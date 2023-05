Les Oilers déroutent les Golden Knights dans le match 2 pour une série égale: comment l’attaque de Leon Draisaitl élève Edmonton

Les Oilers d’Edmonton ont battu les Golden Knights de Vegas 5-1 dans le match 2 pour égaliser leur série de deuxième tour à un match chacun. Voici ce que vous devez savoir :

Leon Draisaitl et Connor McDavid ont chacun marqué deux buts pour les Oilers. Draisaitl a 13 buts en tête des séries éliminatoires tandis que McDavid en a cinq.

Evan Bouchard a également marqué pour les Oilers, en supériorité numérique en première période.

Le gardien des Oilers Stuart Skinner a effectué 30 arrêts.

Le match 3 est lundi à 20h30 HE.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Impossible de ralentir Draisaitl

La superstar des Oilers Draisaitl a poursuivi sa performance de quatre buts dans le premier match en inscrivant deux autres buts samedi. Les deux buts sont survenus en première période dans le cadre d’une explosion de quatre buts pour les Oilers, ce qui a rendu les deux derniers cadres presque immatériels.

Draisaitl en est maintenant à 13 buts pour les séries éliminatoires en huit — huit! – Jeux. Il n’est qu’à six buts d’égaler le record de la LNH en séries éliminatoires partagé par Reggie Leach des Flyers (1976) et Jari Kurri des Oilers (1985). Les Golden Knights seront en difficulté s’ils ne peuvent contenir le meilleur buteur de la ligue au cours des cinq dernières saisons. — Nugent-Bowman

Le jeu de puissance imparable des Oilers

J’ai l’impression de le mentionner après presque chaque match. Et pour une bonne raison. Les Oilers font en sorte que leur jeu de puissance historiquement exceptionnel de la saison régulière (32,4%) semble piéton ces séries éliminatoires. Draisaitl, Bouchard et McDavid ont marqué avec l’avantage d’un homme samedi dans le cadre d’un effort de 3 contre 6 – la dernière tentative survenant dans le temps immonde.

Les Oilers ont maintenant converti 14 de leurs 25 chances en huit matchs, un taux de réussite surnaturel de 56 %. Si les Oilers continuent ainsi, leur jeu à cinq contre cinq pourrait ne pas avoir d’importance dans la série. — Nugent-Bowman

Skinner rebondit

Le jeu de Skinner a été éclipsé par l’assaut offensif des Oilers. Le gardien recrue a été au mieux moyen lors des sept premiers matchs, ayant carrément du mal dans certains matchs. Samedi représentait de loin sa meilleure sortie des séries éliminatoires.

Il a semblé vif toute la nuit et a effectué 30 arrêts, son meilleur à mi-chemin du match lorsqu’il a repoussé une échappée de Chandler Stephenson. Le seul but qu’il a cédé a été une rondelle frappée par Ivan Barbashev en troisième période avec le match bien en main. Les Oilers avaient besoin d’une performance comme celle de Skinner; il en aurait peut-être eu le plus besoin. — Nugent-Bowman

Défilé de Vegas jusqu’au banc des pénalités

Après avoir en moyenne 2,92 pénalités et minutes de pénalité par match cette saison, les Golden Knights ont écopé de 16 pénalités pendant 70 minutes lors de la défaite de samedi. Une grande partie de cela était motivée par la frustration plus tard, lorsque le jeu était hors de portée, mais pas tout. Vegas a écopé de deux pénalités dans les six premières minutes du match et l’incroyable jeu de puissance des Oilers a profité des deux. Rester en dehors de la boîte était l’une des clés les plus évidentes de cette série pour les Golden Knights, et ils n’ont pas réussi à le faire de manière importante dans le match 2. – Granger

Attaque absente pour les Golden Knights

Accorder cinq buts à Edmonton n’est pas trop surprenant. C’est le manque d’attaque des Golden Knights qui a mis en évidence le passage à tabac de samedi. Vegas n’a réussi que quatre tirs au but en première période et n’a pas forcé Skinner à effectuer un arrêt difficile jusqu’à ce que le score soit hors de contrôle. Il est facile de sortir d’un score comme celui de samedi en blâmant la défense, mais Vegas n’a accordé qu’un seul but à force égale.

À l’avenir, c’est l’attaque qui doit être nettement meilleure. Vegas pourrait vraiment utiliser quelque chose de Jonathan Marchessault et Reilly Smith, en particulier, qui n’ont pas encore marqué en séries éliminatoires. — Granger

Regarder vers l’avant

Aussi salé que l’arrière-goût soit pour le battement du match 2, la série est toujours à égalité 1-1 alors que les Golden Knights se dirigent vers la route. Ils ont beaucoup mieux joué toute la saison loin de chez eux et sont invaincus jusqu’à présent dans ces séries éliminatoires. Cela sera évidemment testé lundi, car cette équipe des Oilers est une bête différente de l’équipe des Jets en proie aux blessures que Vegas a blanchie à Winnipeg. C’est une équipe composée de vétérans qui aura surmonté cette défaite au moment où l’avion atterrira à Edmonton. — Granger

Point culminant du jeu

LE MCDAVID EXPRESS. 🚂 Connor marque en infériorité numérique pour donner aux Oilers un avantage de trois buts en première période. pic.twitter.com/WDhAueNUGk — Sportsnet (@Sportsnet) 6 mai 2023

Statistiques clés

Draisaitl est devenu le premier joueur de l’histoire des séries éliminatoires à marquer six buts lors des deux premiers matchs d’une série. Ses 38 buts en avantage numérique sont à égalité avec Mario Lemieux (1988-89) pour le plus grand nombre en une seule saison dans l’histoire de la LNH (saison régulière et séries éliminatoires combinées).

Tableau des séries éliminatoires de la LNH 2023

Lecture obligatoire

(Photo : Stephen R. Sylvanie / USA Today)