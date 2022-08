Les oiseaux migrateurs africains menacés par le temps chaud et sec

MOMBASA, Kenya (AP) – Les oiseaux migrateurs d’Afrique sont menacés par l’évolution des conditions météorologiques dans le centre et l’est du continent qui ont épuisé les systèmes d’eau naturels et provoqué une sécheresse dévastatrice.

Les conditions plus chaudes et plus sèches dues au changement climatique compliquent la tâche des espèces voyageuses qui perdent leurs sources d’eau et leurs aires de reproduction, nombre d’entre elles étant désormais menacées ou contraintes de modifier entièrement leurs schémas de migration en s’installant dans des régions nordiques plus fraîches.

Environ 10% des plus de 2 000 espèces d’oiseaux d’Afrique, dont des dizaines d’oiseaux migrateurs, sont menacées, avec 28 espèces – telles que l’aigle pêcheur de Madagascar, le faucon Taita et les vautours charognards – classées comme “en danger critique d’extinction”. Plus d’un tiers d’entre eux sont particulièrement vulnérables au changement climatique et aux conditions météorologiques extrêmes, selon une analyse du groupe environnemental BirdLife International.

“Les oiseaux sont affectés par le changement climatique comme toutes les autres espèces”, a déclaré le coordinateur de la politique de BirdLife, Ken Mwathe. “Les oiseaux migrateurs sont plus touchés que les autres groupes d’oiseaux car ils doivent continuer à se déplacer”, ce qui rend plus probable qu’un site sur lequel ils comptent pendant leur voyage se soit dégradé d’une manière ou d’une autre.

La voie de migration Afrique-Eurasie, le couloir de vol des oiseaux qui voyagent vers le sud à travers la mer Méditerranée et le désert du Sahara pour l’hiver, abrite plus de 2 600 sites pour les oiseaux migrateurs. On estime que 87% des sites africains sont menacés par le changement climatique, une proportion plus élevée qu’en Europe ou en Asie, selon une étude de l’agence des Nations Unies pour l’environnement et du groupe de conservation Wetlands International.

L’Afrique est plus vulnérable au changement climatique parce qu’elle est moins capable de s’adapter, a déclaré Evans Mukolwe, météorologue à la retraite et directeur scientifique de l’Organisation météorologique mondiale.

“La pauvreté, la dégradation de la biodiversité, les phénomènes météorologiques extrêmes, le manque de capitaux et l’accès aux nouvelles technologies” rendent plus difficile pour le continent de protéger les habitats des espèces sauvages, a déclaré Mukolwe.

Des températures plus élevées dues au changement climatique causé par l’homme et une diminution des précipitations réduisent les principales zones humides et les sources d’eau, dont dépendent les oiseaux lors de leurs voyages migratoires.

« Le lac Tchad est un exemple », a déclaré Mwathe. “Avant que les oiseaux traversent le Sahara, ils s’arrêtent au lac Tchad, puis se déplacent vers l’hémisphère nord ou sud. Mais le lac Tchad s’est rétréci au fil des ans », ce qui compromet sa capacité à soutenir les oiseaux, a-t-il déclaré.

Les oiseaux desséchés signifient des voyages plus difficiles, ce qui a un impact sur leur capacité à se reproduire, a déclaré Paul Matiku, directeur exécutif de Nature Kenya.

Les flamants roses, par exemple, qui se reproduisent normalement dans le lac Natron en Tanzanie, ne pourront probablement pas le faire “si le voyage migratoire est trop difficile”, a déclaré Matiku.

Il a ajouté que “ne pas avoir d’eau dans ces zones humides signifie que la reproduction n’aura pas lieu” puisque les flamants roses ont besoin d’eau pour créer des nids de boue qui maintiennent leurs œufs à l’abri de la chaleur intense du sol sec.

Les oiseaux non migrateurs sont également aux prises avec le changement climatique. Les aigles pêcheurs africains, que l’on trouve dans toute l’Afrique subsaharienne, sont désormais obligés de voyager plus loin à la recherche de nourriture. Le nombre de Cape Rockjumpers et de canaris Protea sud-africains est en forte baisse.

Les espèces d’oiseaux vivant dans les zones les plus chaudes et les plus sèches, comme dans le désert du Kalahari qui s’étend au Botswana, en Namibie et en Afrique du Sud, approchent de leurs “limites physiologiques”, selon la dernière évaluation du groupe d’experts sur le climat de l’ONU. Il a ajouté que les oiseaux sont moins capables de trouver de la nourriture et perdent de la masse corporelle, causant des décès à grande échelle pour ceux qui vivent dans une chaleur extrême.

“Les habitats forestiers deviennent plus chauds avec le changement climatique et… les habitats des zones arides deviennent plus secs et les oiseaux de la savane manquent de nourriture parce que l’herbe n’a jamais de graines, les fleurs n’ont jamais de fruits et les insectes n’émergent jamais comme ils le font quand il pleut”, a déclaré Matiku.

D’autres menaces, telles que le commerce illégal d’espèces sauvages, l’agriculture, la croissance des zones urbaines et la pollution, ralentissent également les populations d’oiseaux comme les aigles pêcheurs africains et les vautours, a-t-il déclaré.

De meilleurs projets de gestion des terres qui aident à restaurer les zones humides et les forêts dégradées et à protéger les zones contre les infrastructures, le braconnage ou l’exploitation forestière aideront à préserver les espèces les plus vulnérables, a déclaré l’agence environnementale des Nations Unies.

Les oiseaux et d’autres espèces bénéficieraient d’efforts concertés pour améliorer l’accès à l’eau et la sécurité alimentaire, d’autant plus que l’élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques extrêmes devraient se poursuivre, a déclaré Amos Makarau, directeur régional pour l’Afrique de l’agence météorologique des Nations Unies.

Les scientifiques disent que la réduction des émissions de gaz qui réchauffent la planète, en particulier dans les pays à fortes émissions, pourrait également limiter les futures catastrophes liées aux conditions météorologiques.

Wanjohi Kabukuru, Associated Press