Les Oilers digèrent la saison qui a été, sachez que l’année prochaine est « la Coupe Stanley ou c’est un échec »

EDMONTON – Les délais pour gagner des championnats sont plus serrés que jamais dans la LNH d’aujourd’hui avec 32 équipes et un plafond salarial qui favorise la parité plutôt qu’une domination à long terme.

Les Oilers réalisent cela autant ou jamais plus que la plupart de leurs rivaux – surtout un jour comme mardi.

Moins de 48 heures après avoir vu une saison prometteuse s’arrêter brusquement via une défaite au deuxième tour contre les Golden Knights, certains des principaux joueurs de l’équipe ont souligné à quel point il est vital de gagner maintenant – comme la saison prochaine.

« À l’approche de l’an prochain, l’état d’esprit de tout le monde devrait être : ‘Nous gagnons la Coupe Stanley ou c’est un échec de la saison’ », a déclaré l’ailier Zach Hyman. « C’est la réalité de la fenêtre dont nous parlons. »

Ce n’est pas comme si les Oilers étaient en mode désespoir. Loin de là. Les pièces principales sont enfermées depuis des lustres, en particulier selon les normes sportives professionnelles.

Darnell Nurse a encore sept ans sur son contrat. Ryan Nugent-Hopkins en a six. Hyman en a cinq. Evander Kane et Mattias Ekholm en ont trois. Les deux gardiens ont encore au moins trois saisons à jouer avant le libre arbitre. Evan Bouchard, qui a joué le rôle principal dans la dernière ligne droite et, dans les séries éliminatoires, est un RFA en attente mais est sous le contrôle de l’équipe jusqu’en 2027.

La vraie préoccupation est la vitesse à laquelle le temps passe sur les accords des deux superstars, Connor McDavid et Leon Draisaitl.

La série de deuxième tour des Oilers était là pour la prise. Au lieu de cela, Edmonton s’est effondré pendant des périodes clés lors des deux derniers matchs et a perdu. Il y a beaucoup de reproches à faire. Beaucoup, écrit @DNBSports.https://t.co/pWPHTk5HYg – La LNH athlétique (@TheAthleticNHL) 16 mai 2023

McDavid a encore trois ans et peut commander le maximum de 20% du plafond salarial s’il le souhaite la prochaine fois qu’il mettra la plume sur papier. Draisaitl, quant à lui, n’a que deux ans avant de pouvoir tester le marché libre. Il est éligible pour signer une prolongation le 1er juillet 2024 et devrait bénéficier d’une énorme augmentation sur son plafond de 8,5 millions de dollars.

Il n’est donc pas trop tôt pour s’inquiéter de l’avenir des Oilers au-delà de la saison 2024-25. Même si McDavid et Draisaitl restent tous les deux, les joueurs de la liste ne seront pas seulement plus âgés – mais le groupe sera sans aucun doute différent car d’autres devront passer à autre chose pour que les Oilers soient conformes au plafond.

Cela laisse deux saisons – la suivante et la suivante – avant que l’incertitude ne s’installe.

« Je regarde la culture que nous avons construite ici – je regarde où se situe l’organisation aujourd’hui – et j’en suis très fier », a déclaré McDavid. «Notre noyau ici a vraiment construit quelque chose – vraiment à partir de zéro – vraiment à partir de zéro.

« Pour aller jusqu’au bout, avec les gars avec qui nous avons été tout le temps – comme Leo, comme Nursey, comme Nuge – c’est ce dont il s’agit. »

Draisaitl – encore une fois, le joueur dont le contrat doit expirer en premier – l’a expliqué aussi clairement que possible.

« Nous voulons gagner ici », a-t-il déclaré. « Il n’y a nulle part ailleurs où nous voulons gagner. »

Pourquoi ne le feraient-ils pas ?

Comme McDavid l’a noté, il Draisaitl et Nurse ont vu tant de moments maigres ici depuis qu’ils sont tous devenus Oilers en même temps, à toutes fins utiles, à l’automne 2015. Ce n’est rien comparé à ce que Nugent-Hopkins, le plus long- servant Oiler, a duré plus de 12 saisons.

Chaque défaite en séries éliminatoires est maintenant comme un coup de poing dans le ventre. Mais pour McDavid et Draisaitl, ne pas remporter la Coupe Stanley avec les Oilers serait un vrai coup dévastateur.

« C’est comme si, en commençant par Connor, nous avons vraiment créé une culture ici où il s’agit de gagner et de jouer au hockey avec succès et du hockey significatif quand cela compte », a déclaré Draisaitl. « Quand tu joues avec certains gars pendant si longtemps, chaque année tu le veux presque de plus en plus parce que tu veux tellement gagner avec eux.

«Cela signifierait le monde pour nous tous, mais il y a beaucoup de travail à faire. Nous en sommes conscients. Nous essaierons l’année prochaine.

L’attente jusqu’à l’année prochaine sera angoissante.

C’était la meilleure équipe jamais réunie autour de McDavid et Draisaitl. Le capitaine était inébranlable dans ce point de vue.

