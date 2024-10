Les Oilers d’Edmonton perdent la bataille de l’Alberta et tombent à 0-3

Avant cela, ils ressemblaient à une bande de jambons offrant des buts comme des dîners de dinde gratuits, après avoir été dominés 11-2 en deux défaites pour ouvrir le calendrier et maintenir un œuf géant dans la colonne des victoires.

L’acquisition d’agent libre de gauche a passé les deux matchs précédents à rebondir entre les deuxième et troisième trios, avant d’avoir sa première opportunité de jouer aux côtés de Connor McDavid dimanche.

Il n’a fallu que 76 secondes à Jeff Skinner pour donner raison à son équipe d’entraîneurs, ressemblant à Johnny sur place devant l’enceinte pour filer un tir frappé de Mattias Ekholm devant Dan Vladar pour son premier but sous les couleurs des Oilers.

« J’ai dit à plusieurs reprises ici, dans l’alignement, moi-même avant tout, que tout le monde pourrait être meilleur et que tout le monde sera meilleur. Nous ne sommes pas des lâcheurs ici, nous ne l’avons jamais été. En perdre trois de suite d’emblée n’est pas idéal, mais ce n’est rien sur lequel nous ne pouvons pas travailler.

« Nous ne sommes évidemment pas sur un bon départ. Il y a eu quelques mauvais rebonds et certains de ces buts ne nous ont pas été favorables, évidemment. En fin de compte, ce n’est tout simplement pas suffisant », a déclaré McDavid, qui a récolté deux passes décisives en trois matchs jusqu’à présent. « Je suis sûr qu’il existe de nombreuses façons de l’expliquer, mais en fin de compte, cela n’a pas été suffisant.

Et comme si cela ne les faisait pas assez chaud sous le col, lors du quart de travail qui a suivi, Stuart Skinner est allé derrière son filet pour jouer la rondelle et a reçu un coup à l’arrière de la jambe, en complément de l’attaquant des Flames Mikael Backlund. Il y avait des grillons de la part de l’équipe d’officiels sur celui-là, malgré le fait que le gardien des Oilers ait heurté le pont sous le coup.

Corey Perry était à la hauteur de ses vieux tours, plaçant son bâton de près entre les jambes de Vladar à l’intérieur de l’enceinte quelques instants avant de basculer sur un tir de la pointe de Troy Stecher dans les deux dernières minutes de la première période pour ce qui aurait été son deuxième. but en autant de matchs.

La défense n’est pas non plus sortie indemne, avec Troy Stecher remplaçant Ty Emberson pour jouer aux côtés de Brett Kulak, alors que les Oilers continuent de déplacer de nouvelles pièces dès le début à la recherche de l’alchimie qui les a poussés à tenir la distance il y a une saison. .

Il s’agissait du deuxième but d’Edmonton à 5 contre 5 de la saison.

« Si nous avions la réponse, nous n’en serions pas ici à 0-3 », a déclaré le défenseur des Oilers Darnell Nurse. « Chaque fois que nous avons traversé une période difficile ici au cours des dernières années, nous avons baissé la tête et avons simplement travaillé. Je l’ai pris un jour à la fois. C’est l’approche que nous devons adopter.

Ce ne sont donc pas les équipes spéciales qui les ont fait à ce moment-là. Et ils ont accordé moins de buts. Dommage que cette équipe ne semble avoir personne capable de mettre la rondelle dans le filet. Edmonton a été dominé 15-3 lors de ses trois premiers matchs à domicile cette année.

Mais cela a été annulé par un défi de l’entraîneur des Flames qui a surpris Viktor Arvidsson qui a sauté sur le banc tôt et a atterri juste hors-jeu.

Si un but annulé ne suffisait pas, les Oilers en ont inscrit un autre dans le filet, celui-ci par un plongeon de Derek Ryan dans l’enclave à 5:40 de la deuxième période.

