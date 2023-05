Les Oilers rebondissent contre les Golden Knights pour égaliser la série 2-2

Ryan Nugent-Hopkins a marqué son premier but des séries éliminatoires et a également obtenu une aide pour les Oilers d’Edmonton lors de la victoire de 4-1 de mercredi contre les Golden Knights de Vegas pour égaliser leur série à deux victoires chacun.

Nick Bjugstad, Evan Bouchard et Mattias Ekholm ont été les autres buteurs d’Edmonton. Le gardien des Oilers Stuart Skinner a effectué 25 arrêts pour la victoire.

Après avoir été écartés de la feuille de pointage lors du troisième match, le capitaine d’Edmonton Connor McDavid a obtenu deux passes décisives et Leon Draisaitl en a obtenu une.

Le match 5 de la finale de la division Pacifique au meilleur des sept aura lieu vendredi à Las Vegas.

La série revient à Edmonton pour le match 6 de dimanche. Si nécessaire, le match 7 serait mardi à Vegas.

REGARDER | Nugent-Hopkins et McDavid mènent les Oilers devant les Golden Knights dans le quatrième match :

Les Oilers ont même des séries avec les Golden Knights comme Nugent-Hopkins, McDavid en tête Edmonton égalise sa série éliminatoire de deuxième tour avec Vegas à deux matchs chacun avec une victoire de 4-1. Ryan Nugent-Hopkins marque son premier but de la post-saison et termine avec deux points tandis que Connor McDavid enregistre deux passes.

Nicolas Roy a marqué le seul but des Golden Knights en troisième période.

Le gardien de Vegas Adin Hill a arrêté 29 tirs lors de son premier départ en séries éliminatoires de la LNH, après avoir joué quelques minutes lors des deux matchs précédents de la série.

Les Golden Knights ont remporté le premier match 6-4 et les Oilers le deuxième 5-1 à Las Vegas.

Les Knights ont rebondi avec une victoire de 5-1 dans le match 3 à Rogers Place, alors Edmonton a obtenu un partage à domicile.

Le défenseur des Golden Knights Alex Pietrangelo a écopé d’une inconduite majeure et d’un match avec moins de deux minutes à jouer.

Après que Draisaitl ait tiré à côté d’un filet vide, Pietrangelo a coupé le Oiler à travers les bras.

Roy a ébréché la rondelle à l’étage par-dessus le gant de Skinner à 5:58 de la troisième période pour son premier but des séries éliminatoires.

Du trio d’Edmonton d’hommes de plus de 100 points en saison régulière aux côtés de McDavid et Draisaitl, Nugent-Hopkins n’avait pas encore marqué de but après neuf matchs éliminatoires.

Il était donc ravi de battre Hill avec un tir du poignet de la fente sur un flux McDavid depuis les planches, ce qui a porté le score à 4-0 à 14:45 de la deuxième période.

Les Oilers ont tué des pénalités consécutives au milieu de la deuxième période. Zach Hyman a pris une contre-vérification mineure et Skinner a été pénalisé pour avoir joué la rondelle à l’extérieur du trapèze.

Pietrangelo a décoché un tir de la barre transversale lors de l’avantage du deuxième homme des Knights.

Edmonton menait 3-0 à 13:30 de la première période. Ekholm a marqué son premier des séries éliminatoires avec une explosion du haut du cercle de mise au jeu pour battre Hill de l’autre côté.

Bouch le fait exploser 🚀 pic.twitter.com/kcUeR341uJ —@EdmontonOilers

Le capitaine de Vegas, Mark Stone, a traîné ce jeu dans la douleur après être tombé par le filet d’Edmonton. Stone a raté 39 matchs de saison régulière après une opération au dos, mais est revenu pour les séries éliminatoires.

Alors que le défenseur des Knights Shea Theodore purgeait une peine mineure, Bouchard a marqué son quatrième but en avantage numérique des séries éliminatoires à 7:38.

McDavid, de l’arrière de la ligne de but, a nourri Bouchard pour un claquement ponctuel.

Le jeu de puissance d’Edmonton n’a pas produit tout à fait le rythme effréné de 56% qu’il avait été pendant les séries éliminatoires, allant de 1 en 6, mais les Oilers ont marqué trois buts à force égale, un sommet dans la série.

Edmonton a également tenu les Golden Knights sans but sur quatre occasions en avantage numérique.

Bjugstad, sortant du banc d’Edmonton, a forcé un revirement de Theodore en zone offensive.

Lorsque Klim Kostin a raté le filet, Bjugstad a récupéré la rondelle derrière la ligne de but et a réussi un revers sur la jambe de Hill à 6:46.

Hyman n’a pas patiné mardi ni mercredi matin, mais il a joué mercredi soir.

Sa jambe est entrée en collision avec celle du défenseur des Knights Nicolas Hague lors du match de lundi, et Hyman a terminé ce match dans l’inconfort.

Mattias Janmark est également revenu dans l’alignement d’Edmonton après être tombé à la renverse dans les planches lors du premier match.