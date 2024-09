Les Oilers d’Edmonton réaffectent les deux meilleurs espoirs et suppriment trois professionnels vétérans

Contenu de l’article

C Sam O’Reilly

Le jeune a fait une très bonne première impression, disputant pas moins de sept matchs, dont les trois dans le tournoi de Penticton et le maximum de quatre possibles lors de la pré-saison jusqu’à présent. Il a toujours été logique qu’il joue la majorité de ses matchs dès le début afin de pouvoir revenir aux London Knights le plus rapidement possible.

Au cours de ses quatre apparitions, O’Reilly a joué quelques ticks en moins d’une heure contre un créole de joueurs de la LNH, de professionnels mineurs expérimentés et d’autres joueurs mineurs et a bien performé. Il a marqué un superbe but dès sa deuxième présence, a tiré 5 tirs au but et a tiré 2 pénalités. Il a eu ses difficultés sur le coup (21/55=38%) et 7 cadeaux officiels, ce qui n’est pas trop surprenant pour un jeune de 18 ans jouant contre des hommes. Les pétroliers Prospect n°2 sur le Culte du hockey On s’attendait toujours à ce que les classements d’été reviennent au junior majeur ; la seule surprise est peut-être qu’il le fasse sans contrat pour l’instant, mais ne soyez pas surpris si cela arrive plus tôt que tard.

F Matt Savoie

Il a disputé les mêmes 7 matchs qu’O’Reilly, avec des résultats similaires : un point à Penticton, un point en 4 matchs préparatoires dans la LNH (une aide en prolongation contre les Jets). Il a montré des éclairs de talent qui ont fait de lui un choix parmi les 10 premiers au repêchage, sans parler de celui d’Edmonton. Prospect n°1mais pas assez pour s’insérer dans la conversation et faire le grand club. Le professionnel de première année est exempté de dérogation pour cette année et deux années supplémentaires, et la voie la plus probable lui a toujours fait passer du temps dans la AHL pour faire la transition.