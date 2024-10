Les Oilers d’Edmonton ne parviennent pas à se remettre sur la bonne voie après leur défaite en Coupe

Cela et bien plus encore dans cette édition de…

5. Vendredi était l’anniversaire du premier match des Oilers de l’Alberta dans l’histoire de la franchise et de la WHA. 11 octobre ème 1972, les Oilers ont joué les Nationals d’Ottawa et ont gagné 7-4. Ron Anderson de Red Deer a marqué le tout premier but. J’ai adoré la WHA. En fait, je me souviens très bien d’avoir pris des photos de mes joueurs préférés dans The Hockey News et de les avoir collées sur des morceaux de carton provenant de boîtes de céréales Shredded Wheat pour créer mes propres cartes de hockey WHA. J’en ai encore quelques uns !

6. Les tirs au but des Oilers représentaient de l’argent pendant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Le club n’a accordé que quatre buts en avantage numérique en vingt-cinq matchs d’après-saison. Mais ils ont fortement régressé lors des deux premiers matchs de 2024-25 (1/6). Oui, Ryan McLeod et Warren Foegele sont partis mais ils les ont remplacés par des gars tout aussi bons en PK. Je ne suis pas aussi sûr des gars qui occuperont les rôles laissés vacants par Cody Ceci et Vincent Desharnais. Plus à ce sujet dans une minute…

7. Ryan Nugent-Hopkins a enregistré son 700 ème point en carrière dans la LNH contre les Black Hawks de Chicago, samedi. C’est un bon septième rang dans l’histoire de la franchise. Wayne Gretzky en avait 1 669. À partir de là : Jari Kurri avec 1 043, Mark Messier avec 1 034, Glenn Anderson en a accumulé 906. Et le but de Leon Draisaitl samedi était le point en carrière n°851 pour lui.

8. Deux notables à transmettre de mon monde radiophonique qui sont liés aux Oilers. Premièrement, le détenteur des droits des Oilers, CHED, est passé de sa légendaire position 630 sur le cadran AM à 880. Deuxièmement, Sports 1440 a ajouté une émission d’avant et d’après-match à sa programmation, animée par Andrew Walker.

4. Tant que la ligne bleue actuelle des Oilers aura des difficultés, ne serait-ce qu’un tout petit peu, on parlera de qui d’autre ils pourraient faire venir. Le nom de Kevin Shattenkirk a refait surface la semaine dernière. J’ai écrit sur Shattenkirk il y a deux semaines, ainsi que sur l’ancien Oiler Justin Schultz à qui on a proposé une prise de force à Edmonton mais qui cherchait un contrat (et l’est toujours). Je me méfie de Shattenkirk. Il a eu une bonne carrière dans la LNH, mais il ne patine plus bien, il n’a jamais été un excellent défenseur et il a surtout joué des minutes protégées à Boston l’année dernière. Je suis plus enclin à considérer Schultz.

3. C’est malheureux ce que Raphaël Lavoie a vécu sur le fil de renonciation cette semaine. L’idée même des dérogations est de donner à un jeune joueur une chance de disputer des matchs de la LNH dans une autre organisation lorsqu’il ne peut pas percer dans l’alignement de son équipe actuelle. Mais à court terme, Lavoie n’obtient pas non plus cet objectif avec Vegas. Quant aux Oilers, ce joueur a eu quatre saisons avec cette franchise pour prouver qu’il était un joueur de la LNH et qu’il ne le pouvait pas. Je souhaite bonne chance à Lavoie dans son avenir. Mais si j’avais été à la place de Stan Bowman, je l’aurais aussi renoncé… comme l’ont fait 30 autres équipes de la LNH. Je l’ai déjà dit… c’est une sacrément difficile affaire.