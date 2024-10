Les Oilers se débarrassent du singe avec une victoire de 4-3 en prolongation contre les Flyers

Photo de David Bloom / Postmédia

Contenu de l’article Vous connaissez le vieil adage : « tout ce qui peut mal tourner va mal » ? Eh bien, c’était tout cela et bien plus encore pour les Oilers d’Edmonton contre les Flyers de Philadelphie, mardi soir. Une étrange série de buts accordés et non accordés a vu le premier match se terminer 2-0 pour les Flyers et a laissé une base de fans se demander si ce club était sur le point de tomber à 0-4 cette année. Mais Edmonton a riposté, d’abord avec la rondelle, puis avec les poings, transformant ce match en une affaire de prolongation 4-3 très divertissante… surtout pour ceux de la vieille école. Beaucoup de travail acharné de la part des six derniers au début et des gros canons en retard.

Contenu de l’article Voici l’histoire de la cassette… STUART SKINNER. 6. Son meilleur match de la saison jusqu’à présent. La rediffusion instantanée montrait le 1-0 dépassant Skinner après que son pad ait été repoussé par le joueur du Flyer. Skinner devrait avoir son poste. Mais la peinture bleue est-elle de lui ou pas ? Je ne plaiderai pas en sa faveur sur le 2-0, cependant, c’est à ce moment-là que votre équipe avait vraiment besoin d’un arrêt. Peu de chance sur la déviation d’Ekholm. Mais avec le match 3-2, Skinner a donné une chance à son équipe : un arrêt sur Sanheim. Une sauvegarde sur Tippett. Un arrêt net sur Konecny. Un autre arrêt à Tippett en hauteur. Largué durement par Couturier mais aucun appel n’a été effectué. Mais Skinner a donné à son club une chance de gagner… et ils l’ont fait. CONNOR McDAVID. 6. Un vol et une passe devant Hyman qui a été lapidé. Un œil défensif aiguisé a empêché un but de Philadelphie. Une passe fluide sur la glace vers un Evan Bouchard qui charge dur et qui a marqué le 3-3. Puis, après avoir été déjoué lors d’une échappée en O/T, il a récupéré la rondelle et a nourri un Leon Draisaitl grand ouvert pour le vainqueur du match. Peut-être y a-t-il eu un appel déclencheur sur 97 avant cela ? Peut-être. Mais ce n’est pas comme si les Flyers n’avaient pas bénéficié d’un ou quatre appels avant cela. 55% dans le cercle. Pas encore au sommet de son art, mais ils ne gagneront pas ce match sans lui non plus.

Contenu de l’article

Contenu de l’article LÉON DRAIAITL. 6. Une bonne passe vers la maison de Perry a sonné au poste. Un tir sur réception difficile au début de la seconde. Frappez le message sur le PP. Un backcheck sur le même avantage masculin a déjoué une opportunité des Flyers. Pénalité de contrôle croisé indiscipliné à la fin de la seconde (pour laquelle il a été mis sur le banc). Il s’est racheté avec le jeu en jeu. Tout d’abord, il a effectué une passe spectaculaire du revers à McDavid qui a ensuite nourri Bouchard pour porter le score à 3-3. Ensuite, j’ai remporté le vainqueur 4-3 en O/T. 77% sur les tirages. La note descend d’un cran pour avoir mis son club dans une mauvaise position au départ. Mais il faut reconnaître que Draisaitl est revenu et a eu un impact majeur sur le match en fin de match. Tapez du doigt Kris Knoblauch et le joueur pour savoir comment cela a finalement été géré et répondu. ZACH HYMAN. 4. C’est sa « présence » devant qui a conduit au rappel du but apparent de 2-1. Impossible de ramener le ballon de McDavid derrière le filet. Je n’arrive pas à me mettre sur la bonne voie. ÉVAN BOUCHARD. 5. Battre la rondelle en carré en première période, car un cas grave de yips a vu une rondelle après l’autre rebondir ou se retourner. Il semble avoir marqué le 2-1 sur un dur coup, mais il a été rappelé en raison (attendez) de l’interférence du gardien de but. Sa difficile soirée s’est poursuivie en deuxième période avec un rebondissement sur la ligne bleue en début de match et une pénalité en fin de match, ce qui a mené à un score de 3-2. Mais après tout cela, il s’est précipité depuis le point et a marqué le 3-3 en fin de troisième. Et il n’y a aucun débat sur son 24-9 CF 5v5. Peut-être que cet objectif lui donnera un regain de confiance.

