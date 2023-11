Les Oilers chutent au bas du classement de la LNH après leur défaite contre les Sharks : quel est le problème avec Edmonton

Les Oilers d’Edmonton ont perdu 3-2 contre les Sharks de San Jose jeudi soir, tombant à 2-9-1 cette saison. Voici ce que vous devez savoir :

Les Oilers sont à égalité avec les Sharks au 32e rang du classement de la LNH, les deux franchises totalisant cinq points. Les Sharks ont subi leur pire défaite à domicile de l’histoire de la franchise le 3 novembre, s’inclinant 10-1 contre les Canucks de Vancouver.

Edmonton a une fiche de 1-5 sur la route en 2022-2023. Les Oilers ont un différentiel de buts de moins-19 et se classent avant-derniers de la ligue.

Le capitaine des Oilers, Connor McDavid, a été jugé inutile contre les Sharks. McDavid, vainqueur en titre du trophée Hart, compte deux buts et huit passes décisives en 2023-2024.

Quel est le problème à Edmonton

En un mot : tout. Les Oilers ont le pire pourcentage d’arrêts d’équipe de la LNH et ont accordé le deuxième plus grand nombre de buts. Lorsqu’ils accordent des occasions défensivement, ils sont des gros joueurs – et ils entrent à un rythme alarmant. Les mises à mort sont horribles. Et, incroyablement, la meilleure équipe offensive de la ligue la saison dernière ne peut pas marquer devant McDavid et Leon Draisaitl. Ils sont à égalité au quatrième rang avec 2,58 buts par match. Même leur jeu de puissance ne va pas. Naturellement, les choses devraient bien sûr se corriger d’elles-mêmes.

Mais avec les Oilers à égalité au 32e rang à près de 15 pour cent de la saison, le temps presse pour le directeur général Ken Holland de tenir le coup. Rétrograder le gardien suppléant Jack Campbell ne suffit pas. Il est dit ici qu’un échange – aussi difficile soit-il à réaliser – est la meilleure décision que de renvoyer l’entraîneur Jay Woodcroft. Holland ferait mieux de téléphoner rapidement si tel est le plan. — Daniel Nugent-Bowman, les Oilers battent l’écrivain

Où vont les Oilers à partir d’ici ?

Vous devez le remettre aux Sharks, qui ont répondu après des raclées consécutives où ils ont accordé 10 buts chacun à Vancouver et Pittsburgh, ce qui a nécessité un discours à sens unique de la part du directeur général Mike Grier lundi. Même s’ils n’ont pas dominé Philadelphie mardi, ils ont obtenu un score opportun, un effort engagé et un gardien de but formidable de Mackenzie Blackwood dans une victoire de 2-1 qui a mis fin à leur première séquence de 11 défaites consécutives.

La même chose s’est produite jeudi alors que Blackwood était à nouveau un mur avec 39 arrêts tandis que les buts de Fabian Zetterlund, Tomas Hertl et Filip Zadina ont fourni suffisamment d’offensive. Plus que ce qu’Edmonton pourrait rassembler même avec un avantage de 41-18 au tir. Les Oilers n’ont jamais détenu une avance contre la pire équipe de la LNH et leur séquence brutale actuelle de 1-7-1 les a laissés avec le même total de points – cinq – que les modestes Sharks. C’est inimaginable pour une équipe dirigée par deux supernovas, McDavid et Draisaitl, qui ont perdu contre les futurs champions de la Coupe Stanley au cours des deux dernières séries éliminatoires.

Woodcroft paie-t-il pour leurs luttes ? Ou Ken Holland ? Son propre siège doit être en train de cuire car il a une liste sous-performante et un énorme problème dans le but avec Stuart Skinner tremblant et Campbell envoyé chez les mineurs. Un échange important doit-il avoir lieu pour sortir les Oilers de leur marasme ? Quelque chose doit arriver avant qu’il ne soit trop tard pour sauver leur saison. — Eric Stephens, rédacteur en chef de la LNH

Comment s’est comporté le nouveau défenseur des Sharks?

Calen Addison a fait ses débuts à San Jose après avoir été acquis du Minnesota mercredi. L’entraîneur des Sharks, David Quinn, a jeté le joueur de 23 ans directement dans le feu en le plaçant aux côtés de Mario Ferraro dans le duo. Il a mis deux de ses quatre tentatives de tir au but et a été crédité de trois tirs bloqués.

Addison a joué 19 minutes et 47 secondes, dont 2 min 35 s en avantage numérique qu’il occupera désormais comme quart-arrière. Cela a été sa force en tant que joueur de la LNH, et il pourrait bien répondre à un rôle plus élevé après s’être écarté des plans du Wild. Il a eu d’importants problèmes défensifs et même s’il était à moins-1 jeudi, il a réalisé de solides ruptures dans sa zone et a semblé solide dans l’ensemble. — Stephens

Ce qu’ils disent

Lorsqu’on lui a demandé après le match s’il était inquiet pour son travail, Woodcroft a déclaré qu’il s’inquiétait de « prendre soin de mes affaires et de mes processus quotidiens et de m’assurer que je donne à mes joueurs quelque chose sur quoi se concentrer et se concentrer. »

“Personne n’est content de la situation où nous en sommes”, a déclaré Woodcroft. « Nous le possédons tous. Nous pouvons être meilleurs. C’est là que se trouve mon objectif.

Lecture obligatoire

(Photo de Connor McDavid : Thearon W. Henderson / Getty Images)