Les oiseaux contractent une maladie mystérieuse et meurent à MD, IN, DC, KY, VA

Des centaines d’oiseaux à travers l’est des États-Unis sont morts d’une maladie mystérieuse, et les experts de la faune ne savent pas ce qui en est la cause.

Fin mai, le Washington Post a signalé que les oiseaux de la région de Washington, DC, commençaient à mourir. Depuis lors, six États – Ohio, Kentucky, Indiana, Maryland, Virginie et Virginie-Occidentale – ont signalé des cas similaires.

Laura Kearns, biologiste de la faune à l’Ohio Division of Wildlife, s’est entretenue avec USA TODAY sur les symptômes que ressentent ces oiseaux, ce qui peut causer cette maladie et ce que les gens pourraient faire pour aider les oiseaux.

« J’ai été en contact avec les biologistes de l’Indiana et du Kentucky, où cela se produit, et ils rapportent des choses similaires », a déclaré Kearns. « Il existe de nombreux laboratoires de diagnostic différents qui travaillent là-dessus. »

Les oiseaux semblent désorientés avec les yeux exorbités

Kearns a déclaré que tous les oiseaux n’avaient pas exactement les mêmes symptômes, mais une chose est commune : des changements physiques autour des yeux.

« Certains rapportent une croûte autour des yeux, d’autres des yeux gonflés ou gonflés. Et puis nous avons également eu des rapports selon lesquels les yeux étaient en quelque sorte enfoncés », a déclaré Kearns.

Elle a ajouté que les oiseaux présentaient également des symptômes neurologiques tels que l’impossibilité de garder la tête haute ou le manque de coordination, en disant: « ils semblent juste un peu désorientés ».

Quel type d’oiseaux touchés?

La division de la faune de l’Ohio a signalé que des geais bleus, des quiscales bronzés, des merles d’Amérique, des étourneaux européens et des moineaux ont été touchés. Le ministère des Ressources naturelles de l’Indiana a également déclaré que les cardinaux du Nord avaient été touchés.

Pourquoi cela arrive-t-il?

Le ministère des Ressources naturelles de l’Indiana a prélevé des échantillons sur les oiseaux malades et ils ont été testés négatifs pour la grippe aviaire et le virus du Nil occidental. Les échantillons ont ensuite été envoyés au National Wildlife Health Center. L’agence a déclaré début juin qu’elle travaillait également aux côtés de l’étude sur les maladies de la faune coopérative du sud-est de l’Université de Géorgie et du programme pour l’avenir de la faune de l’Université de Pennsylvanie.

« Nous attendons avec impatience les résultats de leur part », a déclaré Kearns.

Les cigales pourraient-elles être un facteur?

Brian Evans, ornithologue au Smithsonian Migratory Bird Center à Washington, DC, a suggéré au NPR que la maladie a commencé à apparaître à peu près au même moment où les cigales de Brood X ont commencé à émerger. Les experts ont déclaré que manger trop de cigales peut nuire au système digestif d’un chien, car leurs exosquelettes et carapaces sont difficiles à digérer.

Kearns a reconnu une théorie selon laquelle les oiseaux pourraient manger des cigales infectées par des champignons qui pourrissent leur corps, car des oiseaux malades ont été trouvés dans des zones où des cigales sont présentes. Cependant, elle dit que des oiseaux malades ont également été trouvés là où il n’y a pas de cigales, il peut donc s’agir d’autre chose.

Que doivent faire les gens ?

Il y a plusieurs choses que les gens que les oiseaux visitent fréquemment peuvent faire pour aider. Kearns recommande aux gens de retirer leurs mangeoires d’oiseaux pendant 7 à 10 jours, ou jusqu’à ce que les mortalités cessent de se produire.

Le DNR de l’Indiana dit que les gens devraient également nettoyer les mangeoires d’oiseaux et les bains avec de l’eau et une solution d’eau de Javel à 10 %. Les gens ne devraient pas manipuler les oiseaux à moins de porter des gants jetables et d’éloigner les animaux domestiques d’eux. Si quelqu’un rencontre un oiseau mort, il doit porter des gants jetables et placer les oiseaux et les gants dans un sac en plastique scellable et les jeter.

