est brutale, efficace et constitue un comportement essentiel pour ces oiseaux marins importants. Mais comme notre Nouvelle recherche publié dans Lettres de conservation Les vols à main armée présentent des risques majeurs pour les voleurs. La nouvelle souche de grippe aviaire tue des millions d’oiseaux et nous avons découvert que le kleptoparasitisme pouvait propager le virus très facilement.

Voleurs de nourriture en mer

Ce n’est pas que les frégates, les labbes et les mouettes ne peuvent pas chasser. Ils peuvent attraper leur propre nourriture et le font. Mais la chasse aux poissons et aux calmars est un travail difficile. Il est beaucoup plus facile d’utiliser des tactiques d’extorsion pour obtenir la nourriture des autres oiseaux de mer.

Ces tactiques ont permis à ces oiseaux de réussir à se nourrir. Ils rôdent autour des sites de reproduction d’oiseaux tels que les fous de Bassan et les sternes en attendant qu’un parent fatigué revienne de la mer avec une récolte de nourriture.

Pour les oiseaux de mer ciblés, ces oiseaux kleptoparasites ne sont qu’une menace supplémentaire. Les 362 espèces d’oiseaux de mer du monde sont présentes dans tous les océans et sur de nombreuses îles. En mer, ils se nourrissent de poissons et de calmars. Lorsqu’ils nichent ou se reposent sur des îles, leur guano riche en nutriments façonne le sol et les communautés végétales, définissant ainsi des écosystèmes entiers.

Mais ils ne s’en sortent pas bien. Un peu moins de la moitié de toutes les espèces d’oiseaux de mer (155) sont désormais classées entre « quasi menacées » et « en danger critique d’extinction » sur la liste mondiale des espèces menacées, Liste rouge de l’UICNParmi les pays dont les tendances sont connues, 56 % ont une population en déclin.

Les menaces auxquelles ils sont confrontés sont redoutables. Des prédateurs envahissants comme les souris et les rats dévorent les œufs ou les poussins sur les îles de reproduction. Beaucoup sont capturés accidentellement par les bateaux de pêche, tandis que la surpêche épuise leurs proies. Viennent ensuite le changement climatique, la perte d’habitat et de nombreuses autres menaces, notamment les maladies.

Les oiseaux de mer vivent généralement longtemps. Ils n’élèvent souvent qu’un seul poussin tous les un ou deux ans. De nombreuses espèces se reproduisent dans quelques endroits seulement. Il leur faut de nombreuses années pour atteindre la maturité. Ensemble, ces caractéristiques ralentissent le rétablissement après un déclin de la population.

Des parasites et des virus

Il y a trois ans, une souche plus mortelle du virus de la grippe aviaire est apparue. Cette souche HPAI H5N1 2.3.4.4b s’est répandue dans le monde entier, tuant au moins 280 millions oiseaux sauvages. La souche peut également infecter et tuer des mammifères marins comme les phoques.

L’acronyme « HPAI » signifie « grippe aviaire hautement pathogène », ce qui signifie que le virus peut facilement provoquer une maladie grave et mortelle. La souche est devenue une pandémie animale (anciennement, une panzootie). Elle a atteint l’Antarctique, mais pas encore l’Australie ni le reste de l’Océanie.

Nous savons que les oiseaux de mer sont particulièrement menacés. Nos nouvelles recherches ont montré que les kleptoparasites courent un risque encore plus élevé que les autres oiseaux de mer.

Au cours de l’été 2022 dans l’hémisphère nord, le virus a tué environ la moitié du grand labbe du monde (Labbe Stercorarius).

Le vol de nourriture peut favoriser la propagation du virus. Lorsqu’un grand labbe harcèle un fou de Bassan et le force à régurgiter de la nourriture, le labbe reçoit un repas de poisson enduit de salive. Si le fou de Bassan est contagieux, sa salive aura probablement une charge virale élevée.

Une fois infectés, ces oiseaux pirates peuvent propager la maladie plus rapidement. Les labbes, les frégates et les goélands peuvent parcourir de grandes distances dans les régions polaires et les tropiques. Ils peuvent transmettre la maladie à leurs partenaires, à leurs poussins et à d’autres oiseaux marins.

Cela signifie que nous pourrions voir des épidémies dans de nouvelles populations ou de nouveaux endroits, à des centaines, voire des milliers de kilomètres de distance. Nous avons déjà observé des signes de ce phénomène dans les populations de labbes dans le nord et hémisphères sudavec du marron (Stercorarius antarcticus) et les grands labbes étant parmi les premières infections à H5N1 détectées dans de nouveaux endroits.

Les labbes volent souvent la nourriture des autres oiseaux marins lorsqu’ils s’éloignent de leurs sites de reproduction, y compris lorsqu’ils migrent vers ces zones. Si les labbes sont infectés en route, ils peuvent apporter la maladie sur leurs sites de reproduction, puis au-delà.

Les frégates sont connues pour les poches rouges sur le cou des mâles, qu’ils gonflent pendant la saison de reproduction. Mais elles ont d’autres caractéristiques remarquables, comme le fait de parcourir des dizaines de milliers de kilomètres à travers les océans en dehors de la saison de reproduction. Ces voyages sont souvent entrecoupés de « sauts d’île en île », où elles rencontrent et peuvent potentiellement infecter d’autres oiseaux marins.

Les frégates et les labbes ont déjà subi des décès massifs à cause de cette souche de grippe aviaire.

Bien que le virus soit désormais présent presque partout, il n’a pas atteint l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Océanie et certaines parties de l’Antarctique et de la région subantarctique. Nous pouvons surveiller les labbes, les frégates et les goélands pour détecter tout signe de maladie afin de nous avertir rapidement de l’arrivée du virus.

En soi, la grippe aviaire constitue une menace majeure pour les oiseaux de mer. Mais les perspectives sont encore plus désastreuses lorsque d’autres menaces d’origine humaine viennent s’ajouter à cette menace. Identifier, gérer et réduire ces menaces est essentiel pour leur conservation et la santé de nos îles et de nos océans.