Il est difficile d’affirmer que, étant donné que Nugent-Hopkins et Hyman ont derrière eux des campagnes de carrière, la chimie s’est manifestée entre Ekholm et Bouchard, et un six derniers qui a finalement montré qu’il pouvait surpasser les homologues opposés.

Mais tout commence avec McDavid et Draisaitl.

« Pour trouver les deux meilleurs joueurs du monde, vous ne vous contentez pas d’aller au coin de la rue et de les trouver », a déclaré Ekholm. « Nous les avons. C’est une grande opportunité. Cette équipe est aussi proche que je ne l’ai jamais été.

Les Oilers ne sont pas – et ne seraient pas – les mêmes sans McDavid et Draisaitl. Cela va de leur jeu sur la glace à leur impact dans le vestiaire.

McDavid et Draisaitl ont mentionné la culture. Eh bien, lui et Draisaitl sont les deux gars qui ont établi la norme. Le reste des Oilers suivent leur exemple.

« Les gens s’attendent à gagner », a déclaré Ekholm. « Ils chérissent que cette équipe est prête à gagner en ce moment. »

Cela ne s’est pas produit cette année.

Les marges pour se retirer plus tôt dans les séries éliminatoires semblent plus minces que jamais. Une partie de la différence entre gagner et perdre en séries éliminatoires se résumera toujours à certaines variables sur lesquelles une équipe a peu de contrôle – des aspects comme la santé, les rebonds, l’arbitrage, les affrontements et le gardien de but.

Les Oilers ont eu un jeu de puissance d’élite jusqu’à la fin. Leur désavantage numérique a contrecarré les Golden Knights. Bien qu’ils aient été surclassés 15-9 dans cette série, leur jeu à cinq contre cinq n’a pas été reflété avec précision par ce déficit. Ils étaient bien meilleurs. À tout le moins, les Oilers auraient probablement dû être à Las Vegas mardi pour se préparer au match 7.

Ils ne l’étaient pas, bien sûr. Hyman, Ekholm et Kane ont tous parlé de l’importance de clôturer les matchs et du fait que les victoires à faible score, en particulier en séries éliminatoires, doivent désormais constituer une plus grande partie de leur MO.

En fin de compte, ce sont trop d’erreurs auto-infligées qui les ont fait entrer.

« Parfois, en tant qu’équipe, nous trouvons un moyen de perdre des matchs et nous nous battons plus qu’une équipe ne nous bat réellement », a déclaré Draisaitl. «Nous devons trouver un moyen d’apprendre à ne pas nous battre parfois.

« Nous sommes une équipe offensive. Nous allons battre les équipes par notre façon de jouer — avec notre structure et avec notre vitesse. Parfois, nous devons trouver un moyen de le verrouiller.

C’est ce qui fait si mal.

Ekholm et Hyman ont fait leur presser ensemble. Ekholm arborait la douleur physique, un œil droit noir du bâton errant de Nicolas Roy à la fin du match 6. Hyman arborait la douleur émotionnelle.

Peu de gens sont plus agréables que Hyman. Mardi, il semblait qu’il préférait être dans le fauteuil d’un dentiste en train de se préparer pour un traitement de canal plutôt que de parler d’une saison au passé.

« C’est le pire que j’aie jamais ressenti après une défaite dans ma carrière », a déclaré Hyman.

Les Oilers avaient vraiment l’impression d’avoir une équipe qui pouvait aller jusqu’au bout cette saison. La façon dont ils ont joué à partir du 10 janvier – lorsqu’ils avaient le meilleur pourcentage de points dans la LNH – leur a donné le droit d’avoir ce sentiment. Aller 14-0-1 avant les séries éliminatoires a été un booster de confiance encore plus grand.

Ils ont terminé deuxièmes de la Conférence Ouest, mais il leur a fallu une seconde mi-temps remarquable pour y arriver. Ils avaient une fiche de 23-18-3 lors des vacances de décembre – le même record qu’ils avaient lorsque Dave Tippett a été renvoyé la saison dernière.

« Nous devons faire un meilleur travail pour nous préparer également et profiter de la saison régulière et pas seulement être une équipe de deuxième mi-temps », a déclaré Hyman.

Peut-être que les Oilers peuvent être plus constants. Il y a des choses à améliorer, c’est sûr.

La liste sera également modifiée. Derek Ryan, Mattias Janmark, Nick Bjugstad et Devin Shore sont tous des agents libres – et il est peu probable que tous reviennent. Cody Ceci et Kailer Yamamoto sont les candidats commerciaux les plus notables. De jeunes joueurs comme Dylan Holloway, Raphael Lavoie et Philip Broberg font pression pour gagner du temps.

Vraiment, cependant, c’est le noyau qui compte dans l’immédiateté.

« Avec cette équipe, soit nous allons gagner, soit nous allons nous sentir comme ça », a déclaré Hyman. « C’est l’opportunité que nous avons. »

Il leur reste encore du temps pour passer le cap. Mais ce temps n’est pas infini.

« C’est coupe ou buste pour ce groupe », a déclaré McDavid. « Avec où en est chacun dans sa carrière, c’est l’attente. »

(Photo de Connor McDavid : Jason Franson / La Presse canadienne via AP)