Les Oilers parmi les équipes intéressées par Kevin Shattenkirk

Le marché des défenseurs des agents libres est toujours étonnamment fort malgré le coup d’envoi de la saison de la LNH, avec plusieurs vétérans titulaires qui continuent de plaider en faveur d’un nouvel accord. Tout en fournissant des mises à jour sur certains des principaux UFA restants, Pierre LeBrun et Chris Johnston de The Athletic ont partagé que les Oilers d’Edmonton font partie des équipes intéressées Kevin Shattenkirk. L’équipe de l’Athletic a ajouté que Shattenkirk restait patient en signant un nouvel accord, en attendant que la bonne personne se présente. Pendant qu’il attend, Shattenkirk continue de s’entraîner quotidiennement avec l’entraîneur de hockey Ben Prentiss, basé au Connecticut, propriétaire de Prentiss Hockey Performance, une entreprise de performance populaire pour les plus grands noms de la LNH.

Shattenkirk a passé la saison dernière, sa 14e dans la LNH, avec les Bruins de Boston, marquant six buts et 24 points en 61 matchs. Il a été un élément marquant de la ligne bleue des Bruins, démontrant ses forces des deux côtés de la rondelle et gagnant du temps de routine dans les deux équipes spéciales. Ce sont les mêmes caractéristiques qui ont permis à Shattenkirk de réussir son mandat avec les Ducks d’Anaheim de 2020 à 2023 – bien qu’il ait joué un rôle beaucoup plus important à Anaheim, avec une moyenne de plus de 20 minutes de temps de glace et se classant deuxième de leur défense en marquant sur ses trois saisons. Il a marqué 70 points en 212 matchs en tant que Duck, marquant la moitié de ces points au cours de la saison 2021-22 – sa saison la plus marquante depuis 2016-17.

Shattenkirk était une solide option de profondeur pour une défense des Ducks en pleine évolution, en grande partie grâce à sa capacité à contrôler la transition à travers la zone neutre. C’est son talent déterminant depuis qu’il a fait ses débuts dans la LNH avec le Colorado en 2010. Il a immédiatement eu un impact, marquant 43 points en 72 matchs en tant que recrue malgré un échange à seulement 46 matchs de sa carrière. Son score remarquable s’est poursuivi au cours des sept saisons suivantes, alors que Shattenkirk établissait une solide emprise sur son rôle de deuxième paire à St. Louis. Il a couronné le second tour avec un sommet en carrière de 56 points lors de la saison 2016-17, la même année où il a fait face à un autre échange, cette fois contre Washington. Cela a lancé la phase de compagnon de sa carrière, Shattenkirk jouant pour cinq clubs au cours des huit dernières saisons. Cela comprend un arrêt avec le Lightning de Tampa Bay 2020, qui a aidé Shattenkirk à remporter sa première Coupe Stanley en carrière.

Edmonton ajouterait encore un autre arrêt à la liste de Shattenkirk et prolongerait sa carrière jusqu’à sa 15e année. Ce n’est un secret pour personne, Edmonton a besoin d’aide du côté droit, avec Ty Emberson se présentant comme le seul véritable remplaçant du défenseur supérieur droit Évan Bouchard. Les Oilers ont mis la glace Travis Dermott sur son hors-jeu pour atténuer ce manque de profondeur. Shattenkirk constituerait une amélioration certaine par rapport à un Dermott handicapé et apporterait une mentalité de gagnant à une équipe d’Edmonton qui espère réaliser fièrement ses séries éliminatoires cette saison.