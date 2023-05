Les Oilers sont au bord du gouffre après que leur meilleur leur ait échappé dans le match 5. Comment vont-ils réagir ?

LAS VEGAS – Une terrible séquence de 89 secondes, beaucoup trop de pénalités indisciplinées et une incapacité à maintenir leur niveau de jeu du match précédent obligent les Oilers à retourner à Edmonton avec leur saison en jeu.

S’il y a jamais eu un exemple de la façon dont les marges sont serrées dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, une défaite de 4-3 dans le match 5 l’a montré.

« J’ai l’impression que nous avons bien mieux. Ce n’est pas assez bon – clairement », a déclaré l’ailier des Oilers Zach Hyman. « Lorsque nous sommes à notre meilleur niveau, tout le monde le sait et tout le monde peut le dire. Nous n’étions pas à notre meilleur.

Non, ils ne l’étaient pas.

Pourtant, les Oilers semblaient avoir le jeu sous contrôle un peu plus de la mi-parcours. Et puis les choses ont déraillé.

Tout a commencé lorsque la recrue Philip Broberg a écopé de son deuxième penalty du match, un appel d’attente à Jack Eichel où il est apparu qu’Eichel tenait en fait le bâton de Broberg.

C’est l’arbitre au centre de la patinoire, Steve Kozari, qui a fait l’appel et non Chris Lee, l’officiel qui se tenait juste là. C’est ce qui a irrité l’entraîneur des Oilers Jay Woodcroft.

Puis Mattias Janmark a frappé Eichel sur un dump, une infraction négligente pour donner aux Golden Knights un avantage de deux hommes pendant 76 secondes.

« C’est un jeu innocent et ça nous fait mal », a déclaré Connor McDavid. « Il n’y a pas d’intention là-bas – mais pas une bonne à prendre. »

Leur désavantage numérique avait été excellent jusque-là, privant les trois premières chances de Vegas, mais on leur avait simplement demandé d’en faire trop. Le ballon éclata.

Le capitaine des Golden Knights Mark Stone a marqué sur le cinq contre trois et Reilly Smith a suivi cela avant que Janmark ne sorte de la surface. Ces deux décomptes ont transformé une avance de 2-1 des Oilers en un désavantage de 3-2.

Les Oilers auraient pu se regrouper et remettre les choses sur les rails. Au lieu de cela, Nicolas Hague a battu le gardien des Oilers Stuart Skinner d’un tir de la pointe une minute après le but de Smith. Cela a donné trois buts à Vegas en 1:29.

« Vous devez être capable de gérer ces moments du match où vous vous faites marquer », a déclaré Hyman.

Le but de Hague est celui qui leur a vraiment fait mal.

« Certainement », a déclaré McDavid.

« Nous ne voulions vraiment pas abandonner celui-là », a déclaré Mattias Ekholm.

Après cela, Skinner a été envoyé sur le banc en faveur de Jack Campbell. Skinner a accordé quatre buts sur 22 tirs en 35:34 de travail. C’était la deuxième fois en trois matchs qu’il était retiré et la troisième fois en séries éliminatoires.

Les Oilers se sont rapprochés d’un but lorsque McDavid a marqué sur une inconduite majeure et le match a été évalué à l’ailier des Golden Knights Keegan Kolesar pour avoir abordé Ekholm.

Ils n’ont jamais égalisé le score. Cette séquence de trois buts les a fait entrer.

« Ce segment en deuxième période nous a gênés et nous n’avons pas été en mesure de le faire », a déclaré Woodcroft.

Les Golden Knights étaient la meilleure équipe dans l’ensemble et méritaient la victoire, mais ce n’est pas comme si les Oilers n’étaient pas près de les égaler. La différence à cinq contre cinq était mince – à part les Golden Knights qui ont battu les Oilers 2-0.

« Les deux buts à cinq contre cinq contre, nous pouvons faire un meilleur travail d’équipe autour de notre gardien de but », a déclaré Woodcroft.

Les Oilers ont dîné en supériorité numérique, marquant trois fois sur quatre occasions – deux buts de McDavid et un de Hyman.

Curieusement, marquer un seul but sur un majeur, dont 4:37 en troisième période, était presque décevant compte tenu de l’élite du jeu de puissance en séries éliminatoires.

Leur désavantage numérique était superbe – comme cela a été le cas tout au long de cette série en tenant les Golden Knights à deux buts sur 15 occasions avant vendredi – mais a été taxé au-delà de ses moyens, surtout sans le membre régulier Darnell Nurse.

