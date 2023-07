Les oiseaux de mer confrontés à une nouvelle menace de «grandes collections tourbillonnantes de plastique» dans les aires d’alimentation des océans, selon des recherches | Actualité Climatique

Les oiseaux de mer pourraient confondre des morceaux de plastique qui ont pollué leurs aires d’alimentation habituelles avec de la nourriture, selon de nouvelles recherches.

Une nouvelle étude de l’Université de Cambridge suggère que le plastique dans l’océan menace la vie marine à une « échelle qui transcende les frontières nationales », grâce aux courants océaniques rotatifs qui accumulent les plastiques.

Les chercheurs ont déclaré que des oiseaux de mer tels que le fulmar boréal et l’océanite tempête européenne pourraient être empoisonnés ou affamés grâce au déversement à grande échelle de plastique là où ils se nourrissent, ce qui conduit certains à donner du plastique par inadvertance à leurs poussins.

Des zones telles que l’Atlantique Sud et l’océan Indien sud-ouest ont des gyres médio-océaniques (courants océaniques en rotation qui aident à faire circuler l’eau autour du globe), où de nombreux oiseaux de mer se nourrissent.

La menace de la pollution plastique s’ajoute à d’autres dangers, certains oiseaux de mer étant déjà menacés d’extinction en raison du changement climatique, de la pêche et de la présence de vermine dans leurs colonies d’alimentation, les experts craignant qu’en consommant du plastique, les oiseaux ne deviennent moins résistants. à d’autres menaces.

Le co-auteur de l’étude, Lizzie Pearmain, doctorante à Cambridge, a déclaré : « Les courants océaniques provoquent l’accumulation de grandes collections tourbillonnantes de déchets plastiques loin de la terre, hors de vue et au-delà de la juridiction d’un seul pays.

« Nous avons constaté que de nombreuses espèces de pétrels passent un temps considérable à se nourrir autour de ces gyres médio-océaniques, ce qui les expose à un risque élevé d’ingestion de débris plastiques.

« Lorsque les pétrels mangent du plastique, il peut se coincer dans leur estomac et être donné à manger à leurs poussins. Cela laisse moins d’espace pour la nourriture et peut causer des blessures internes ou libérer des toxines. »

Pour l’étude, les chercheurs ont utilisé les données de localisation mondiale des dispositifs de suivi des oiseaux et des cartes de la pollution plastique marine pour identifier les zones dans lesquelles les oiseaux se rendaient, chaque espèce étant associée à un « risque d’exposition » pour indiquer la probabilité qu’elles rencontrent des plastiques.

Parmi les espèces les plus menacées figuraient le puffin des Baléares, un oiseau en danger critique d’extinction qui se reproduit en Méditerranée, et le puffin de Newell, endémique d’Hawaï.

Parmi les autres espèces à haut risque figurent le Puffin Yelkouan, qui se reproduit en Méditerranée, le Pétrel de Cook, qui se reproduit en Nouvelle-Zélande, et le pétrel à lunettes, qui ne se reproduit que sur un volcan éteint appelé Inaccessible Island – qui fait partie de l’archipel de Tristan da Cunha, un territoire d’outre-mer britannique.

2:53

L'IA, les macareux et la conservation expliqués



Le professeur Andrea Manica du département de zoologie de l’Université de Cambridge a déclaré: « Cette étude est un grand pas en avant dans la compréhension de la situation, et nos résultats alimenteront les travaux de conservation pour tenter de faire face aux menaces qui pèsent sur les oiseaux en mer. »

La recherche évaluée par des pairs a été financée par le Fonds collaboratif pour la conservation de la Cambridge Conservation Initiative et parrainée par la Fondation Prince Albert II de Monaco et le Natural Environment Research Council.

BirdLife International et le British Antarctic Survey ont rejoint l’Université de Cambridge pour mener des recherches, en collaboration avec Fauna & Flora International, le 5 Gyres Institute et plus de 200 chercheurs sur les oiseaux marins dans 27 pays.