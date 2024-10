Les Oilers d’Edmonton font face à un avenir effrayant avec Connor McDavid blessé

Photo de Jay LaPrete / PA

Contenu de l’article Que vont faire les Oilers d’Edmonton sans un Connor McDavid en bonne santé dans l’alignement ? La réponse courte, bien sûr, est, espérons-le, meilleure que ce qu’ils ont fait avec lui jusqu’à présent. D’une manière ou d’une autre. Ce n’est un secret pour personne, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour les Oilers lors d’un autre début de saison bien en deçà des attentes. Et c’était avant que leur leader incontesté, alias le meilleur joueur de la planète, ne termine son premier quart de travail lundi avant de patiner avec précaution jusqu’au banc, puis de se rendre au vestiaire, puis de retourner rapidement à Edmonton pendant que le reste de l’équipe reste sur la route.

Contenu de l’article Officiellement, il s’agit d’une blessure au bas du corps, tandis que les fans des Oilers, déjà désemparés, attendent avec impatience de savoir s’il s’agit d’une cheville ou d’un genou et, plus important encore, combien de temps il devrait manquer. Ils se soucient moins de ce que font les Oilers pour combler l’écart en l’absence de McDavid. Il n’y a personne à la ferme – ou ailleurs, d’ailleurs – qui puisse tenir tête à l’ombre générationnelle projetée par le n°97. Cela devient donc une sorte de situation de sourire et de supporter pour les fidèles des Oilers – ce qui a en quelque sorte été le cas autour d’Edmonton pendant à peu près tout le premier mois de la saison de toute façon. Mais cela s’est transformé en un cauchemar vivant lundi, dans un aperçu d’Halloween qui a dû faire détourner les yeux des fans des Oilers. Et le spectacle le plus horrible a été ce qui a suivi, alors que les Oilers semblent avoir été exposés dans leur plus grand moment de faiblesse. Perdre leur joueur vedette presque immédiatement avant une défaite de 6-1 contre les Blue Jackets de Columbus ne fait pas grand-chose pour dissiper le mythe, son équipe n’est rien sans lui. En fait, on pourrait affirmer qu’ils n’ont pas vraiment fait grand-chose avec un McDavid en bonne santé dans l’alignement jusqu’à présent cette année non plus.

Contenu de l’article Malgré tout ce qui ne va pas pour les Oilers en route vers une fiche de 4-5-1, alors qu’ils font du surplace tout en crachant dans la moitié inférieure de la division Pacifique, McDavid a toujours été un joueur avec un point par match. Le problème, c’est que nous parlons d’un gars qui a gagné un point et demi par match au cours de sa carrière. Et alors que nous attendons que le club nous dise combien de temps ils pourraient rester sans leur capitaine après s’être fait trébucher dans les bandes et avoir boitillé jusqu’au banc seulement 37 secondes après le début de la défaite de lundi, l’équipe se retrouve avec la dure réalité que pendant les 59:23 suivantes , ils auraient tout aussi bien pu le suivre tous hors de la glace en même temps, comme ils jouaient en son absence. Inefficace. Incongru. Inconsolable. Conclusion : en difficulté. Oh, bien sûr. Ils ont marqué un but dans les dernières secondes pour éviter un blanchissage, ce qui aurait ajouté une insulte à sa blessure. Donc, au moins, ce n’était pas aussi grave que d’être blanchi 6-0 lors du premier match de la saison contre les Jets de Winnipeg. Et c’était avec McDavid dans l’alignement. Il était également présent lors des deux défaites suivantes contre les Blackhawks de Chicago et Flammes de Calgarydeux équipes qui n’étaient même pas censées être sur le radar des Oilers cette année.

Contenu de l’article Ils finiraient par rebondir et atteindre 0,500 plus tôt cette semaine – au moins au classement, grâce au point perdant de Bettman. Mais ils n’ont pas encore gagné autant de matchs qu’ils en ont perdu cette année. Et c’était avec un McDavid en bonne santé dans l’alignement. Avant le match de lundi, ils avaient été dominés 29-21, dont 22-6 en défaites. Encore une fois, avec McDavid dans l’alignement. Leur avantage numérique s’est déroulé à un atroce 3-en-23 (13,0 pour cent) avec McDavid dans l’alignement et, aussi mauvais que cela ait été sans lui lundi, 1-en-6 (16,7 pour cent) est encore légèrement meilleur. Et il convient de souligner que les deux derniers buts en avantage numérique ont été complétés par Mattias Ekholm sur la deuxième unité, ce qui représente la même productivité en avantage numérique que McDavid et Leon Draisaitl jusqu’à présent cette année, avec un but chacun en tête. unité de jeu de puissance. Le tableau ne semble pas non plus plus brillant si l’on considère les adversaires que les Oilers ont battus. Jusqu’à présent, vous avez les Flyers de Philadelphie et les Penguins de Pittsburgh, qui occupent les deux dernières places de la division métropolitaine avec un total de cinq victoires au cours de leurs 19 premiers matchs combinés.

Contenu de l’article Et puis il y a eu une victoire de 4-2 contre les Predators de Nashville, qui occupent l’avant-dernier rang dans le Pacifique avec un match revanche prévu vendredi au Bridgestone Arena (20 h, Sportsnet Ouest). Vous pourriez les appeler les malheureux Preds, mais à 3-5-1, ils n’ont actuellement qu’une victoire derrière les Oilers. La meilleure équipe qu’Edmonton a réussi à battre jusqu’à présent sont les Red Wings de Détroit, remportant une victoire de 3-2 en prolongation pour amorcer leur road trip de quatre matchs dimanche. Et étant donné que les Wings (4-4-1) ont une moyenne de .500, les Oilers n’ont pas encore battu une équipe avec une fiche de victoires cette année. Ils auront toutes les occasions la semaine prochaine, lorsqu’ils affronteront les Devils du New Jersey, leaders de la région métropolitaine, ainsi qu’une équipe des Golden Knights de Vegas actuellement première dans le Pacifique. Sans parler des Flames rivaux et Canucks de Vancouverqui possèdent tous des records gagnants. Et en attendant une guérison miraculeuse cette semaine, il y a de fortes chances que les Oilers devront subir cette querelle meurtrière sans les services de McDavid. Même si survivre prendra probablement un tour ou deux, ce ne sera certainement pas un régal. E-mail: [email protected] Sur Twitter : @GerryModdejonge Ajoutez notre site Web à vos favoris et soutenez notre journalisme : ne manquez pas les actualités que vous devez savoir — ajoutez EdmontonJournal.com et EdmontonSun.com à vos favoris et inscrivez-vous à nos newsletters. Vous pouvez également soutenir notre journalisme en devenant abonné numérique. Les abonnés bénéficient d’un accès illimité au Edmonton Journal, au Edmonton Sun, au National Post et à 13 autres sites d’information canadiens. Le Journal d’Edmonton | Le soleil d’Edmonton

