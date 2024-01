Les Oilers remportent 1 victoire après avoir égalisé le record après avoir remporté la 16e place consécutive

EDMONTON, Alberta – Connor McDavid et Leon Draisaitl ont chacun récolté un but et deux passes, et les Oilers d’Edmonton ont remporté leur 16e match consécutif pour se rapprocher de l’égalisation du record de la LNH, battant les Predators de Nashville 4-1, samedi.

Edmonton tentera d’égaler le record établi par les Penguins de Pittsburgh en 1992-93 à son retour de la pause des étoiles pour jouer à Vegas le 6 février. Les Oilers ont égalé les Blue Jackets de Columbus 2016-17 pour la deuxième plus longue séquence.

«La semaine dernière n’a pas été notre meilleur hockey», a déclaré McDavid, résumant une séquence au cours de laquelle les Oilers ont battu les Blackhawks et les Blue Jackets de Chicago avant de prendre le dessus sur les Predators. “Mais nous avons trouvé le moyen d’obtenir trois victoires, ce qui est un bon signe.”

Ryan Nugent-Hopkins et Zach Hyman ont également marqué, et Stuart Skinner a effectué 28 arrêts pour aider Edmonton à améliorer sa fiche à 29-15-1. Les Oilers ont une fiche de 24-3-0 à leurs 27 derniers matchs et connaissent un record de franchise de 14 matchs sans accorder plus de deux buts.

“Ça a été une année intéressante, avec des hauts et des bas”, a déclaré Skinner. “Nous avons encore trois mois devant nous. … Avec le nombre de matchs qu’il nous reste, je suppose que nous allons encore perdre.

“Il y a encore beaucoup de choses que nous devons régler sur la glace. … C’est bien que nous gagnions et que les choses se passent bien. Mais il y a des choses que nous devons continuer à améliorer.”

Colton Sissons a marqué pour Nashville. Les Predators qui en ont perdu trois sur quatre.

Edmonton a ouvert le score lors d’un avantage numérique à 7 :55 de la première période. Nugent-Hopkins s’est glissé dans la fente haute et a reçu une passe de Draisaitl avant de décocher un tir rapide du poignet qui a battu le gardien Kevin Lankinen pour son 12e but de la saison.

Le jeu de puissance des Oilers a encore une fois réussi avec 8:21 à jouer en deuxième. McDavid l’a envoyé à Draisaitl pour un tir sur réception et son 23e. Ce but était le 800e point en carrière de Draisaitl, faisant de lui le quatrième joueur le plus rapide à atteindre ce cap, en 683 matchs.

McDavid a porté le score à 3-0 à 9:12 du troisième. Il s’est balancé derrière le filet et a retiré la rondelle de l’arrière de Lankinen derrière la ligne de but pour son 20e.

“Nous avons d’excellents gardiens de but, l’arrière a été bon, les tirs au but ont été incroyables”, a déclaré McDavid, détournant les éloges de ses efforts. “Ce sont toutes de bonnes choses.”

Sissons a mis fin au blanchissage de Skinner lors d’une mêlée devant le filet, le premier but accordé par Edmonton en 158 minutes.

“A l’approche de la troisième période, nous faisons toujours du bon travail. C’est donc toujours une sensation agréable lorsque l’on traverse les deux premières périodes”, a déclaré Skinner. “Et puis vous avez un peu plus de fanfaronnade avant la troisième période.”

Corey Perry, qui s’est officiellement joint aux Oilers lundi en signant un contrat d’un an d’une valeur de 775 700 $, a fait ses débuts dans la victoire.

Le contrat de Perry avec les Blackhawks de Chicago a été résilié en novembre après que l’équipe a déclaré qu’il « s’était livré à une conduite inacceptable et en violation à la fois des termes de son contrat de joueur standard et des politiques internes des Blackhawks visant à promouvoir des environnements de travail professionnels et sûrs. “

Perry a ensuite publié une déclaration dans laquelle il s’excusait pour ce qu’il a qualifié de comportement « inapproprié et erroné ».

«Quand vous ne jouez pas et que vous avez beaucoup de temps libre, vous savez en quelque sorte ce qui se passe dans le monde du hockey», a déclaré Perry lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait à l’idée de rejoindre l’équipe la plus en vue de la ligue. “J’ai regardé beaucoup de matchs et ce n’est pas facile de se retrouver dans cette situation, mais j’ai apprécié. Continuons.”

Hyman a couronné le score avec un filet désert pour son 30e de la saison.

Les informations provenant d’Associated Press et de Field Level Media ont été utilisées dans ce rapport.