Les Golden Knights sont allés 2 en 7 dans la soirée. Les trois dernières pénalités, qui comprenaient une double mineure à Warren Foegele, étaient pour un bâton élevé – quelque chose qui ne convenait pas à Woodcroft.

« Ce sont des fautes de bâton indisciplinées dans lesquelles nous pouvons faire mieux », a-t-il déclaré.

Woodcroft a estimé que les Oilers méritaient chaque infraction qui leur a été infligée, à l’exception de la prise de Broberg qui a déclenché la glissade en deuxième période.

Les Oilers n’ont vraiment utilisé que 10 attaquants dans le cinquième match. Klim Kostin n’a vu que six quarts de travail. Janmark a obtenu 11 points. Nick Bjugstad et Foegele ont également joué dans les chiffres uniques en termes de temps de glace.

La défense a également été étirée sans Nurse, qui purgeait une suspension d’un match pour avoir provoqué une bagarre avec Hague dans les cinq dernières minutes du match 4.

Vincent Desharnais et Ekholm ont brièvement quitté le match à la fin de la première et de la deuxième période, respectivement, pour soigner des blessures. Desharnais a bloqué un tir avec son genou droit en infériorité numérique. Ekholm est allé au vestiaire après avoir encaissé le coup de Kolesar par derrière.

« J’ai planté ma tête dans les planches », a déclaré Ekholm. «Je suis un gars assez grand et j’ai essayé de me préparer.

«Il a reçu la punition appropriée pour cela, et nous avons obtenu un but. Je suis heureux que ça se soit passé comme ça, et je n’ai pas été plus blessé que je ne l’étais.

Les Oilers ont essentiellement utilisé cinq défenseurs alors que Broberg n’a patiné que six minutes – le résultat d’être clairement le numéro 6 et d’avoir écopé de deux pénalités.

Evan Bouchard a joué 27:21, mais avec 6:21 en supériorité numérique. Ekholm est resté sur la glace pendant 26:51, dont cinq minutes en désavantage numérique et 20:38 à forces égales.

Les Golden Knights manquaient leur défenseur n ° 1 Alex Pietrangelo, qui a été suspendu pour avoir coupé Draisaitl à la fin du match 4. Mais il semblait que les Oilers manquaient davantage à Nurse.

Ils ont bien joué, mais ce n’est généralement pas suffisant pour gagner au deuxième tour des séries éliminatoires. Ce n’était pas vendredi.

« C’était un effort solide, mais probablement pas notre meilleur match », a déclaré Draisaitl.

Les Oilers ont essentiellement chassé les Golden Knights de la patinoire au cours des deux premières périodes à Edmonton mercredi, surtout à cinq contre cinq. C’était une raclée complète.

Ils n’étaient pas près de reproduire cela.

« Ils n’ont pas eu le même saut qu’ils avaient certainement eu là-bas à Edmonton lors du quatrième match. Nous devions en profiter », a déclaré l’entraîneur des Golden Knights, Bruce Cassidy. « Je pense que nos joueurs l’ont senti, pour être parfaitement honnête.

« Ils n’avaient tout simplement pas le même dynamisme et la même intensité qu’ils avaient là-haut. Le physique qu’ils ont montré dans le match 4 n’était pas aussi évident.

Leur jeu à l’extérieur des unités spéciales est un domaine d’intérêt évident pour dimanche.

« Nous n’avons pas créé suffisamment de looks », a déclaré Draisaitl.

« C’est le nom du jeu pour nous en ce moment. Quand nous allons cinq contre cinq, c’est là que nous gagnons des matchs », a déclaré Ekholm. « Nous devons être meilleurs à cinq contre cinq. »

Additionnez tout cela – le laps de temps moche, le défilé jusqu’au banc des pénalités et la performance de niveau B – et les Oilers sont dans un dilemme qui sauve la saison.

Tout n’est pas perdu. Pas avec cette équipe.

« Nous avons du travail à faire, mais nous essayons », a déclaré Ekholm. « Nous sommes toujours optimistes quant à la façon dont nous avons joué. Nous sommes toujours dans cette série. Nous connaissons la tâche qui nous attend.

Les Oilers doivent maintenant gagner un match dimanche. Et puis ils doivent en gagner un autre mardi pour maintenir leur saison en vie.

Une chose à la fois, bien sûr.

« Nous sommes à l’aise avec l’adversité », a déclaré Hyman. « Il y a une forte confiance dans cette salle. Nous faisons de notre mieux lorsque nous sommes dos au mur. Nous sommes ravis de cette opportunité.

(Photo de Connor McDavid : Zak Krill / NHLI via Getty Images)