Contenu de l’article MATTIAS EKHOLM. 5. Stick est tombé des mains lors d’une sortie des Oilers, mais aucun appel n’a abouti. J’ai sonné au bar dans la seconde. Le 3-2 est sorti de son bâton et est entré juste à la fin du deuxième cadre. Quatre tirs, 2 blocs. Ce n’est peut-être pas sa meilleure performance, mais il a également mené le club en TOI avec 25:56. RYAN NUGENT-HOPKINS. 3. Ce n’est pas du tout une bonne performance. Un mauvais turnover lors d’un avantage numérique en troisième période. Écrasé en 5v5 CF. 40% sur les tirages. N’a pas été près de lui jusqu’à présent. VASILY PODKOLZINE. 4. J’ai joué 9 min 43 s et je n’ai pas fait grand-chose avec la rondelle. Il a contribué quatre coups sûrs. VICTOR ARVIDSON. 5. Il n’a pas pu profiter d’une belle configuration de Kulak et Emberson. Bon retour en arrière en deuxième période. De loin le meilleur gars en ligne. DARNELL INFIRMIÈRE. 7. Il était dans No Man’s Land avec le but du 2-0, le résultat ultime étant le shooter Flyer avec toutes sortes de temps et d’espace pour lancer le match. Une partie de cinq zones dégagées sur le PK. Impossible de profiter d’un rebond d’Henrique. Un jeu défensif solide a perturbé le développement des Flyers 2 contre 1. Superbe maintien à la ligne bleue offensive, obtenant une deuxième passe décisive sur le 2-2. Trois autres dégagements sur un PK de troisième période. 2 coups sûrs, 23:28 en 30 équipes. Joué avec un avantage. Sa meilleure performance cette saison d’un mile.

Contenu de l’article TROY STECHER. 8. A remporté une bataille le long du mur pour finalement dégager la zone du PK (avec l’aide de Ryan). Très efficace aux côtés de Nurse sur ce deuxième duo. Dangers élevés 5v5 3-0. Sa note a été augmentée d’un point, passant de « 7 » à « 8 », pour avoir jeté les gants et combattu Sean Couturier après que ce dernier ait renversé Stuart Skinner (sans appel à venir). Il ne fait aucun doute qu’il a gagné le respect de ses coéquipiers ainsi que de plus de 18 000 personnes à Rogers Place. ADAM-HENRIQUE. 7. Il était excellent. Un temps précieux sur le PK dans le premier avec un certain nombre de victoires au jeu et de zones dégagées. A réduit l’avance à 2-1 avec un beau revers, enterrant un rebond de Janmark. Création d’un look grand ouvert pour Nurse. A dessiné un PP de deuxième période. Un tirage au sort de la zone D sur le PK, et un kill important quelques secondes plus tard. Une victoire au jeu s’est transformée en un tir d’Ekholm. 56% sur les tirages. Excellent en désavantage numérique. 5v5 20-11, 65%. JEFF SKINNER. 7. Passe lisse et sans regard à Brown sur le 2-2. Cliquez sur un message. Une bonne passe à Arvidsson pour un tir en troisième période. A conduit le filet et a réussi un crochet en troisième. Bon tir sur un flux Brown. A mené les Oilers en 5v5 CF (22-7, 76%). Il est vraiment entré en jeu après un camp d’entraînement tranquille.

Contenu de l’article CONNOR BRUN. 7. Ouverture de la voie centrale sur le 2-1. A inscrit le but du 2-2 grâce à un bon jeu de passes de Nurse et Skinner. J’ai retrouvé Skinner à la fin du troisième. Efficace, notamment sur le PK. BRETT KOULAK. 5. Pas assez rapide ni assez fort sur son homme au bord du filet sur le but controversé du 1-0. Bonne passe à Arvidsson pour une occasion en fin de première période. La passe de Headman à Janmark a obtenu la deuxième passe décisive sur le 2-1. Bâton haut de la deuxième période. Dangers élevés 5v5 5-3. TY EMBERSON. 4. Toujours en difficulté. Une belle passe de la tête plus tard dans la première période a finalement conduit à un tir d’Arvidsson au but. Mais il a été battu par Tippett mais Skinner l’a sauvé. Un autre chiffre d’affaires un quart de travail plus tard. HDSC 1-3. DEREK RYAN. 5. A joué un rôle modeste mais significatif. Dessiné un PP de première période. PK dégagé en deuxième période. Victoire de la mise au jeu en zone D en troisième période. Juste 7h14 mais deux plats à emporter et 67% sur les nuls. MATTIAS JANMARK. 6. A propulsé la rondelle sur le côté gauche sur le but de 2-1, puis a placé la rondelle au filet, laissant un joli rebond à Henrique. Ajouté en deux hits. Solide. COREY PERRY. 5. A pris ce qui sera sûrement l’un des appels les plus doux de l’année, menant au 2-0. A sifflé une passe de Draisaitl sur la barre transversale dans la seconde. J’ai laissé tomber les gants et j’ai pris le dessus sur Joel Farabee. Cela a également élevé sa note d’une note complète.

Contenu de l’article Ainsi, le record de la saison des Oilers passe à 1-3. En route vers Nashville et Dallas ensuite. Maintenant sur les discussions @kleavins. Retrouvez-moi également sur Twitter @KurtLeavins, Instagram sur LeavinsOnHockey et Mastodon sur [email protected]. Cet article n’est pas généré par l’IA. Récemment, à The Cult… McCURDY : L’entraîneur-chef des Oilers d’Edmonton se tourne vers son « option nucléaire » STAPLES : « Cela pourrait devenir moche », les médias sociaux réagissent au démarrage lent des Oilers LEAVINS : Quelques poils de chien pour la gueule de bois des Oilers à la Coupe Stanley Ne manquez pas les nouvelles que vous devez savoir — ajoutez EdmontonJournal.com et EdmontonSun.com à vos favoris et inscrivez-vous à nos newsletters ici.

