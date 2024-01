Les Oilers et Corey Perry conviennent d’un accord pour avancer à Edmonton pour le reste de l’année: sources

Par Chris Johnston, Mark Lazerus et Daniel Nugent-Bowman

Les Oilers et Corey Perry ont convenu d’un accord qui enverra l’agent libre à Edmonton pour le reste de l’année, ont indiqué des sources de la ligue.

Les Blackhawks de Chicago ont mis fin au contrat de Perry en novembre après que l’équipe a déclaré avoir déterminé, grâce à une enquête, que Perry avait eu une conduite « inacceptable ». Lors d’une conférence de presse à l’époque, on a demandé au directeur général des Blackhawks, Kyle Davidson, s’il y avait un aspect criminel dans le licenciement de Perry. “C’était une question de travail”, a déclaré Davidson.

Les détails spécifiques de ce qui a poussé Chicago à rompre ses liens avec Perry restent inconnus.

Davidson a déclaré que même s’il ne peut pas divulguer les détails de l’enquête de l’équipe, l’affaire “n’implique aucun joueur ni leurs familles, et tout ce qui suggère le contraire ou quiconque suggère le contraire est extrêmement inexact et, franchement, c’est dégoûtant”. La situation a été difficile. Je comprends que tu veuilles des réponses. Il était important que nous prenions toutes les mesures nécessaires avant de partager davantage.

Davidson a ajouté que la LNH et l’AJLNH avaient été informées, mais qu’il s’agissait d’un incident d’équipe et d’une décision de l’équipe. Lorsqu’on lui a demandé si la ligue enquêtait sur l’incident ou s’il était considéré comme une affaire d’équipe, le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a répondu par courriel : « Le club a été franc et transparent avec nous quant aux circonstances pertinentes.

Perry a rencontré le commissaire de la LNH, Gary Bettman, plus tôt ce mois-ci pour discuter de son rétablissement après des problèmes d’alcool et de sa possibilité de revenir dans la ligue, ont précédemment confirmé deux sources informées du dossier. Perry n’a pas eu besoin d’obtenir l’autorisation officielle de Bettman et a initié la réunion de son propre chef.

Perry a récolté neuf points (quatre buts et cinq passes) en 16 matchs avec Chicago cette saison, son premier avec l’équipe. Les Blackhawks l’ont acquis dans le cadre d’un échange avec le Lightning de Tampa Bay en juin, et il a signé un contrat d’un an d’une valeur de 4 millions de dollars avec Chicago jusqu’à la saison 2023-2024.

Que reste-t-il à Perry dans le réservoir ?

Perry n’est pas vraiment un bon patineur à 38 ans, mais il a toujours la taille, le sens et le nez pour le filet qui ont fait de lui un joueur si productif avec les Ducks d’Anaheim. Les Blackhawks l’ont recruté pour être un modèle de vétéran pour Connor Bédard autant que pour ses compétences sur la glace, mais il était présent devant le filet au sein de la meilleure unité en avantage numérique jusqu’à son renvoi.

Il était un joueur populaire dans la salle, s’exprimant lors d’au moins deux réunions réservées aux joueurs après des défaites brutales. Les thèmes de Perry étaient la « responsabilité » et la « fraternité », son départ a donc été un choc pour ses coéquipiers, dont beaucoup affirment ne toujours pas savoir exactement ce qui s’est passé. — Mark Lazerus, rédacteur principal des Blackhawks

Perry est enfin un Oiler

Les Oilers recherchent plus de taille et de compétences dans leurs six derniers, et le vétéran Perry devrait faire l’affaire même s’il n’obtiendra pas le temps en avantage numérique avec les Oilers qu’il a obtenu à Chicago. Perry est une épine dans le pied des Oilers et de leurs partisans depuis des années, comme en témoigne le cinquième match de la demi-finale de la Conférence Ouest lorsqu’il a marqué le but vainqueur en double prolongation. Les vieilles blessures guériront sûrement rapidement.

Plus de deux décennies après l’avoir presque acquis d’Anaheim pour Mike Comrie, Perry est enfin un Oiler. — Daniel Nugent-Bowman, rédacteur en chef des Oilers

(Photo : Michael Reaves/Getty Images)