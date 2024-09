Les Oilers d’Edmonton signent le défenseur Travis Dermott pour un essai professionnel

EDMONTON — Les Oilers d’Edmonton ont accordé un essai professionnel au défenseur Travis Dermott, vendredi.

Dermott, un joueur de 27 ans originaire de Newmarket, en Ontario, a produit deux buts, cinq passes décisives et 26 minutes de pénalité en 50 matchs avec les Coyotes de l’Arizona la saison dernière.

Le défenseur de six pieds et 202 livres a également joué pour les Canucks de Vancouver et les Maple Leafs de Toronto.

Toronto l’a repêché au deuxième tour, 34e au total, du repêchage de la LNH de 2015.

Au cours de sept saisons dans la LNH, Dermott a inscrit 16 buts et 46 passes décisives en 329 matchs, tout en passant en moyenne 16:03 minutes sur la glace.

Avant de jouer dans la LNH, Dermott a joué deux saisons avec le capitaine des Oilers Connor McDavid pour les Otters d’Erie de la Ligue de hockey de l’Ontario. L’équipe était dirigée par l’entraîneur-chef actuel d’Edmonton, Kris Knoblauch.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 13 septembre 2024.