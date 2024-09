Les Oilers d’Edmonton, surclassés, sont condamnés dès le début par une défaite contre les Jets

Après avoir fait jouer les cinq membres de leur première unité de jeu de puissance à domicile lors du match à équipe divisée de lundi contre les Flames de Calgary les Oilers n’ont envoyé aucun de leurs six meilleurs attaquants et seulement un de leurs défenseurs de la saison dernière, Brett Kulak, au Manitoba mercredi.

« Quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, on découvre si on est prêt pour la LNH ou non. J’ai aimé beaucoup de nos joueurs qui se sont présentés et qui ont joué un bon match, mais il y a évidemment des joueurs dont on peut voir qu’ils ne sont pas tout à fait prêts. C’était un bon indicateur pour nous. »

Les Jets ont riposté, comme le font habituellement les équipes locales, avec 15 titulaires. Nik Ehlers, Mark Scheifele, Kyle Connor, Josh Morrissey et Vlad Namestnikov (cinq de leurs six meilleurs buteurs de la saison dernière) figuraient parmi les attaquants des Jets.

En comptant les deux défaites face à Calgary (6-3 et 6-1), les Oilers ont été dominés 18-5 lors de leurs trois derniers matchs préparatoires. Mais cela n’a pas d’importance non plus.

Le défenseur Neal Pink a mené la charge pour Winnipeg avec un but et trois passes tandis que Kaapo Kahkonen, qui a partagé son temps entre San Jose et New Jersey l’an dernier, a parcouru la distance devant le filet des Jets. … Brown a marqué le seul but d’Edmonton, brisant le blanchissage avec 3:28 à jouer au match. Matt Savoie, qui est arrivé de Buffalo dans le cadre de l’échange de Ryan McLeod, a frappé la barre transversale en troisième période et a eu quelques bonnes occasions pour les Oilers.

Stuart Skinner a fait ses débuts en pré-saison, arrêtant 23 des 27 tirs en 40 minutes de travail avant de céder sa place à Collin Delia, qui a passé la saison dernière avec les Moose du Manitoba de la AHL. … Avec quatre matchs à jouer et quatre à jouer, Darnell Nurse n’a toujours pas joué en pré-saison alors qu’il se remet d’une blessure au tronc.

