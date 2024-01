Les Oilers égalent la deuxième plus longue séquence de victoires de l’histoire de la LNH avec une 16e victoire consécutive

EDMONTON — C’est incroyable de penser où en étaient les Oilers d’Edmonton avant le début de cette séquence de victoires.

Après avoir perdu pour la troisième fois consécutive, les Oilers ont amorcé un match du 21 décembre dans le New Jersey avec une fiche de 13-15-1, soit deux matchs sous la moyenne de ,500 de la LNH.

Les séries éliminatoires, bien que loin d’être impensables, semblaient incertaines.

Grâce à 16 victoires consécutives – la dernière en date étant une décision de 4-1 contre les Predators de Nashville samedi – la perception autour des Oilers a complètement changé.

«Je savais que nous formions une bonne équipe», a déclaré l’attaquant Leon Draisaitl. « Quand vous manquez de confiance, cela représente plus de 50 pour cent (des choses) là-bas. C’est difficile d’en revenir.

“De toute évidence, nous l’avons trouvé.”

Les Oilers sont sur le point d’égaler quelque chose fait par une équipe avec Mario Lemieux à son apogée et Jaromir Jagr à seulement sa troisième saison dans la LNH. Ils sont à égalité avec les Blue Jackets de Columbus 2016-2017 pour la deuxième meilleure séquence de victoires consécutives dans les annales de la ligue.

Ils auront la chance d’égaliser les Penguins de Pittsburgh de 1992-93, qui détiennent le record de la LNH, lorsqu’ils reviendront de leur semaine de congé pour un match à l’extérieur contre les Golden Knights de Vegas le 6 février.

«Nous devons à Vegas un bon match dans leur bâtiment», a déclaré le capitaine Connor McDavid, faisant référence au cinquième match de leur série de deuxième ronde le printemps dernier, lorsque les Oilers ont perdu une avance dans la défaite.

“C’est quelque chose à espérer à la fin de la pause.”

Les Oilers ont été un poids lourd absolu pendant cinq semaines. Ce qui est le plus prometteur, c’est qu’ils ont excellé dans des domaines atypiques par rapport aux succès passés. Leur penalty était l’avant-dernier dans la LNH lorsque l’entraîneur Jay Woodcroft et son assistant Dave Manson ont été congédiés le 12 novembre. Ils ont eu le meilleur PK de la ligue au cours de la séquence et ont tué les trois jeux de puissance de Nashville samedi.

Ils affichaient le deuxième pire pourcentage d’arrêts d’équipe lorsque le changement d’entraîneur s’est produit. Ils occupent la première place à partir du 22 décembre.

“Je ne sais pas à quand remonte la dernière fois qu’un mauvais but a été marqué”, a déclaré l’entraîneur Kris Knoblauch, qui a une fiche de 26-6 derrière le banc de l’équipe.

Cette combinaison d’améliorations – avec de bien meilleurs détails défensifs – a conduit les Oilers à accorder moins de trois buts à chacun des 14 derniers matchs.

“Nous l’avons fait de la bonne manière”, a déclaré Draisaitl.

«Cela a été vraiment impressionnant», a déclaré le gardien Stuart Skinner. “Ça a été très amusant d’être à l’arrière de toutes ces choses.”

Oh, et la liste des quatre meilleurs buteurs à cinq contre cinq au cours de la séquence se lit comme suit : McDavid et Warren Foegele à égalité avec 14 points, puis Draisaitl avec 13 et Ryan McLeod avec 12.

Ce sont deux superstars et deux acteurs qui ont connu des saisons merveilleuses.

“Ce qui rend cela spécial, c’est que tout le monde a participé”, a déclaré McDavid. « C’est tout le monde qui a tiré sur la corde. Il n’y a pas eu un ou deux gars. Cela concerne tout le groupe.

Ajoutez à cela le récent signataire Corey Perry, un vétéran qui apporte une touche offensive pour accompagner un style embêtant, et les Oilers semblent de plus en plus calibres pour la Coupe Stanley.

