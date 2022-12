Les oiseaux de mer affamés sur la côte de l’Alaska montrent le danger du changement climatique

Selon un rapport publié mardi par des scientifiques américains, les oiseaux de mer morts et mourants collectés sur les côtes des mers du nord de Béring et du sud des Chukchi au cours des six dernières années révèlent à quel point le climat en évolution rapide de l’Arctique menace les écosystèmes et les personnes qui y vivent.

Les communautés locales ont signalé de nombreux corps émaciés d’oiseaux de mer – y compris des puffins, des stariques et des guillemots – qui mangent généralement du plancton, du krill ou du poisson, mais semblent avoir eu du mal à trouver suffisamment de nourriture. Selon les scientifiques, les centaines d’oiseaux en détresse et morts ne représentent qu’une fraction de ceux qui sont affamés.

“Depuis 2017, nous avons eu des décès d’oiseaux de mer multi-espèces dans la région du détroit de Béring”, a déclaré Gay Sheffield, biologiste à l’Université d’Alaska Fairbanks, basée à Nome, en Alaska, et co-auteur du rapport. “Le seul point commun est l’émaciation ou la famine.”

Les biologistes de la faune Rob Kaler du US Fish and Wildlife Service et Sarah Schoen du US Geological Survey examinent les parties du corps d’un guillemot marmette lors d’une nécropsie à Anchorage, en Alaska, dans une photo d’archive de 2016. (Dan Joling/Associated Press)

Les oiseaux de mer sont en difficulté à cause des changements d’écosystème liés au climat – qui peuvent affecter l’approvisionnement et le moment de la nourriture disponible – ainsi qu’une prolifération d’algues nuisibles et une épidémie virale dans la région, a-t-elle déclaré.

Et leur péril met également en péril les communautés humaines : « Les oiseaux sont essentiels à notre région – ils sont nutritionnellement et économiquement essentiels », a déclaré Sheffield.

Les données sur les oiseaux de mer font partie d’un rapport annuel publié par la National Oceanic and Atmospheric Administration, appelé “Arctic Report Card”, qui documente les changements dans une région qui se réchauffe plus rapidement que partout ailleurs sur Terre.

“Avec le changement climatique, la chaîne alimentaire change rapidement”, a déclaré Don Lyons, scientifique en conservation au Seabird Institute de la National Audubon Society, qui n’a pas participé au rapport. “La nourriture n’est plus prévisible comme avant, en termes d’endroit où se trouve la nourriture, à différents moments de l’année.”

Des guillemots marmettes morts gisent échoués sur une plage rocheuse à Whittier, en Alaska, en janvier 2016. (Mark Thiessen/Associated Press)

Alors que les oiseaux de mer connaissent naturellement des années de vaches maigres, le rapport documente une tendance inquiétante, a déclaré Lyons. “Il semble que nous ayons dépassé un point de basculement – nous sommes entrés dans un nouveau régime où les événements que nous considérions comme rares et inhabituels sont désormais courants et fréquents.”

Au cours de l’année écoulée, les températures annuelles de l’air à la surface de l’Arctique ont été les sixièmes les plus chaudes depuis le début des enregistrements en 1900, selon le rapport. Et les enregistrements satellites ont révélé que pendant plusieurs semaines l’été dernier, de vastes régions proches du pôle Nord étaient pratiquement exemptes de glace de mer.

“L’étendue de la glace de mer était bien inférieure à la moyenne à long terme”, a déclaré Walt Meier, expert en glace de mer à l’Université du Colorado à Boulder et co-auteur du rapport.

“La chose la plus remarquable que nous ayons vue, c’est pendant l’été, nous avons vu beaucoup de zones d’eau libre près du pôle Nord, ce qui était autrefois très rare”, a-t-il déclaré. “Plusieurs kilomètres avec très peu ou pas de glace, à quelques centaines de kilomètres du pôle Nord.”

“Les changements qui se produisent dans l’Arctique sont si rapides et si profonds”, a déclaré Peter Marra, biologiste de la conservation à l’Université de Georgetown, qui n’a pas participé au rapport.

Les oiseaux de mer sont des canaris métaphoriques dans les mines de charbon, lorsqu’il s’agit de montrer des changements plus larges dans l’écosystème, a déclaré Marra, ajoutant : “Nous devons faire un bien meilleur travail de surveillance de ces populations sentinelles”.