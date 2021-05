Les oiseaux de Bengaluru rentrent chez eux alors que le verrouillage de Covid-19 réduit la pollution atmosphérique

« Si vous avez l’habitude de vous réveiller plusieurs fois la nuit, vous feriez mieux de garder une feuille de papier et un stylo à votre chevet. Dans le calme de l’heure la plus sombre, vous entendrez peut-être juste un « koel » chanter. Il suffit de regarder votre montre, de griffonner l’heure et de vous rendormir », suggère un très enthousiaste Dr MB Krishna, ornithologue à Bengaluru qui est fasciné par les oiseaux et leur vie depuis l’enfance. Le coronavirus et le verrouillage qui a suivi ont également aidé dans le cadre plus large des choses, en ce qui concerne ces créatures de la nature, dit le Dr Krishna.

Depuis plus d’un an et demi, la pollution à Bengaluru a diminué, tout comme le tristement célèbre trafic. Des données récentes du Conseil de contrôle de la pollution montrent que la pollution à Bengaluru a diminué de 60% en raison de la diminution des mouvements de véhicules. Ceci à son tour s’est ajouté aux divers facteurs en faveur des oiseaux.

Les gens ont repéré des paons à divers endroits à Bangalore, y compris le jardin botanique de Lalbagh, qui est le plus grand carré vert de la capitale de l’État. Le Dr Krishna dit que le paon passe la nuit à Lalbagh et que l’endroit le plus proche d’où il aurait pu s’envoler est la forêt de Turahalli, située à environ 13 kilomètres.

« Le koel appelle les autres membres de leur espèce à travers leur chant. En raison du bruit fort des klaxons des véhicules et de la circulation en général, le chant de l’oiseau n’atteindrait pas la distance souhaitée. Par conséquent, ils commencent à chanter tôt. »

«Avant le verrouillage, les koels chantaient vers 2h30 à 3h du matin, aux petites heures du matin, quand il faisait calme. Je pouvais écouter la réponse de l’autre oiseau. Mais après le verrouillage, le trafic a considérablement diminué, ce qui a probablement permis aux oiseaux de dormir davantage. Ils chantent désormais vers 4 heures du matin », observe le Dr Krishna.

Le Dr Krishna dit que même les oiseaux tels que les martinets peuvent être facilement repérés maintenant. « Ces minuscules oiseaux presque toujours en mouvement ont étendu leur zone. Ils sont maintenant repérés près des maisons. Leur nombre avait considérablement diminué en raison de l’augmentation de la pollution dans la ville. La pollution avait tué la population d’insectes. Les martinets et plusieurs autres oiseaux se nourrissent d’insectes et le manque de nourriture les a forcés à s’éloigner. »

« Maintenant, on peut apercevoir un ou deux bulbuls sur les arbres et les buissons autour des maisons. Les oiseaux résidents de Bengaluru sont enfin chez eux », ajoute le Dr Krishna.