Pour faire de la place à Perry, les Oilers ont dû éliminer le très populaire Sam Gagner, un ailier qui compte cinq buts et 10 points en 22 matchs en quelques minutes. Perry a réussi deux tirs en trois tentatives et deux coups sûrs en 12 min 44 s, la majeure partie de ce temps étant sur un trio avec McLeod et Dylan Holloway. Ce dernier a été prêté à l’AHL Bakersfield pour la semaine de congé.

Les Oilers semblent aussi imbattables qu’ils l’ont été, qu’ils aient fait de leur mieux ou non.

“Nous avons été négligents lors des trois derniers (matchs), mais nous avons réalisé quelques performances individuelles qui nous ont valu des victoires”, a déclaré Draisaitl. « Tu en as parfois besoin aussi. Cela a été une grande période pour nous.

C’est leur avantage numérique, un aspect éprouvé de leur jeu et l’unité la plus prolifique de la LNH la saison dernière, qui a permis la victoire contre Nashville.

Les trois attaquants les plus anciens les ont amenés au bord de l’histoire puisque McDavid, Draisaitl et Ryan Nugent-Hopkins ont récolté deux points chacun avec l’avantage de l’homme.

McDavid a ensuite inscrit son 20e but de la saison et a ajouté une passe décisive sur le 30e de Zach Hyman – dans un filet vide – pour compléter un après-midi de quatre points.

Draisaitl a également aidé sur le marqueur de Hyman pour un match à trois points. Ce type de production était tout à fait normal contre les Predators. Il compte désormais 19 buts et 33 points lors de ses 12 derniers matchs contre Nashville – 25 buts et 42 points en 26 matchs en carrière. Il a inscrit son 800e point dans la LNH à son 683e match lorsqu’il a complété une passe de McDavid en deuxième période.

Skinner a été presque parfait devant le filet des Oilers en réalisant 29 des 30 arrêts. Seule une rondelle rebondissante sur le bâton de Colton Sissons l’a déjoué en fin de match. Son meilleur arrêt est survenu dans le premier tiers lors d’un avantage numérique des Predators lorsqu’il a étiré sa jambière droite pour dévier un tir de Luke Evangelista hors du jeu. Skinner a un pourcentage d’arrêts de .935 depuis le 24 novembre et une marque de .950 au cours de la séquence de victoires.

“Les gars se sentent en confiance quand il joue”, a déclaré Knoblauch.

Les Oilers ont grimpé au classement au point où ils occupent confortablement une place en séries éliminatoires, troisièmes dans la division Pacifique – et sont également en mesure de retrouver ceux qui les précèdent.

Ils ont désormais une fiche de 29-15-1 avec 59 points. Ils sont à cinq points des Golden Knights au deuxième rang de la division avant un match de Vegas à Détroit samedi soir.

Les Oilers possèdent désormais un pourcentage de 0,656 points, ce qui les place devant les Golden Knights au septième rang de la LNH avant la fin des matchs samedi. Les Oilers ont disputé 45 matchs derrière les Sénateurs d’Ottawa, ce qui constitue le plus petit nombre de matchs dans la LNH. Cela signifie que les Oilers auront un calendrier chargé après le All-Star Game. Ils jouent sept fois de suite après la pause et disputent 37 matchs en 72 jours.

Les Oilers savent qu’ils n’ont encore rien accompli et que le chemin à parcourir ne sera pas facile.

« Il semble que nous ne pourrons plus jamais perdre. Il semble que nous soyons au sommet du monde. Mais il y a encore beaucoup de choses que nous devons régler sur la glace », a déclaré Skinner. « C’est bien que nous gagnions et les choses se passent bien. Mais il y a encore beaucoup de choses dans lesquelles nous devons continuer à nous améliorer, d’autant plus que nous essayons d’arriver à quelque chose.

Chaque joueur dispose d’une semaine pour se détendre pendant qu’il monte à bord d’un avion pour un climat plus chaud ou profite d’un temps d’arrêt ailleurs.

Le malaise de la mi-décembre est dans le rétroviseur. L’angoisse de la mi-novembre a depuis longtemps disparu.

Une chance pour l’histoire attend désormais les Oilers le 6 février.

« Nous savons ce qui est en jeu », a déclaré Draisaitl. “Nous ne sommes toujours pas en mesure de lâcher le pied ici.”

