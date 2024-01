Les Oilers remportent une 12e victoire consécutive et égalisent la plus longue séquence de l’équipe canadienne

EDMONTON, Alberta – Warren Foegele a inscrit deux buts, Leon Draisaitl un but et trois passes décisives et les Oilers d’Edmonton se sont ralliés pour battre le Kraken de Seattle 4-2 jeudi soir pour prolonger leur séquence de victoires à un record d’équipe de 12 matchs.

Zach Hyman a également marqué pour Edmonton et Stuart Skinner a arrêté 25 tirs. Les Oilers ont présenté une fiche de 20-3-0 à leurs 23 derniers matchs pour passer à 25-15-1. Ils ont égalé le record de la plus longue séquence de victoires consécutives d’une équipe canadienne, établi par les Canadiens de Montréal de 1967-68.

“Je suis heureux que nous ayons gagné. Ce groupe continue de se battre et nous étions super calmes. J’espère que nous pourrons continuer ainsi”, a déclaré Foegele. “Stu a encore joué un match énorme et c’est ce dont vous avez besoin de la part de votre gardien de but.”

Les Oilers sont revenus au score huit fois au cours de leur séquence de 12 matchs consécutifs.

«C’est un thème de cette séquence de victoires. Nous restons calmes», a déclaré le défenseur Mattias Ekholm. “J’ai l’impression que cela n’a pas vraiment d’importance si c’est avant le troisième, avant le deuxième, jusqu’aux cinq dernières minutes du match. … Nous trouvons un moyen en ce moment de rester dans le coup et de finir sur le terrain. le bon côté des choses.”

Eeli Tolvanen et Jared McCann ont marqué pour donner à Seattle une avance de 2-0. Le Kraken a perdu son troisième match consécutif à la fin d’un voyage de six matchs après une séquence de neuf victoires consécutives.

“Nos 20 premiers ont été bons et, évidemment, ce sont les 10 premières minutes de la deuxième période qui nous ont coûté”, a déclaré l’entraîneur du Kraken Dave Hakstol. “Nous n’avons pas été aussi précis que nous aurions dû l’être et avons évidemment trop abandonné pendant cette période. Nous avons riposté par la suite, mais nous n’avons pas pu capitaliser sur ce qui était un bon départ.”

Seattle a commencé le score au milieu de la première période lorsque Oliver Bjorkstrand a lancé Tolvanen avec une longue passe d’échappée. L’attaquant finlandais a battu Stuart Skinner du côté du gant pour son 12e de la saison.

Le Kraken a pris l’avantage 2-0 quelques minutes plus tard lorsque McCann a choisi la lucarne pour son 18e après un cadeau d’Evander Kane.

Edmonton a marqué 37 secondes après le début de la seconde. Un gros rebond sur le tir de Draisaitl est tombé sur Foegele et il a marqué son huitième avant que le gardien Joey Daccord ne puisse passer.

Les Oilers ont égalisé en avantage numérique à 4:38 du début de la seconde période lorsque Draisaitl a inscrit son 22e de la saison face à Daccord. Draisaitl compte 10 buts lors de ses 13 derniers matchs.

Edmonton a ajouté un troisième but en sept minutes lorsqu’une passe du revers de Draisaitl a envoyé Foegele tout seul.

Les Oilers ont mis le match de côté avec 2:38 à jouer tandis que Yanni Gourde a servi un majeur de cinq minutes pour avoir chargé. Connor McDavid a envoyé un joli revers à travers le territoire pour donner à Hyman un avantage numérique facile pour son 27e de la saison. Cette passe décisive a prolongé la séquence de points de McDavid à 12 matchs consécutifs.

Edmonton a égalé son record de franchise avec 10 matchs consécutifs accordant deux buts ou moins.