Les Oilers enchaînent 16 victoires consécutives avec une pause prolongée

La séquence est impressionnante si l’on considère à quel point cela semblait improbable lorsque les Oilers ont pris un départ de 2-9-1 et sont tombés au bas du classement de la LNH. Ces difficultés ont conduit l’entraîneur Jay Woodcroft et l’assistant Dave Manson à être remplacés respectivement par Knoblauch et le défenseur du Temple de la renommée Paul Coffey le 12 novembre avec Edmonton à 3-9-1.

Les Oilers se sont considérablement améliorés depuis et ont une fiche de 26-6-0 sous Knoblauch. Ils ont également connu une séquence de huit victoires consécutives du 24 novembre au 12 décembre.

«C’est spécial, il faut beaucoup d’efforts et beaucoup de bons matchs pour atteindre ce chiffre», a déclaré l’attaquant Leon Draisaitl à propos de la séquence de 16 matchs consécutifs. « Nous avons été un peu bâclés lors des trois derniers matchs, mais nous avons évidemment réalisé quelques performances individuelles qui nous ont valu des victoires. Vous en avez parfois aussi besoin. Cela a été une grande période pour nous.

McDavid a récolté un but et trois passes décisives, et Draisaitl a récolté un but et deux passes décisives dans la victoire contre Nashville. Le gardien Stuart Skinner a réalisé une autre solide prestation, réalisant 29 arrêts dans la victoire.

Skinner a remporté 12 matchs consécutifs, un record des Oilers, et est à deux du record de 14 dans la LNH établi par Tiny Thompson des Bruins de Boston en 1929-30, Tom Barrasso des Penguins en 1992-93, Jonas Hiller des Ducks d’Anaheim. en 2013-2014 et Sergei Bobrovsky des Blue Jackets en 2016-17.

“Il a été formidable”, a déclaré Draisaitl. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où il en a abandonné plus de deux (22 décembre). Cela fait un moment et j’espère que cela restera ainsi. Il a été formidable pour nous.

Skinner a assumé le rôle de gardien numéro un lorsque Jack Campbell a été affecté à Bakersfield dans la Ligue américaine de hockey le 8 novembre et que Calvin Pickard a été rappelé pour être le remplaçant.

Skinner a une fiche de 12-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,41 et un pourcentage d’arrêts de ,950 au cours de la séquence des Oilers. Il a une fiche de 21-4-0 avec une moyenne de 2,06 et un pourcentage d’arrêts de ,925 depuis que Knoblauch a pris le relais.

Nous sommes arrivés à un point où il semble presque que Skinner et les Oilers ne perdront peut-être plus jamais.

« Avec le nombre de matchs qu’il nous reste, je suppose que nous allons probablement perdre encore une fois », a déclaré Skinner, « mais vu la façon dont les choses se déroulent – ​​(l’ancien gardien de but) Carey Price a dit un jour dans une interview que c’était jamais aussi mauvais qu’il ne l’est et ce n’est vraiment jamais aussi bon qu’il l’est non plus. C’est tout à fait vrai, et il semble que nous ne pourrons plus jamais perdre, et il semble que nous soyons au sommet du monde, mais il y a encore beaucoup de choses que nous devons régler sur la glace. … Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous pouvons continuer à nous améliorer, surtout lorsque nous essayons d’arriver quelque part.

Edmonton est de nouveau considéré comme un prétendant à la Coupe Stanley. Il avait ces attentes au début de la saison après avoir été éliminé des séries éliminatoires de la Coupe Stanley par Vegas au deuxième tour la saison dernière et en finale de la Conférence Ouest par l’Avalanche du Colorado en 2022 ; chacun a remporté la Coupe Stanley.

Après avoir touché le fond en novembre, les Oilers occupent le troisième rang de la division Pacifique.

Knoblauch a déclaré que cette séquence n’était pas vraiment dans l’esprit de ses joueurs à l’approche de la pause.

“Une fois que c’est fait et quand vous arrivez après une victoire, vous vous sentez bien”, a déclaré Knoblauch, “mais peu importe combien de victoires consécutives ont eu lieu.”